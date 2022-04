Die Anfänge des Kleinen Kursaals in Bad Tölz

Mit dem Neubau waren damals handfeste wirtschaftliche Ziele verbunden. © Stadtarchiv

Das Gebäude des kleinen Tölzer Kursaals wurde im Jahr 1929 von dem Stararchitekten Theodor Fischer errichtet. Damals waren mit dem Bau vor allem wirtschaftliche Ziele verbunden.

Bad Tölz – Der Kleine Kursaal im Tölzer Badeteil liegt etwas im Dornröschenschlaf. Aufgeweckt wird das Gebäude vor allem durch Konzerte der Musikschule für die Reihe „Stadt mit der besonderen Note“ oder für Vorträge. Kaum jemandem aber ist bewusst, dass das Gebäude 1929 von dem Stararchitekten Theodor Fischer (1862-1938) errichtet wurde. Mit diesem Neubau als „Städtische Gewerbehalle“ waren handfeste wirtschaftliche Ziele verbunden. Bis auf wenige Details ist der Bau am heutigen Vichyplatz in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben.

Wie berichtet soll das Tölzer Kurhaus erweitert werden. Ziel ist es dann auch, dass alle Nutzungen, die bisher im Kleinen Kursaal stattfinden, in das neue Veranstaltungszentrum im Kurhaus verlagert werden, sodass dann über eine künftige Nutzung und Vermarktung des Kleinen Kursaals entschieden werden kann.

Was sich in der Vergangenheit alles im Kleinen Kursaal abgespielt hat, zeigt ein Blick ins Archiv. Dort, wo heutzutage die Stühle für die Zuschauer Richtung Bühne aufgestellt sind, wurde vor knapp 100 Jahren gewandelt, und zwar durch eine Ausstellung lokaler Handwerksbetriebe. Die neue Gewerbehalle war zur Stärkung der heimischen Wirtschaft gedacht, sprich der mittleren und kleinen Unternehmer. Der Eröffnung des Baus widmete der Tölzer Kurier Sonderseiten. Anton Wiedemann, damals 2. Bürgermeister und treibende Kraft hinter dem Bauprojekt, fasste in seiner Rede zur Eröffnung am 3. Juni 1929 die wirtschaftliche Situation zusammen: „Durch die Kriegsfolgen ist eine wirtschaftliche Krisis eingetreten, welche die Kaufkraft der breiten Schichten des Volkes stark geschmälert hat, sodaß sich heute die Ansprüche der Verbraucher auf die notwendigsten Lebensbedürfnisse beschränken müssen.“

So sah es früher im Inneren des Gebäudes aus: Die neue Gewerbehalle war gedacht als Mittel zur Stärkung der heimischen Wirtschaft. © Stadtarchiv

Die mittel- und kleinständischen Unternehmen hätten gegen die Konkurrenz der neuen großen Warenhäuser zu kämpfen, die „kitschige“ Massenartikel „mit fehlendem Sinn für wirkliche Qualitätsarbeit“ anböten. Deshalb solle die Gewerbehalle „als Reklame für das ortsansässige Handwerk und Gewerbe“ wirken. Die Aussteller müssten ihrerseits auf gute und solide Ware achten, damit „die Namen Meister und Kaufmann ihren alten guten Klang behalten“. Die zur Eröffnungsfeier geladenen Ehrengäste der Stadt und aus München betonten allesamt das glückliche Zusammenwirken aller Beteiligten: der Stadt, der Jodquellen-AG, des Handwerks und des Fremdenverkehr.

Seit Erbauung wurde der kleine Kursaal für verschiedenste Zwecke genutzt

Am 8. Januar 1927 hatte Wiedemann den Gewerbeverein, dessen Vorsitzender er war, über den Neubau informiert und zur Mitfinanzierung aufgerufen. Jeder Aussteller sollte sich an den Baukosten und den jährlichen Betriebskosten beteiligen. Im Tölzer Kurier vom 11. Januar 1927 ist zu lesen, dass schon am Ende der Versammlung die finanzielle Grundlage als gesichert galt. Die Geschäftsleute schlossen sich zur „Genossenschaft Gewerbehalle“ zusammen. Die Stadt kaufte die Villa „Frieda“ an der damaligen Ludwigstraße, heute Vichyplatz, der Jodquellen AG ab und riss das Gebäude nieder. Der Grundstücksteil für die neue Gewerbehalle überließ die AG der Stadt. Es gab auch einen ganz praktischen Grund, weshalb der Gewerbeverein sich zum Bauprojekt entschloss: Bis dato hatten die Mitglieder das Kurhaus nutzen können, doch dort drohte eine deutliche Mieterhöhung.

In den folgenden knapp zwei Jahren tat sich einiges: Neben den Handwerksbetrieben wurden auch der Fremdenverkehrsverein sowie Post und Sparkasse weitere Nutzer der Gewerbehalle. Sie saßen in den beiden seitlichen Gebäudeflügeln. Bürgermeister Alfons Stollreither hatte keine Mühe gescheut, dem renommierten Kurort ein prestigeträchtiges Gebäude hinzuzufügen. Er dankte bei der Eröffnung namentlich „Herrn Präsidenten Troll der Oberpostdirektion München“. Diese hätte die Aufbringung des Baukapitals „in dankenswertem Entgegenkommen“ unterstützt. Und schließlich zeichnete kein Geringerer für den Gebäudeentwurf verantwortlich als der bedeutende Münchner Architekt Theodor Fischer, der als Brückenbauer gilt zwischen der Architektur der Jahrhundertwende und dem Baustil der klassischen Moderne. Er habe das „schwere Erbe“ Gabriel von Seidls angetreten, sagte er über sich selbst. Fischer vergaß aber nicht, bei der Eröffnung seinen Tölzer Kollegen Stadtbaurat Peter Freisl zu erwähnen, der zugunsten des Münchner Stararchitekten „selbstlos vom führenden Posten zurückgetreten“ sei. Nach der Nutzung durch die amerikanischen Truppen ab 1945 wurde die Halle am 1. Juni 1951 als „kleiner Kursaal“ von der städtischen Kurverwaltung genutzt.

In einem Ausstellungstext des Museums Glentleiten über „Eine neue Zeit“ von 2020 steht zum Kapitel „Neues Bauen und Heimatstil“: Die Reformarchitektur der 1920er-Jahre, bekannt unter dem Namen Bauhausstil, sei in Oberbayern kaum zur Entfaltung gekommen. Neben dem Kleinen Kursaal zeigen auch die Post, die Wandelhalle oder das Moralt-Areal, dass diese Aussage für Bad Tölz erheblich revidiert werden muss. (Birgit Botzenhart)

