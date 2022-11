Elf „Friedbäume“ für den Tölzer Waldfriedhof

Von: Christoph Schnitzer

Eine der Linden im alten Teil des Tölzer Waldfriedhofs, um die herum Urnengrabplätze geschaffen werden sollen. Repro: cs © Repro: cs

Der Tölzer Finanzausschuss sagt Ja zu neuer Bestattungsform. Am Waldfriedhof werden 30 Grabflächen für Baumbestattungen entstehen.

Bad Tölz – Friedwälder, wie es sie zum Beispiel in Dietramszell gibt, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Mitten in der Natur bestattet zu werden, ist zu einem Trend geworden. Auch bei der Stadt Tölz gibt es immer wieder Anfragen. Einen Friedwald, so machte Kämmerer Hermann Forster in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses deutlich, werde es in Tölz nicht geben. Aber eine Variante davon. Zusammen mit dem Baumkontrolleur der Stadt wurden, wie Vorarbeiter Florian Wagner erklärte, im alten Teil des Waldfriedhofes elf Bäume ausgesucht, um die herum zwei bis drei Grabplätze geschaffen werden sollen. Es können jeweils vier Urnen beigesetzt werden. Insgesamt also maximal 120 Plätze.

Für jeden Verstorbenen wird eine einheitlich gestaltete kleine Gedenktafel von der Stadt am betreffenden Baum angebracht. Auf eine Frage von Anton Mayer (CSU) erklärte Fachbereichschef Wolfgang Steger eine Besonderheit. Es werde ein zehnjähriges Nutzungsrecht an jeder Grabfläche erworben, das auch verlängert werden kann. Damit sind sie auch als Familiengräber geeignet. Bei der Zweitbelegung müsse dann jeweils aufgestockt werden, um die vorgeschriebene zehnjährige Liegezeit zu erreichen.

Gärtnerische Gestaltung geschieht durch Stadt

Die Ausschussmitglieder hatten zahlreiche Fragen. So ist in der verabschiedeten Satzung festgehalten, dass die gärtnerische Gestaltung ausschließlich durch die Stadt erfolgt. Man wolle „Hollywood-Verhältnisse“ vermeiden, sagte Hermann Forster. Gegenstände wie Engelchen, Kerzen und sonstige Erinnerungs- und Dekostücke würden oft aufgestellt und auch mal vergessen, monierte auch Richard Hoch (Grüne). Die müssten auch mal weggeräumt werden.

Einen weiteren Hintergrund für die explizite Erwähnung in der Satzung erläuterte auf Frage von Julia Dostthaler (CSU) Wolfgang Steger. „Sonst sind wir in der Haftung.“ Das werde ja fast wie Diebstahl angesehen, wenn Friedhofsmitarbeiter, die beispielsweise mähten, Grab-Zierrat und -Deko beseitigen. Grundsätzlich, da sei er sich sicher, drückten seine Mitarbeiter ihre Augen zu. Dostthaler war dies besonders um Weihnachten und Allerheiligen herum, also an emotional belegten Tagen, wichtig.

92 Euro Kosten pro Jahr

Sowohl Christine Brandl (CSU) als auch Willi Streicher (SPD) hakten wegen der Gebühren nach. Für zehn Jahre sind 924 Euro fällig. Das sei keineswegs zu hoch, meinte Steger, sondern sogar günstig. In die Kalkulation seien die einmaligen Kosten (Baumsuche und das Schildchen) sowie die laufenden Kosten (Räumen, Mähen) bezogen auf die 30 Grabplätze eingeflossen. Auch Bürgermeister Ingo Mehner hielt 92 Euro im Jahr für vertretbar. Zum Vergleich: Am Waldfriedhof werden Bestattungsplätze und Grabarten in allen Preiskategorien angeboten, vom Urnengrab für 290 Euro bis zum Arkadengrab für über 3000 Euro.

Hermann Forster stellte klar: Der Gebührenertrag beim Waldfriedhof belaufe sich nur auf etwa 70 Prozent der Kosten. Man orientiere sich bei den Preisen auch an den Nachbargemeinden. Richard Hoch freute sich, dass in Bad Tölz nun auch Baumbestattungen möglich sind. Das passe gut zum Waldfriedhof. Schließlich stimmten bis auf Josef Steigenberger (CSU) alle Ausschussmitglieder für die neue Bestattungsform. Steigenberger hatte sich schon gegen die vor kurzem beschlossene generelle Gebührenerhöhung am Friedhof ausgesprochen. „Das wird mir zu teuer.“ Er erkannte einen Teufelskreis. Viele würden wegen der Kosten ihre Gräber aufgeben. „Und dann müssen erneut die Beiträge angehoben werden“, um kostendeckend zu arbeiten. (Christoph Schnitzer)

