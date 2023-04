Der Wolf als Wahlkampfthema? Antrag von CSU und Freien Wählern im Kreistag

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Der Wolf beschäftigt derzeit zahlreiche politische Gremien – auch im Landkreis. © Lino Mirgeler

Der Wolf wird demnächst auch den Kreistag beschäftigen. Dafür sorgen CSU und Freie Wähler mit einem gemeinsamen Antrag. Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender vom Bund Naturschutz, hat zwar Verständnis für die Sorgen der Landwirte, findet die derzeit emotional aufgeheizte Debatte aber „wenig zielführend“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Egal, ob Jachenauer Bürgerversammlung, Dietramszeller CSU-Versammlung oder Kochler Gemeinderatssitzung: Überall ging es zuletzt um den Wolf. Obwohl im Landkreis „noch keine Wölfe amtlich registriert sind, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich dieser große Beutegreifer auch in diesem Gebiet breitmacht“, vermutet Kochels Bürgermeister und Vize-Landrat Thomas Holz. Es sei auch deshalb wahrscheinlich, weil es im Nachbarlandkreis Garmisch-Partenkirchen vier Wölfe gebe, und das Weibchen trächtig sei. „Da sich der Wolf zur Nahrungssuche bis zu 48 Kilometer von seinem Bau oder seinen Jungen entfernen und innerhalb von 24 Stunden bis zu 72 Kilometer zurücklegen kann, ist davon auszugehen, dass er auch jetzt schon im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterwegs ist“, sagt Holz.

CSU und Freie Wähler appellieren an Entscheider auf Bundes- und Europaebene

Seine CSU-Fraktion wendet sich nun in einem gemeinsamen Antrag mit den Freien Wählern an den Kreistag. Hier geht es darum, die Entscheidungsträger auf Bundes- und Europaebene eindringlich aufzufordern, „die Tatsache der Nicht-Schützbarkeit vieler Weideflächen und die zwangsläufigen und fatalen landeskulturellen Folgen zur Kenntnis zu nehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen“, heißt es in dem Antrag, den neben Holz auch FW-Fraktionschef Hubert Oberhauser unterzeichnet hat. „Ein staatliches Wolfs-management muss die Zerstörung vieler für den Naturschutz und die Gesellschaft so bedeutsamer Landschaften verhindern, bevor irreversible Entwicklungen in der Landwirtschaft und in der Landschaft eingetreten sind.“

Vorgehen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wird unterstützt

Zudem soll der Kreistag beschließen, dass man das Vorgehen im Nachbarlandkreis unterstützt. Garmisch-Partenkirchen hatte vor Kurzem bei der Regierung von Oberbayern die erleichterte „Entnahme“, sprich: den Abschuss, der Wölfe beantragt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

In den weiteren Ausführungen zum Kreistags-Antrag geht es darum, dass die Wolfspopulation in Deutschland und Europa so gewachsen sei, dass er nicht mehr als gefährdet eingestuft werden könne. Da er hier aber immer noch in der Liste der „streng zu schützenden Tier- und Pflanzenarten“ geführt werde, sei ein Abschuss nur in Einzelfällen überhaupt möglich. Ein anderer wirksamer Schutz vor Wolfsrissen sei aber in dieser Region „wegen der schwierigen Geländeverhältnisse und der Großflächigkeit der Weideflächen meist nicht möglich“, heißt es in der Antragsbegründung.

Bund Naturschutz: „Man hat das Gefühl, es geht darum, zu zeigen, wer mehr für die Landwirte tut“

Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz (BN), verfolgt die aktuellen Debatten mit wachsender Skepsis. „Es ist bald Wahl. Man hat das Gefühl, es geht darum, zu zeigen, wer mehr für die Landwirte tut“, sagt er mit Blick auf den Vorstoß von CSU und Freien Wählern. „Die Debatte ist aber wenig zielführend. Vielmehr wäre es wichtig, sich unaufgeregt zusammenzusetzen“, um über Strategien zu beraten, sagt Krönauer. Das sei aber kaum möglich. „Die Stimmung ist aufgeheizt. Es gibt sofort Vorwürfe.“

Geforderter Abschuss stellt für BN auch keinen umfassenden Schutz der Weidetiere dar

Dabei hat Krönauer großes Verständnis für die Sorgen der Weidetierhalter. Aber der nun geforderte erleichterte Abschuss in einigen Gebieten stelle auch keinen umfassenden Weidetierschutz dar – zumal in den Debatten ja immer wieder betont werde, „dass man den Wolf nicht ausrotten will“, wie Holz jüngst im Kochler Gemeinderat sagte (wir berichteten). „Es werden immer wieder Wölfe kommen. Wer legt dann fest, was ein Problemwolf ist und was nicht?“, fragt Krönauer. Sei es wirklich der richtige Weg, „alles auszuradieren, was uns nicht genehm ist?“ Zumal man bedenken müsse, dass in weiten Teilen der Bevölkerung die Rückkehr von Wildtieren wie Luchsen und Wölfen positiv gesehen werde.

Nachdenken über Herdenschutzhunde

Für Krönauer wäre es wichtig, auch über Alternativen nachzudenken – und dazu gehören für ihn auch Herdenschutzhunde. „Man muss sich des Themas annehmen und kann nicht immer nur sagen, das geht bei uns nicht, weil wir ein Wandergebiet sind.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.