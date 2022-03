Die Bedeutung des Ellbachs für die Stadt Bad Tölz

Von: Melina Staar

Teilen

Ein Mühlrad und einen Ellbachkanal-Infopoint stellt sich der Bauingenieur und Mühlen-Experte Albert Vosseler an dieser Stelle vor. © Arndt Pröhl

Die Geschichte des Ellbachs und seine Bedeutung für die Stadt Bad Tölz ist die Passion von Albert Vosseler. Der Bauingenieur und Mühlen-Experte regt nun einen Themenweg an.

Bad Tölz – Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Bauingenieur Albert Vosseler mit dem Ellbach und hat in der Vergangenheit schon Vorträge über die Bedeutung des Ellbachs für Tölz gehalten. Dieser Tage nun schickte Vosseler eine E-Mail an die Stadt Bad Tölz mit seinen Vorschlägen für einen Themenweg zu den Mühlen am Ellbach. „Das reift schon lange in mir, ich finde, man muss etwas draus machen.“ Der Ellbach sei früher der große Wirtschaftsfaktor für die Stadt gewesen. „Ohne Ellbach wäre Bad Tölz nicht das, was es ist. Mit Wasserkraft wurde es zur florierenden Stadt.“ Allerdings sehe er mit Sorge, dass der Zustand des Ellbachs jährlich schlechter werde. „Wenn man beispielsweise den Bereich nach der Kreuzung Hindenburgstraße/Wachterstraße ansieht, ist es ein Trauerspiel.“ Nun solle ja in naher Zukunft der Nockherplatz ausgebaut werden. „Ich finde, da könnte man miteinfließen lassen, dass etwas draus gemacht wird.“ Es sei eine einmalige Leistung im 12. Jahrhundert gewesen, den Ellbach so durch die Stadt zu leiten. Auf etwa zwölf Tafeln, so schwebt es Vosseler vor, könne man die Geschichte des Ellbachs beschreiben. „Das sollte es Tölz wert sein und würde die Stadt auch touristisch aufwerten.“

Verlegung des Ellbachs als zentrale Säule der Siedlungsgeschichte der Stadt

Die Verlegung des Ellbachs und die Nutzung des Gewässers sei eine zentrale Säule in der Siedlungsgeschichte der Stadt, so Rathaussprecherin Birte Otterbach auf Anfrage. Allerdings müsse geprüft werden, inwiefern ein Themenweg hier die geeignete Idee wäre, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. „Hier gibt es viele Aspekte zu bedenken, wie etwa die Häufung der Themenwege an zentraler Stelle, die Verkehrsachse Hindenburgstraße sowie den Ausbau der Kreuzung, die Kosten und die Priorisierung der Stadt.“ Außerdem weist Otterbach darauf hin, dass die Tourist-Info bereits eine Stadtführung mit dem Thema „Wasser und Mühlen“ anbiete, die Interessierte buchen könnten. Vosselers Idee habe man an den Historischen Verein weitergereicht. Mit diesem ist der Tölzer bereits in Kontakt, wie er sagt. „Er hat meine Vorschläge begrüßt und stimmt mir in vielen Bereichen zu.“ So auch bei einem weiteren Thema Vosselers, nämlich der Restaurierung der Gedenktafeln. Diese sind seiner Ansicht nach „in einem erbärmlichen Zustand“. Hier müsse, so Otterbach, zunächst geprüft werden, welche Tafeln sich überhaupt in städtischem Besitz befinden.

Bürgermeister Mehner über Vosselers Engagement erfreut

„Ich wollte einen großen Rundumschlag machen, um die öffentliche Diskussion anzustoßen“, erklärt Vosseler den Hintergrund seiner Vorschläge. Bürgermeister Ingo Mehner, so teilt Otterbach mit, finde es erfreulich, „dass ein Privatmann sich derart detailliert Gedanken macht über diverse Projekte in der Stadt“. So hat Vosseler auch zu einem dritten Thema, einem Radweg durch den Rehgraben, detaillierte Informationen verschickt. „Mir ist bewusst, dass ich damit auf Widerstände treffe“, sagt Vosseler. Trotzdem könnte dies eine „tolle innerstädtische Verbindung“ werden. Seine Vision: von der Isar rauf bis zum neuen Tölzer Campus. „Die Gäste der neuen Hotels hätten eine Verbindung zur Eichmühle und ins Ellbacher Moor, die Studenten des Campus kämen in die Stadt und an die Isar.“ Seiner Ansicht nach wäre „der Nutzen gewaltig“. Vor allem der Rehgraben sei ein verkanntes Idyll. „Das könnte eine tolle innerstädtische Erholungsmöglichkeit werden.“ Ihm sei klar, dass es sich hierbei um sensibles Gebiet handle. „Aber es müsste machbar sein.“

Hürden: technische Probleme und Eigentumsverhältnisse

Tatsächlich seien Teile von Vosselers Gedanken schon einmal in Prüfung gewesen, sagt Stadtsprecherin Birte Otterbach. Allerdings seien diese aufgrund technischer Probleme und aufgrund von Eigentumsverhältnissen wieder verworfen worden. „An mehreren Stellen gehört der Stadt lediglich das Bachbett des Rehgrabens, zwei Bereiche des Rehgrabens sind als Biotop kartiert, im oberen Bachlauf fast komplett (über 300 Meter).“ Ein Weg aus der Talsohle würde aufgrund des großen Höhenunterschieds zu immensen Kosten führen. „Auch ist deren technische Bewältigung aufgrund fehlender öffentlicher Flächen aktuell nicht lösbar.“ Sollten sich allerdings im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen Ellbach/Rehgraben die Rahmenbedingungen ändern, so Otterbach, „hat die Stadt eine Wegeverbindung entlang des Rehgrabens natürlich im Auge“.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.