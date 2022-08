Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei: Mittendrin in der Katastrophe am Berg

Tödliche Unfälle im alpinen Bereich

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Kommt ein Mensch im alpinen Bereich zu Tode, ermitteln speziell geschulte Polizeibeamte. Einer davon ist Johannes Kufner, Leiter der Tölzer Polizeiinspektion.

Bad Tölz – „Manche Bilder verlassen einen nie“, sagt Erster Polizeihauptkommissar Johannes Kufner (53). Eines dieser Bilder ist das der Bergtoten am Herzogstand. Die Frau hatte das gleiche Hemd an, das auch seine Mutter oft trägt. Und obwohl sofort klar gewesen sei, dass die Tote eine Fremde ist, ist das Bild in seinem Kopf geblieben. Kufner ist eigentlich Leiter der Tölzer Polizeiinspektion. Im Nebenamt gehört er zusätzlich der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) der Polizei an. Sie wird gerufen, wenn es um Vermisstensuchen im alpinen Gelände geht, vor allem aber auch bei tödlichen Bergunfällen.

18 Tote am Berg gab es heuer schon in den beiden Landkreisen

Für die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen ist die AEG West zuständig. 18 Tote am Berg gab es heuer bereits. Darunter waren drei Unfälle, bei den je zwei Menschen zu Tode kamen. „Wir haben in den zurückliegenden Jahren eine signifikante Steigerung zu verzeichnen“, sagt Kufner. Eine der Hauptursachen sei der anhaltende Outdoorhype. „Was vor 20 Jahren ,Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool‘ war, ist heute: ,Mein Gipfel A, B und C‘.“ Vielleicht sinke aber auch einfach das Gefahrenbewusstsein bei den Menschen, man traue sich mehr zu, sei unbedarfter. „Und das Unternehmen wird ja auch immer leichter zu planen: Das GPS führt mich durch die Tour, ich brauch’ keine Orientierungskenntnisse. Aber wenn man sich dem Thema Berg nicht langsam nähert, hinkt die Erfahrung hinterher“, sagt Kufner. „Berge töten, und das Gespür für alpine Gefahren, das Wetter oder das Gelände kann man sich nicht abschauen.“

Maximiliansteig: Anbieter von Outdoor-App korrigiert Beschreibung

An diesem fehlenden Gespür lag vielleicht auch die Häufung von Bergwacht-Einsätzen im Juli am Maximiliansweg an der Benediktenwand. Eine Frau kam zu Tode, ein Wanderer überlebte nur mit viel Glück und ein Pärchen musste mit dem Hubschrauber aus der Wand gerettet werden. Ausgelöst wurde das alles wohl durch eine Tourenbeschreibung in einer Outdoor-App. „Der Maximiliansteig ist ein klassisches Beispiel für diese Möglichkeit, sich auf Internetplattformen zu informieren und auf der Tour geführt zu werden. Und wenn dieser Weg nicht als anspruchsvoll beschrieben ist, weil ihn zuvor ein Profi gegangen ist und seine Einschätzung dazu mitgeteilt hat, dann ist das verlockender als der Blick in die Wand, der eigentlich sagen müsste: Da kann ich nicht gehen“, sagt Kufner. Nach der Häufung der Einsätze habe die Polizei Kontakt zu dem Anbieter der Outdoor-App aufgenommen. Der habe daraufhin korrigierend eingegriffen. „Jetzt ist der Steig wieder objektiver eingestuft.“

Der Polizeibergführer ist am Einsatzort oft alleine

Die AEG setzt sich aus speziell geschulten Alpinbeamten und Polizei-Bergführern wie Kufner zusammen, die eine mehrjährige Ausbildung hinter sich bringen müssen. Letztere führen die Ermittlungen am Berg, die Alpinbeamten arbeiten zu. Anders als beispielsweise bei tödlichen Verkehrsunfällen im Tal, bei denen die Aufgaben auf viele Schultern verteilt sind, ist der Bergführer an seinem Einsatzort meist alleine. „Oft ist es anders nicht möglich, weil die Situation so eng ist oder Steinschlaggefahr besteht.“ Aufgabe des Bergführers ist es dann auch, den Toten in dem schwierigen Gelände für die Bergung vorzubereiten. „Immer in der Hoffnung, dass es keinen Wetterwechsel gibt oder es dunkel wird und der Hubschrauber wirklich kommen kann.“

„Ein Sturz aus großer Höhe führt immer zu scheußlichen Bildern“

Vieles, das Kufner an den Absturzstellen sieht, lässt sich nicht beschreiben in einer Zeitung, die am Frühstückstisch gelesen wird. „Ein Sturz aus großer Höhe führt immer zu scheußlichen Bildern.“ Und sie sind nicht das einzige Belastende. Denn auch die Betreuung der Angehörigen gehört zu den Aufgaben der AEG. „Die emotionale Katastrophe am Berg bekommt der Beamte hautnah mit. Er ist in der Situation gefangen und muss das Dienstliche mit dem Menschlichen verknüpfen“, sagt Kufner. Denn oft gehe es auch um die Frage, ob ein anderer Mitschuld an dem Unfall trägt. Besonders schwierig sei diese Abwägung, wenn Kinder zu Tode gekommen sind und die Eltern dabei waren. Hier sei der enge Kontakt mit der Staatsanwaltschaft wichtig, die entscheidet, ob gegen die Eltern ermittelt werden muss. „Tote Kinder sind besonders schlimm“, sagt Kufner.

Je weniger Zeit zwischen den Einsätzen liegt, desto größer ist die Belastung

Er selbst kam 1991 mit 22 Jahren zur AEG, erst als Alpinbeamter, später als Bergführer. „Mittlerweile gibt es kaum noch einen Berg, an den ich nicht Erinnerungen an einen tödlichen Bergunfall habe“, sagt er. In den ersten Jahren habe er sich nicht so damit befasst, was diese Erfahrungen mit einem machen. Diese fehlende Aufarbeitung bedauert er heute. „Mittlerweile versuchen wir, jeden Einsatz im Nachgang aufzuarbeiten. Je weniger Zeit zwischen den Einsätzen liegt, desto größer die Belastung. Wenn nur Tage dazwischen sind, kann man das nicht mehr kompensieren.“

Einige wenige Einsätze enden glücklich

Aber nicht alle Einsätze gehen schlecht aus. „Vor etwa 20 Jahren ist jemand im Bereich der Notkarspitze abgestürzt. Man hat ihn Tage später kopfüber in einem Schneefeld gefunden. Nur die Füße haben rausgeschaut. Jeder war sicher: Das kann keiner überleben. Tatsächlich hat er das aber.“ Kufner erinnert sich auch an einen Einsatz an der Alpspitze. „Die Absturzstrecke waren locker 200 Meter. Der Mann hatte aber das Glück, dass ihm beim Absturz der Rucksack über den Kopf gerutscht ist, und alles Wichtige geschützt wurde. Er hat das ohne lebensgefährliche Verletzungen überstanden.“

Einen Vermissten gesucht, zwei Tote gefunden

Meistens aber endet es anders. Und dann gab es heuer noch diesen einen Einsatz, bei dem Kufner einen Vermissten suchte und zwei Tote fand. Am Sonnenberggrat lief die Suche nach einem Wanderer. „Und tatsächlich wurde er aus der Luft auf einem Schneefeld liegend entdeckt.“ Kufner saß auf der linken Seite im Helikopter, als er den Hubschrauber einweisen wollte. Es kam zu einer kurzen Debatte, weil der rechts sitzende Pilot eine Stelle ein Stück weit entfernt ansteuern wollte. „Schließlich habe ich festgestellt, dass nur 20 Meter entfernt ein zweiter Toter lag.“ Auch dieses Unglück musste gerade erst geschehen sein, weil der Wanderer zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal vermisst gemeldet gewesen war.

Verleiden einem diese Erfahrungen die eigene Freude am Berggehen? „Ich würde nicht sagen verleiden“, sagt Kufner. „Aber ich bin sehr froh, dass meine eigenen Kinder nicht bergaffin sind.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.