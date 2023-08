Pläne für Elektrifizierung der Oberlandbahn: Kosten wohl „deutlich im dreistelligen Millionenbereich“

Von: Andreas Steppan, Gerti Reichl

Vertragsunterzeichnung am Bahnsteig: Um einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung der Strecken im Oberland zu besiegeln, trafen sich (v. re.) Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Thomas Gruber vom bayerischen Verkehrsministerium sowie Klaus Dieter Josel und Mathias Beck (Leiter Großprojekte West, Knoten München) von der Deutschen Bahn in Schaftlach. Auch zahlreiche Vertreter der Kommunalpolitik waren anwesend. © Thomas Plettenberg

Statt Dieselloks sollen auf den Strecken ins Oberland in Zukunft Elektrofahrzeuge verkehren. Dieses Ziel gibt es seit vielen Jahren. Jetzt erfolgte der Startschuss, damit die vertiefte Planung beginnen kann – ein historischer Moment.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Schaftlach – Der Tölzer Stadtrat protestiert mit einem Brief energisch. Der Freistaat habe seine Ankündigungen nicht eingehalten und die Bahnstrecke nach Lenggries noch immer nicht elektrifiziert. Das sei doch im Zuge des Baus des Walchenseekraftwerks versprochen worden. Das war im Jahr 1925. Der Blick ins Archiv zeigt also: Die Idee der Elektrifizierung der Bahnstrecken im Oberland ist alles andere als neu.

Elektrifizierung der Oberlandbahn: Baubeginn für Anfang der 2030er-Jahre anvisiert

Die 2019 begonnen Vorplanungen stehen freilich in ganz anderem Zusammenhang. Heute liegt der Fokus liegt auf den Zielen Verkehrswende und Klimaschutz. Bemerkenswert ist es jedenfalls, dass das historische Vorhaben am Dienstag einen wichtigen konkreten Schritt vorangekommen ist.

Am Bahnhof in Schaftlach unterzeichneten Vertreter des bayerischen Verkehrsministeriums und der Deutschen Bahn einen Vertrag, um die sogenannte Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Elektrifizierung der Bahnstrecken nach Bayrischzell und Lenggries auf den Weg zu bringen. Diese Planung soll dann Basis für das Planfeststellungsverfahren werden, an dessen Ende die Baugenehmigung durch das Eisenbahn-Bundesamt stehen soll.

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis 2029. Der tatsächliche Baubeginn ist für Anfang der 2030er-Jahre anvisiert. Ist es aber erst einmal so weit, „dann wird es schnell gehen“, stellte am Dienstag Thomas Gruber, Amtsleiter im Verkehrsministerium, in Aussicht. Mathias Beck, der zuständige Projektleiter bei der DB Netz, sprach von einer Bauzeit von 12 bis 15 Monaten. Über ein Jahr lang werde dann der gesamte Bahnverkehr auf den Strecken im Oberland durch Busse ersetzt. „Aber wir wollen die gesamten Arbeiten in einem Block durchziehen“, so Beck.

Bis zu 160 kmh: Reibungslosere Abläufe und höhere Geschwindigkeiten nach der Elektrifizierung

Die Maßnahmen, für deren vertiefte Planung nun der Startschuss erfolgt ist, umfassen weit mehr als den Oberleitungsbau auf 70 Kilometern Strecke. Vorgesehen sind zudem Umbauten an den Bahnhöfen. Fix geplant sei die Verlängerung der Bahnsteige in Schaftlach und Warngau, erklärte Beck.

So können künftig dreiteilige, 140 statt bisher 108 Meter lange Züge bis Tegernsee fahren. Die Kapazität des Schienenverkehrs wird erweitert. An den Bahnhöfen in Bayrischzell und Lenggries ist laut Beck eine Erhöhung der Bahnsteige auf 76 Zentimeter geplant, was ein barrierefreies Einsteigen in den Zug ermöglicht. Des Weiteren will sich die Bahn die Stellwerke an den Bahnhöfen Lenggries, Bad Tölz und Miesbach und insgesamt 39 Bahnübergänge vornehmen.

Die Züge sollen auf den Strecken in der Spitze 160 Stundenkilometer fahren können.

Das Ziel: reibungslosere Abläufe und höhere Geschwindigkeiten. „Die Züge sollen auf den Strecken in der Spitze 160 Stundenkilometer fahren können“, sagte Beck. Der Tölzer Landrat Josef Niedermaier wies darauf hin, dass hier „der Teufel im Detail stecken wird“ und Kompromisse mit den betroffenen Gemeinden notwendig sein werden. Etliche Anliegerkommunen waren bei dem Termin durch ihre Bürgermeister vertreten.

Elektrifizierung der Oberlandbahn: Freistaat Bayern investiert für die Planung 20,7 Millionen Euro

Allein in die nun auf den Weg gebrachte Planung investiert der Freistaat 20,7 Millionen Euro. Nach der Vertragsunterzeichnung kann die Bahn jetzt Planungsleistungen ausschreiben oder Gutachter beauftragen. Für die Umsetzung ist dann allerdings der Bund zuständig. „Die Kosten des Gesamtprojekts werden deutlich im dreistelligen Millionenbereich liegen“, prognostizierte Ministeriumsvertreter Gruber. Es handle sich um eins der größten im Bereich der Schieneninfrastruktur in Bayern. Es diene dem Ziel des Freistaats, „bis 2040 diesellokfrei zu werden“.

Wenn auf den Strecken im Oberland künftig Elektro- statt Dieselloks fahren, verringere das den CO2-Ausstoß um 90 Prozent, betonte Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn in Bayern. „Das ist aktiver Umwelt- und Klimaschutz.“ Deutschlandweit werde nun nachgeholt, was in den vergangenen Jahrzehnten an Investitionen in die Bahninfrastruktur vernachlässigt worden sei. „Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn dabei der Fokus nicht nur auf den großen überörtlichen Strecken liegt, sondern auch auf den Regionen.“

Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn dabei der Fokus nicht nur auf den großen überörtlichen Strecken liegt, sondern auch auf den Regionen.

CSU-Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan äußerte die Hoffnung, dass die seit langer Zeit geplante Elektrifizierung nun „keinen Zeitrahmen wie die S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried“ beanspruchen werde, „sondern dass es die Leute noch erleben“.

Die Elektrifizierung soll auch den Ast nach Tegernsee umfassen. Für diesen Abschnitt gibt es aber mit dem Eigentümer Tegernsee Bahn einen anderen Vertragspartner. Laut deren Geschäftsführer Michael Bourjau ist hier der Vertrag noch nichts ganz unterschriftsreif. „Es fehlen noch Details. Aber wir werden ebenso unterzeichnen.“

