Der Ukraine-Krieg und seine Folgen fürs Tölzer Land: „Wir halten schon noch was aus“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind Millionen Ukrainer auf der Flucht. Etwa 1600 haben eine vorübergehende Heimat im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gefunden. © Michael Kappeler/dpa

Seit über 100 Tagen tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Seitdem sind auch im Landkreis hunderte Flüchtlinge untergekommen. Landrat Josef Niedermaier spricht im Interview über die Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden, die Schulpflicht, den Andrang bei den Tafeln und über die Folgen für die Kreisfinanzen.

Herr Niedermaier, derzeit leben etwa 1600 Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis...

Josef Niedermaier: Das sind die, von denen wir wissen. Es sind aber auch etliche da, die privat untergekommen und nicht registriert sind, vermuten wir.

Wie kamen oder kommen die Leute denn hierher?

Josef Niedermaier: In der Regel schlagen die Leute als erstes am Container vor dem Landratsamt auf. Das waren bis vor Kurzem mal zwei, drei Dutzend am Tag, mal war es nur eine Handvoll, momentan ist es eher ruhig. In den vergangenen Wochen hat sich der Zustrom verlangsamt, aber solange der Krieg dauert, werden weiterhin Menschen flüchten. Einige kommen auf eigene Initiative, weil sie vielleicht Verwandte hier haben. Andere kommen mit privaten Initiativen, die sie von der Grenze mitnehmen. Und es gibt die offiziellen Zuteilungen von der Regierung. Unser oberstes Ziel ist es, die Leute, die kommen, zu versorgen. Als erstes sollen die Menschen in den Turnhallen ein paar Tage zur Ruhe kommen und bestenfalls auch gleich registriert werden. Das Problem: Für den Rechtskreiswechsel zum 1. Juni müssen sich alle noch einmal registrieren.

Landrat Josef Niedermaier. © Pröhl

Seit diesem Stichtag ist das Jobcenter für die Kriegsflüchtlinge zuständig. Rechnet man die Kinder raus, stehen dann etwa 800 Menschen bei Jobcenter-Chef Andreas Baumann und wollen ihr Geld, oder?

Josef Niedermaier: Das Jobcenter kann nicht bar auszahlen. Daher brauchen die Leute ein Konto. Inzwischen können bei Banken und Sparkassen auch von Flüchtlingen aus der Ukraine Konten eröffnet werden. Seit Kurzem kann man auch die ukrainische Währung umtauschen, hier gibt es seit Ende Mai eine Regelung. Grundsätzlich haben wir im deutschen Finanzsystem ganz strenge Regeln, was die Ukraine betrifft, weil immer der Verdacht mitschwingt, dass Geldwäsche im Spiel ist.

30 Prozent der Kosten landen im Kreishaushalt

Die Leute kommen also praktisch mit nichts hier an?

Josef Niedermaier: Naja, viele haben schon Devisen dabei.

Ist denn realistisch, dass bis 1. Juni jeder ein Konto hatte?

Josef Niedermaier: Nein, es gibt aber eine Übergangslösung. Sonst würde es auch nicht gehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Die Rechtskreisänderung ist für alle anderen Bundesländer positiv, weil der Bund einiges übernimmt, was bislang an den Städten und Gemeinden hängen blieb. Aber in Bayern entstehen den Kommunen nun Kosten, die man bis jetzt nicht hatte, weil vieles davon der Freistaat übernommen hat.

Josef Niedermaier: Der Freistaat hat alles übernommen. Er hat uns über das Asylbewerberleistungsgesetz alle Ausgaben ersetzt. Mit dem Rechtskreiswechsel unterliegen die Kriegsflüchtlinge nun den Vorgaben der Sozialgesetzbücher. Und hier sind die Kosten der Unterkunft eine kommunale Aufgabe, und der Bund zahlt einen Zuschuss. Der war zuletzt bei etwa 70 Prozent. Auf 30 Prozent bleiben wir sitzen. Diese 30 Prozent landen direkt im Kreishaushalt, und wir werden sie im Haushalt 2023 über neue Schulden oder über die Kreisumlage decken müssen. Wie auch immer, es belastet massiv die Kommunalfinanzen.

Über welchen Betrag sprechen wir hier?

Josef Niedermaier: Jede Zahl, die wir nennen, ist jetzt Spekulation.

Es war immer die Rede davon, dass es einen bayerischen Weg geben wird, vielleicht also doch nicht alle Kosten beim Landkreis bleiben...

Josef Niedermaier: Ja, der ist angekündigt. Wir wissen aber nicht, wie er aussehen wird. Wir sind sehr gespannt!

Was passiert mit den Turnhallen nach dem Rechtskreiswechsel? Die Kosten, die dort entstehen, bekommt der Landkreis ja auch nicht mehr ersetzt.

Josef Niedermaier: Das Urwesen des Sozialgesetzbuches II ist, dass der Anspruchsberechtigte einen Mietvertrag hat, zum Jobcenter geht und dann die Kosten ersetzt bekommt. Für Turnhallen gibt es natürlich keinen Mietvertrag mit den Flüchtlingen. Das ginge auch gar nicht, weil diese Art der Unterkunft als Wohnraum im Sinne des SGB II nicht vorgesehen ist.

Wenn die Unterbringung in Turnhallen nicht mehr geht, wer ist denn dann dafür zuständig, dass die Ankommenden ein Obdach finden? Wenn jetzt eine fünfköpfige Familie in Kochel ankommt: Muss sich dann die Gemeinde kümmern, weil die Menschen als obdachlos gelten?

Josef Niedermaier: Inzwischen ist klar, dass die Unterbringung weiterhin in Asylunterkünften möglich ist. Wir können also die Turnhallen bis auf Weiteres wie andere Asylunterkünfte mit dem Freistaat abrechnen. Eine Miete über das Jobcenter wird zunächst nicht verlangt. Hier beabsichtigt der Freistaat eine Abrechnung als Unterkunftsgebühren über die Regierung von Unterfranken, analog der bisherigen Fehlbelegerregelung bei den Asylbewerbern.

Noch mehr Konkurrenz auf dem ohnehin umkämpften Wohnungsmarkt

So oder so müssen die Leute irgendwo wohnen. Die Rechtskreisänderung schafft nun noch mehr Konkurrenz auf einem ohnehin leeren Wohnungsmarkt. Wie soll das gehen?

Josef Niedermaier: Ich sehe das mit der zunehmenden Konkurrenz auch so. Ich habe keine Lösung dafür. Denn das ist ein generelles Problem: Die Ansprüche, die wir an Wohnraum haben, werden sich so nicht halten lassen. Es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs. Wir werden grundsätzlich viel reden müssen. Nachdem die ersten Kriegsflüchtlinge ankamen, hat man allerdings auch gesehen, wie viel Wohnraum bei uns bislang nicht genutzt wurde.

Viele sind aber auch erst einmal in irgendwelchen Zimmern untergekommen. Das geht vermutlich auf Dauer nicht...

Josef Niedermaier: Das ist eine der größten Sorgen, die uns umtreiben, nämlich die, wie unsere Gesellschaft das aushält. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm, aber das wird nicht über Monate oder gar Jahre so bleiben. Da wird mir schon ein wenig bang, was wir dann tun können, um die Flüchtlinge adäquat unterzubringen. Wir werden Lösungen finden müssen: Ob das Containerstädte sind oder was Anderes, werden wir sehen. Es gab schon Gastgeber, die uns gebeten haben, eine Umverlegung vorzunehmen. Es sind aber nur vereinzelte Fälle – auch, weil wir von Haus aus nicht diese ganz kurzfristigen Lösungen wie die Couch im Wohnzimmer genommen haben. Aber es werden in den letzten Wochen immer mehr solcher Einzelfälle. Gleichzeitig sind die zu Beginn in großer Anzahl vorhandenen Unterbringungsangebote allmählich erschöpft. Die Gastgeber gehen aber davon aus, dass das Landratsamt eigene Wohnung zur Verfügung stellt oder einen Wohnungsbestand verwaltet, auf welchen man sich bewerben kann. Dem ist aber nicht so. Wir haben bisher nur das vermittelt, was uns von anderen angeboten wurde. Wir haben also beide Parteien zusammengeführt. Wenn nunmehr kein Angebot mehr da ist, können wir den Kriegsflüchtlingen auch keinen Wohnraum mehr vermitteln. Es bleibt dann nichts anderes übrig als eine Unterbringung in einer der Turnhallen oder ähnlichen Unterkünften. Das kann keine Dauerlösung sein, aber der Wohnungsmarkt gibt es nicht her, 1600 zusätzliche Menschen sofort aufzunehmen.

Etwa 1100 Flüchtlinge sind bislang privat untergekommen

Was diente denn bislang als Unterbringungsmöglichkeit?

Josef Niedermaier: Leere Ferienwohnungen, leer stehender Wohnraum und zwei Hotels in Bad Tölz und Kochel. In der Sportjugendherberge in Bad Tölz waren auch Menschen untergebracht. Etwa 1100 sind privat untergekommen. Der Rest lebt in Turnhallen.

Die Hotels und Turnhallen wird man nicht ewig nutzen können. Nun rücken auch wieder große Liegenschaften wie die Lenggrieser Kaserne in den Fokus. Was ist denn mit der?

Josef Niedermaier: Auch wenn es von außen nicht so aussieht – das ist eine Bauruine, in die man nicht einziehen kann. Man bräuchte sieben bis acht Monate, bis die in einem Zustand wäre, den man als bewohnbar bezeichnen könnte. Es gibt keine Heizung, kein Wasser, nichts. Ich werde oft darauf angesprochen, aber es geht nicht. Ich schließe allerdings nicht aus, dass die Kaserne nicht noch einmal in den Fokus geraten wird. Je nachdem, wie lange dieser Krieg dauert.

Unter den Flüchtlingen sind hunderte Kinder und Jugendliche. Wie sollen die in Kitas und Schulen untergebracht werden?

Josef Niedermaier: Die Schulpflicht tritt nach drei Monaten ein. Darauf bereiten sich die Schulen vor – und da gibt es auch kein: „Das geht nicht“. Wir haben schon einige Willkommensgruppen, über 100 Kinder und Jugendliche sind im Regelunterricht. Die Willkommensgruppen sind im Moment ein Brückenangebot, um die Kinder auf die Schule vorzubereiten und ihnen einen Tagesrhythmus zu geben. Genügend Lehrer haben wir allerdings auch nicht. Ich bin momentan viel mit Hilfsclubs wie Rotary im Gespräch. Ich habe ihnen gesagt: Hört auf, irgendwohin zu spenden, wir müssen unsere eigenen Einrichtungen unterstützen, um auch Personal in die Gruppen schicken zu können. Dafür werden wir nachhaltige Lösungen finden müssen. Es gibt keine fertigen Konzepte, wir werden aus der Situation lernen müssen. Am Anfang haben wir beispielsweise auch gedacht, die ukrainischen Lehrer, die zu uns kommen, können super Englisch. Das ist nicht der Fall. Außerdem heißt es nun, dass ukrainische Lehrer nur unterrichten dürfen, wenn ein deutscher Lehrer dabei ist.

Wie unterrichtet man Kinder, die kein Wort Deutsch können?

Sie stecken Kinder in Klassen, in denen sie kein Wort verstehen werden. Wie soll das gehen?

Josef Niedermaier: Das war in der letzten Flüchtlingskrise auch so. Und da haben unsere Lehrerinnen und Lehrer einen Superjob gemacht. Wie gesagt: Es gibt keine Blaupause in der Schublade. Aber es gibt vorhandene Konzepte für den Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“, auf die Lehrkräfte zurückgreifen können. Zudem ist es gerade in der Grund- und Mittelschule das tägliche Kerngeschäft, heterogene Gruppen zu unterrichten und die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen.

Während die Kinder in der Schule sind, sollen die Erwachsenen auf dem Arbeitsmarkt vermittelt werden...

Josef Niedermaier: Das ist die Aufgabe vom Jobcenter. Das hat einen breiten Werkzeugkasten mit Integrationskursen, Weiterbildungs- und Sprachkursen. Da sind die Mitarbeiter auch ganz guter Dinge.

Wie viele weitere Mitarbeiter fürs Jobcenter stellen Sie denn ein?

Josef Niedermaier: Der Stellenplan sieht keine weiteren Stellen vor – zumindest vorerst nicht. Natürlich wird es welche brauchen, aber der Kreishaushalt gibt das im Moment nicht her.

„Der Krieg in der Ukraine ist präsenter“

Wie erklären Sie eigentlich syrischen und afghanischen Kriegsflüchtlingen, warum die Ukrainer anders behandelt werden? Auch manche Asylhelfer stehen ja staunend davor, was plötzlich alles machbar ist...

Josef Niedermaier: Das ist ein schwieriges Thema, erklären kann ich das auch nicht. Ich denke, es liegt daran, dass uns die Ukraine als europäisches Land näher steht. Der Krieg in der Ukraine ist keine zwei Flugstunden entfernt, er ist bei uns präsenter. Die Frage ist, wie es wird, wenn der Krieg noch länger andauert.

Die „Tafeln“ im Landkreis werden dem Ansturm bei der wöchentlichen Lebensmittelverteilung kaum noch Herr. Wie soll es da weitergehen?

Josef Niedermaier: Die Tafeln sind gegründet worden, um Lebensmittel vor der Tonne zu retten und sie an Bedürftige weiterzugeben. So verschafft man den Hartz- IV-Empfängern ein bisschen Luft, damit sie sich auch einmal etwas anderes leisten können. Zielsetzung ist nicht, eine Grundversorgung sicherzustellen. Viele verstehen die Tafeln aber leider mittlerweile als Billigeinkaufsladen. Das sind sie nicht. Die Tafeln verteilen das Übriggebliebene, und wenn es aus ist, ist es aus.

Sagen Sie das mal den 300 Leuten, die samstags bei der Tölzer Tafel vor der Tür stehen. Kann man das den Ehrenamtlichen aufbürden?

Josef Niedermaier: Ich verstehe die Sorge. Natürlich soll der Zorn nicht bei den Ehrenamtlichen abgeladen werden.

Der Andrang ist auch deshalb so groß, weil die Sozialcard, die zum Abholen bei der Tafel berechtigt, an jeden Kriegsflüchtling ausgegeben wird. Warum?

Josef Niedermaier: Das sind unsere geltenden Regeln. Wer Sozialleistungen bezieht, bekommt die Sozialcard. Das ist bei uns so festgelegt. Die braucht er ja auch, um in manchen Bereichen seine Bedürftigkeit nachweisen zu können. Natürlich haben wir überlegt, die Sozialcard zweizuteilen und zu sagen: Du bekommst bei der Tafel kein Essen. Diese Unterscheidung von Ukrainern und Deutschen wollen wir aber einfach nicht machen. Wir setzen darauf, den Ukrainern zu erklären, dass die Tafel kein Kaufhaus ist. Die meisten sind da auch sehr verständig. Die Ukrainer, die in der Turnhalle oder einem Hotel untergebracht sind, bekommen zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Die brauchen auch nicht zur Tafel – aber das muss man denen erklären. Da gab es anfänglich Schwierigkeiten, aber auch hier konnten Missverständnisse geklärt und Probleme gelöst werden.

Gesucht werden Dolmetscher und pädagogisch geschultes Personal

Was bräuchte es denn momentan noch an Hilfen?

Josef Niedermaier: Dolmetscher und pädagogisch geschultes Personal, das wir in Kindergärten und Schulen einsetzen können – und zwar nicht nur für zwei Wochen. Das wird natürlich nicht ehrenamtlich gehen, weil wir nachhaltig stabile Strukturen brauchen.

Bei vielen Dingen hat man das Gefühl, dass die deutsche Bürokratie hier mit der Lebenswirklichkeit kollidiert. Dass wir versuchen, alles mit deutscher Gründlichkeit zu regeln, dass das in dieser Ausnahmesituation aber einfach nicht klappt.

Josef Niedermaier: Das regt mich sowieso in vielen Bereichen auf. Da muss aber der Gesetzgeber tätig werden, beziehungsweise muss sich das allgemeine Anspruchsdenken der Gesellschaft ändern. Die Standards im Sozialbereich sind einklagbar, da können wir nicht einfach sagen: Das und das machen wir nicht mehr.

Wie viele Kriegsflüchtlinge kann dieser Landkreis aufnehmen?

Josef Niedermaier: Mehr, als wir glauben und uns eingestehen. Wir halten schon noch was aus – wenn wir flexibler werden und vielleicht auch manche Diskussion versachlichen oder auch Positionen über Bord werfen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.