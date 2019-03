Poetry Slam in der „Lust“: Haarsträubend und selbstironisch

Beim Jubiläum gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zum zehnten Mal fand in der ausverkauften Alten Madlschule in Bad Tölz ein Poetry Slam statt. Unter den neun Teilnehmern des modernen Dichterwettstreits waren drei aus dem Tölzer Land.

Bad Tölz– Valérie Schlott und Peter Urban aus Bad Tölz sowie Johanna Büntig aus Königsdorf gaben sich alle Mühe. Doch das Gewinner-T-Shirt trug am Ende der erfahrene Slammer „Steven“ aus Erlangen davon.

Dass bei „Steven“ am lautesten geklatscht wurde, war nicht zu überhören. Bei einem Poetry Slam entscheidet das Publikum per Applaus, welcher Text ihm am besten gefällt. Die Hauptregeln lauten: Der vorgetragene Text muss selbst verfasst sein und darf nicht länger als sechs Minuten dauern. Worüber die Auftretenden schreiben und in welcher Form, bleibt ihnen überlassen.

Bei der Jubiläumsveranstaltung drehten sich die vorgetragenen Texte unter anderem um Mathematik, den Tod, gesellschaftliche Zwänge oder die Gleichberechtigung von Frau und Mann. „Steven“ überzeugte mit seinen Betrachtungen aus dem Alltag, die er in haarsträubender Schnelligkeit vortrug. Er mokierte sich in bester Kabarettmanier über Ratgeber wie „Nichtstun in zehn Schritten“ und Essgewohnheiten.

Die beiden Feministinnen Marion Fuchs und Ines Strohmaier, die als „Reimkariert“ auftraten und auf Platz zwei kamen, legten unter den Titeln „Schnauze voll“ und „Weil ein Nein reichen muss“ ihre Finger in die Wunden von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und griffen die Me-too-Debatte auf. Ihre Rapper-Sprechart und der überwiegend freie Vortrag beeindruckten die Zuhörer, unter denen auch nach zehn Jahren noch viele neugierige Neulinge waren.

Der Drittplatzierte, „Ivica“ aus Dornbirn, rechnete erst urkomisch mit seinem Hassfach Mathe ab – als Beschimpfung sagt er: „Du Mathefucker!“ –, bevor er die allegorische Szenerie beschrieb, als die Zeit aus Rache das Internet gestohlen hatte.

Julia Landes aus Peißenberg beschrieb in Gedichtform mit beißender Selbstironie ihr Leben als Veganerin. „Manche haben auch schon mal ins Gras gebissen“, reimte sie, und Nachbars Häschen zittere, weil es wegen seines Futters überfallen werde.

Der Tölzer Peter Urban berichtete auf der Bühne davon, dass er eigentlich ein Buch über seine platonische Liebe zu „Alba“ habe schreiben wollen – es aber nicht beenden könne. Johanna Büntig las ihren hochabstrakten und emotionalen Text vor, der endete: „Es gibt nur dich und mich, und das nur ein einziges Mal.“ Valérie Schlott beeindruckte mit drei Liedern. Die Waldramer Gymnasiastin trug mit sicherer, melodiöser Stimme und Gitarre die komplizierte Gefühlswelt einer jungen Frau vor. (bib)

