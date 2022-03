Deutsch-Kurse für Geflüchtete starten: Erster Kurs an VHS Tölz bereits ausgebucht

Im „WeltRaum“ neben dem Kleinen Kursaal hält die Tölzer Volkshochschule Deutschkurse für Anfänger ab. Vhs-Chef Marcus Stiegler bemüht sich, das Angebot noch stärker auszubauen. Dazu sucht er nach Sponsoren, Spendengeldern und Lehrern. © arp

Immer mehr Kriegsflüchtlinge kommen aus der Ukraine im Landkreis an. Hürde Nummer eins ist für viele die fremde Sprache. Erwachsenenbildungseinrichtungen und ihre Deutschkurse rücken in den Fokus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die gleiche Sprache zu sprechen, ist eine wichtige Brücke im Miteinander. Deutschkurse sind daher seit der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine immens gefragt. Die Volkshochschule (Vhs) Bad Tölz reagierte schnell und baute ihr Angebot bei Deutschkursen für Anfänger aus. Vhs-Leiter Marcus Stiegler sagt: „Wir wollen mit unseren Angeboten die Menschen, die hierherkommen, nach ihren traumatischen Ereignissen ein bisschen auffangen.“ Daher stockte er nun das bisherige Deutsch-Angebot auf: Drei Anfängerkurse starten diese und kommende Woche. „Wir haben auch noch weitere in der Schublade, der erste Kurs ist bereits ausgebucht“, berichtet Stiegler.

Der Weg dahin sei kein einfacher gewesen. „Wir brauchen höhere Kapazitäten hinsichtlich der Räumlichkeiten und der Lehrkräfte.“ Die Dozenten sind teils ausgebildete Deutschlehrer, teils studierte Sprachwissenschaftler mit pädagogischer Kompetenz. „Wir haben sogar das große Glück, dass eine unserer Lehrerinnen Russisch spricht, was viele Ukrainer verstehen“, weiß Stiegler. „Trotzdem wären wir über Unterstützung froh“, merkt er an. Eine kleine Umstellung sei es nun auch, dass Stiegler die Deutschkurse für alle Altersstufen anbieten möchte. „Normal betreiben wir ja Erwachsenenbildung, aber in diesem Fall machen wir natürlich keine Grenze.“ Dafür benötige er von den eingesetzten Lehrkräften ein erweitertes Führungszeugnis. „Das ist Vorgabe, wenn man mit Kindern unter 16 Jahren arbeitet“, erklärt er.

Für kostenlose Kurse sind Spenden nötig

Ein Fragezeichen hingegen steht hinter der langfristigen Finanzierung. „Normalerweise bekommen Flüchtlinge vom Bundesamt für Migration einen Migrationsnachweis. Mit diesem übernimmt das Amt die Kosten für Integrationskurse.“ Dies dauere aber bis zu drei Monate. „Wir müssen davor aktiv werden“, betont Stiegler. Bis dato habe man vor, den Anfängerkurs für Geflüchtete kostenlos anzubieten, „aber da sind wir auf Spendengelder und auch Sponsoren angewiesen, nach denen wir aktuell suchen. Gerade können wir die Kurse noch durch staatliche Fördermittel auf die Beine stellen.“ Stieglers Wunsch wäre es, auch Folgekurse kostenfrei oder zu stark reduziertem Preis anzubieten. „Ob das funktioniert, steht aber in den Sternen und ist vor allem von der Spendenlage abhängig.“ Der erste Zusatzsprachkurs der Tölzer Vhs startet diesen Donnerstag. Die Kurse finden jeweils im „WeltRaum“ neben dem Kleinen Kursaal am Tölzer Vichyplatz statt. Auf Anfrage teilt auch das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen mit, es sei bemüht, ein entsprechendes Angebot organisiert zu bekommen. Bisher stehe aber noch nichts Konkreteres fest.

Deutschkurse an Wolfratshauser Volkshochschule ebenfalls sehr beliebt

Die Volkshochschule Wolfratshausen ist nach eigenen Angaben ebenfalls dabei, das Deutschkurs-Angebot der Lage entsprechend auszubauen. „Am Montag startete ein Kurs mit zweimal pro Woche je drei Stunden, welcher über die Franz-Geiger-Stiftung finanziert wird und auch schon ausgebucht war“, berichtet Vhs- Leiterin Christine Hohnheiser. Außerdem sei sie in Verhandlungen mit der Stadt Wolfratshausen und eventuellen Sponsoren. „So könnten wir vielleicht noch zwei Kurse mehr anbieten.“

Sollte die Nachfrage stetig weiter steigen, müsse man sehen, wie eine Finanzierung möglich gemacht werden könne. Hohnheiser erklärt: „Wir selbst sind finanziell in einer sehr angespannten Lage und können daher nur unsere Räume und die Organisation stellen.“ Der Kurs über die Franz-Geiger-Stiftung werde von einer Kursleiterin durchgeführt, die mehrere Sprachen spricht – jedoch nicht Ukrainisch. „Dies sollte aber kein Hindernis sein, da auch sonst die Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern kommen“, so die Vhs-Leiterin.

Deutschkurse für Geflüchtete: „Ohne Druck die wichtigsten Sätze für den Alltag beibringen“

„Die Kurse, die bei uns jetzt auf die Schnelle angeboten werden können, sind als eine Art Orientierung und erste Schritte mit der deutschen Sprache gedacht“, erklärt Hohnheiser. Ähnliches berichtet Stiegler: „Es geht jetzt darum, in einer angstfreien Atmosphäre den Teilnehmern ohne Druck die wichtigsten Sätze für den Alltag beizubringen.“

Die Geretsrieder Volkshochschule hingegen ist keine eigenständige Einrichtung, sondern Teil des Fachbereichs Kultur der Stadt. Auch hier laufen Bemühungen für ein erweitertes Angebot: „Wir bereiten uns auf die Integration der Mitmenschen aus der Ukraine vor. Der Fokus liegt in erster Linie auf Sprachkursen“, sagt Thomas Loibl, Sprecher der Stadt Geretsried. Er bekomme derzeit viele Anfragen von Familien, die Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben. Die Kurse „Deutsch für Ausländer“ seien aber bereits vor der aktuellen Situation gut gebucht gewesen. Daher liege die Herausforderung auch hier darin, geeignete Fachkräfte zu akquirieren.

Spenden

Wer den Ausbau der Deutschkurse an der Vhs Bad Tölz unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto seine Spenden überweisen: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: Volkshochschule Bad Tölz e.V. IBAN: DE92 7005 4306 0810 0350 63 BIC: BYLADEM1WOR Verwendungszweck: Unterstützung Deutschkurse für Ukrainer.

