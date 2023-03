Deutschland-Ticket: Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen macht den Weg frei

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Damit man mit dem 49-Euro-Ticket auch die Busse in Bad Tölz-Wolfratshausen nutzen kann, war jetzt ein Kreistags-Beschluss nötig. © Archiv Tp

Der Bund will es haben, offiziell einführen müssen es aber Freistaat und Kommunen: das 49-Euro-Ticket. Dem hat der Kreistag in Bad Tölz nun zugestimmt. Dazu gab‘s Lob und Kritik.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Grundlagen für die Einführung des Deutschland-Tickets geschaffen. Kreisausschuss und Kreistag ermächtigten am Montag den Landrat dazu, eine allgemeine Vorschrift zu erlassen. Diese ist wichtig, damit der Eingriff ins Tarifsystem überhaupt möglich ist. Denn der Bund möchte das günstige Ticket zwar, er ist aber nicht Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und darf das Ticket daher nicht einfach einführen. Für die Schiene macht das der Freistaat, für die Busse müssen das die Kommunen übernehmen. Dafür braucht es die allgemeine Vorschrift, um in den Markt eingreifen zu dürfen. Letztere hätten die Gremien durchaus am Montag auch gleich beschießen können, allerdings sind vor der Einführung des 49-Euro-Tickets zum 1. Mai noch einige Fragen offen. Da man hofft, dass sich einiges davon in den nächsten Wochen noch klärt, wird Niedermaier die Vorschrift erst später erlassen.

Deutschland-Ticket als „Quantensprung im ÖPNV“

Vor dem einstimmigen Beschluss nutzte Vize-Landrat Thomas Holz (CSU), der die Sitzungen leitete, die Chance für Kritik am Vorgehen der Ampel-Regierung, was ihm eine milde Schelte von Grünen-Fraktionschef Klaus Koch einbrachte. Er verstehe, dass man das im Wahlkampf so mache, wandte er sich an den Landtagskandidaten Holz. „Aber wir sollten auch das Gute betonen. Das Ticket ist ein Quantensprung im ÖPNV“, sagte Koch. Das Ticket könne auch im Landkreis „wesentlich zu Verkehrswende beitragen“.

Das hatte Holz gar nicht in Abrede gestellt. Das Ticket sei „eine sehr, sehr gute Idee. Die Art und Weise der Einführung lässt aber Fragen offen“, sagte der Vize-Landrat. Er wolle nicht einstimmen in den Kanon der Kritiker, die das als „dilettantisch“ bezeichnen, aber „es knirscht etwas im Gebälk und es lässt die Vermutung aufkommen, dass man sich der Komplexität der Sache nicht bewusst war“. Schließlich versuche hier die Bundesregierung, einen Tarif einzuführen, ohne die Kompetenz dafür zu haben. „Ich will nicht sagen, dass das gemurkst ist, aber es ist gehudelt.“

Für den Landkreis gibt es noch Unwägbarkeiten beim Deutschland-Ticket

Bund und Freistaat finanzieren das Ticket heuer mit drei Milliarden Euro. Reicht das Geld nicht, „gibt es eine Nachschusspflicht“, erläuterte Matthias Schmid, Verkehrsexperte am Landratsamt. Das Geld ist notwendig, um den Verkehrsunternehmen das zu erwartende Defizit ausgleichen zu können. Schließlich dürften Tickets derzeit in den meisten Fällen deutlich teurer sein als das Deutschlandticket.

Wie Bundes- und Landesmittel konkret zum Landkreis und von dort zu den Unternehmern kommen, ist derzeit noch etwas unklar. Es werde aber ein Online-Portal geben. Bis Ende April werde mit der ersten Abschlagszahlung gerechnet. „Und dann hoffen wir, dass sie so ausreichend ist, dass die Unternehmen weiterfahren können“, sagte Schmid.

Deutschland-Ticket darf keine Kosten im Kreishaushalt verursachen

Es gibt noch eine weitere Unwägbarkeit. Zwar wird das Deutschland-Ticket in einem (monatlich kündbaren) Jahresabo gekauft. Wie es ab 2024 mit dem Angebot weitergeht, ist aber derzeit völlig offen. Denn die Kostenübernahme von Bund und Ländern ist bis Ende 2023 befristet. „Es wird danach sicher Lösungen geben“, sagte Schmid. Für Holz ist das aber auch ein Kritikpunkt: „Der Bund führt ein eigentlich tolles Ticket ein, stellt aber nicht längerfristig Finanzmittel dafür zur Verfügung.“

Um nicht irgendwann in eine böse Kostenfalle zu tappen, gilt auch die allgemeine Vorschrift des Landkreises nur bis zum Jahresende. Weiterer wesentlicher Bestandteil des Beschlusses: Das Ticket darf keinerlei Kosten im Kreishaushalt verursachen.

Susanne Merk (FW) haderte mit einem anderen Aspekt. „Ich finde es krass, dass das Ticket nur digital verfügbar ist.“ Dadurch grenze man Senioren aus. „Da geht eine Riesenklientel verloren.“ Das habe der Bund so vorgegeben, antwortete Schmid. In Bayern gebe es aber bis zum Jahresende als Kompromiss auch eine Papiervariante.

