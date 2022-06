Tölzer beleidigt Gerichtsvollzieherin: „Hab das doch sehr höflich geschrieben“

Ist der Spruch „Leck mich am Arsch“ eine Beleidigung? Damit befasste sich dieser Tage das Wolfratshauser Amtsgericht. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ja, es geht um den derben aber dennoch ab und zu verwendeten Ausdruck: „Leck mich am Arsch“. Ein Mann aus Bad Tölz ist deshalb nun wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Dieser Spruch kommt vielen Menschen schnell mal über die Lippen: „Leck mich am Arsch.“ Aber ist so eine Aufforderung eine Beleidigung? Diese Frage beschäftigte kürzlich das Wolfratshauser Amtsgericht, das dazu eine klare Meinung hat.

Dass ihre „Kunden“ sich ihr gegenüber öfter mal nicht besonders gewählt ausdrücken, das ist die Gerichtsvollzieherin gewohnt. „Aber eine schriftliche Beleidigung ist eher selten“, erklärte die Frau als Zeugin vor Gericht. Am 29. November vorigen Jahres hatte sie einen Brief erhalten, den der Absender mit den Worten beendete „… also möchten Sie uns am Arsch lecken und sich von uns fernhalten“. Der Briefschreiber wurde deshalb per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen legte der Tölzer (53) Einspruch ein, weshalb die Sache nun verhandelt werden musste.

Tölzer wegen Beleidigung zu Geldstrafe verurteilt worden

„Ich sehe das nicht als Beleidigung“, erklärte der Angeklagte vor Gericht, und er verstehe nicht, „dass man wegen so was bestraft wird“. Er beteuerte, der Spruch sei jedenfalls nicht als Beleidigung gedacht gewesen, sondern als Hinweis, dass er und sein Vater („er wird ständig von ihr drangsaliert“) in Ruhe gelassen werden wollten, meinte der 53-Jährige, der zudem fand: „Ich habe das doch sehr höflich geschrieben.“ Außerdem habe er im Internet gelesen, der Ausspruch „Leckt mich doch am Arsch“ sei „volkssprachlich“ und nicht beleidigend, wie andere Gerichte bereits entschieden hätten.

Dieser Meinung konnte der Anklagevertreter nicht folgen. Es sei unzweifelhaft, dass der Spruch nicht im Affekt dahergesagt, sondern wohl überlegt formuliert wurde, sagte der Staatsanwalt. „Es gibt keinen Zweifel, dass sie damit die Frau treffen wollten.“

Angeklagter bleibt uneinsichtig

Das sah auch Richter Helmut Berger so, der den Tölzer zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 25 Euro (insgesamt 750 Euro) verurteilte. „Am Arsch lecken“ sei eindeutig unter Paragraf 185 des Strafgesetzbuches zu subsummieren, also eine Beleidigung, argumentierte der Richter und fügte hinzu: „Die Verrohung im Umgang mit öffentlichen Bediensteten nimmt zu, dem muss Einhalt geboten werden.“ Mit der Strafe sei er keinesfalls einverstanden, ließ der Angeklagte ihn wissen. „Dann gehe ich in die nächste Instanz“, erklärte er. „Wenn es wegen jedem Scheiß solche Strafen gibt, schaffen Sie eine Situation, wo die Menschen den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit verlieren.“

