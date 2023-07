Der Wolf im Visier des Tölzer Kreistags

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Wolf bewegt weiterhin die Gemüter – auch im Landkreis. © dpa

Ein Antrag von CSU und Freien Wählern zum Thema Wolf stößt im Kreistag auf geteilte Meinungen. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Gremium überhaupt zuständig ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Wolf steht unter strengem Schutz. Unter zu strengem, sind die CSU und Freien Wähler im Kreistag überzeugt und brachten deshalb einen gemeinsamen Antrag an den Kreistag auf den Weg. Der wurde so oder so ähnlich auch schon in verschiedenen Gemeinderäten behandelt. Da man nun auf kommunaler Ebene aber keinerlei Einfluss auf den Schutzstatus des großen Beutegreifers hat, ist der Beschluss eigentlich nur ein Appell an die Entscheidungsträger auf Bundes- und europäischer Ebene, den Status herabzustufen und so ein Wolfsmanagement inklusive Abschussmöglichkeit der Tiere zu ermöglichen.

Thomas Holz (CSU): „Keiner will den Wolf ausrotten“

„Wir werden durch den Kreistagsbeschluss nichts ändern“, sagte auch Landrat Josef Niedermaier (FW). Aber dennoch sei der Appell wichtig. Das bekräftigte Thomas Holz (CSU). „Unsere Landwirte sorgen sich.“ Dabei gehe es nicht nur um Existenzen, sondern auch den Erhalt der Biodiversität und der Kulturlandschaft. Denn wenn Weideflächen gerade auf Almen aufgegeben werden, verbuschen diese, Arten verschwinden. „Keiner will den Wolf ausrotten, aber der Schutzstatus muss geändert werden, um ein effektives Wolfsmanagement zu ermöglichen.“

Auch Tierhalter seien mittlerweile eine „bedrohte Art“

Unterstützung gab es von Ursula Fiechtner, FW-Kreisrätin und Kreisbäuerin. Wenn sie gezwungen sei, ihre Viecher dem Wolf auszuliefern, „gebe ich lieber die Landwirtschaft auf“, sagte sie. Das hätten ohnehin schon sehr viele Tierhalter in Deutschland getan, ergänzte Michael Häsch (CSU). So viele, dass man auch hier schon von einer „bedrohten Art“ sprechen könne. „Und wenn wir nicht aufpassen, brechen weitere Betriebe weg – und dann auch der Tourismus.“ Häsch bemängelte zudem, dass bei der Wolfsdebatte auch die mitreden, „die selber nicht vom Wolf betroffen sind“. Die ganze Debatte fand Maria Urban (CSU) „frustrierend und ernüchternd“. Sie sei jeden Tag in Sorge um ihre Tiere. Für Anni Stöckl (FW) wäre es wichtig, dass auffällige Tiere geschossen werden dürfen. Gehe man dagegen nicht vor, „wird der Wolf immer frecher. Und ich will ihn nicht im Hausgarten haben.“ Schon jetzt sei ihr nicht wohl, wenn die Kinder im Winter im Dunklen den Schulweg antreten.

Ohne Herdenschutzmaßnahmen wird es nicht gehen

Dennoch werde man sich jenseits aller Abschusspläne auch Herdenschutzmaßnahme überlegen müssen, merkte Wolfgang Goymann (Grüne) an. „Darum wird man nicht herumkommen.“ Er bemängelte generell, dass es zu wenig Daten gebe, um gesicherte Aussagen über den Zustand der Wolfspopulation zu geben. „Dass der Bestand in Bayern gesichert ist, das gibt die Datenlage nicht her.“ Man dürfe auch nicht vergessen, dass „sehr viele Risse“ auf das Konto von wildernden Hunden gehen. „Darüber wird nicht diskutiert, und niemand fordert den Abschuss von Hunden.“ Zur „Versachlichung der Debatte“ wünschte sich Goymann, dass die Diskussion erst nach dem 8. Oktober, also nach der Landtagswahl, fortgesetzt wird.

„Bei solchen Aussagen wird mir schlecht“

Bei solchen Aussagen „wird mir schlecht“, sagte Klaus Rauchenberger (CSU). Er sei selber Almbauer – und Herdenschutz in Form von Zäunen sei auf den Almen einfach nicht machbar. „Und mannscharfe Hunde, die auf die Leute losgehen, will auch niemand“, ergänzte Wolfgang Morlang, Kreisrat der Bayernpartei und Vorsitzender Kreisjagdgruppe.

Klaus Barthel (SPD) wollte wissen, an wen der Appell denn nun konkret geschickt werde. „An die europäische Kommission und die Bundesregierung?“ Niedermaier nickte, Barthel bezweifelte die Sinnhaftigkeit, der Landrat hielt dagegen. „Wenn wir uns nicht rühren, weiß keiner, was wir wollen.“

Mehrheit stimmt für den Appell an die Entscheidungsträger

Edmund Häner (FDP) sah nach wie vor nicht die Zuständigkeit des Kreistags. „Wir hätten hier so viele wirklich wichtige Themen, die uns wirklich betreffen...“ Die Resolution sei schön, „und man kann sie auch für den Wahlkampf benutzen, aber verloren hat sie nichts bei uns“.

Dennoch stimmte am Ende die deutliche Mehrheit (39:14) für den Appell an die Entscheidungsträger.

