Die heißesten Jobs in in Bad Tölz

Wenn Nazim Islamoglu am Döner-Grill steht und seine Kundschaft versorgt, hat es schon mal 50 Grad. © Paul Sellinger und Phileas Söntge

Straßenbau, Dönergrill, Briefzustellung: In diesen Berufen kommt man bei den aktuellen Temperaturen so richtig ins Schwitzen. Betroffene berichten, wie sie damit umgehen.

Bad Tölz – Hitzerekorde gab es in dieser Woche in Deutschland – und auch für die kommende Woche ist keine Abkühlung in Sicht. Viele suchen in den Badeseen Abkühlung, andere drehen im Büro die Klimaanlage auf. Doch diesen Luxus hat nicht jeder. Die Tölzer-Kurier-Mitarbeiter Paul Sellinger und Phileas Söntgen haben sich auf die Suche nach den heißesten Jobs der Stadt gemacht:

Urban von Huene (19), Bad Tölz, Bäckergeselle: „Wir fangen natürlich früh am Morgen an. Das zahlt sich aktuell aus, da man um 5 Uhr noch gute, frische Luft hat. Viele Arbeiten müssen wir Gott sei Dank nicht direkt am Ofen machen, denn wenn wir backen, haben wir da 40 bis 50 Grad – und das ist dann wirklich sehr heiß. Es gibt auch eine Lüftung, die gut funktioniert, bei dem Wetter haben wir aber trotzdem um die 30 Grad. Wirklich Erfrischung haben wir nur im Kühlraum, den man jetzt gerne auch mal länger besucht.“

Backergeselle Urban von Huene. © Paul Sellinger und Phileas Söntgen

Felix Dangl (43), München-Pasing, Metzgereifachverkäufer auf dem Tölzer Wochenmarkt: „Die Kühlung ist bei uns natürlich besonders wichtig. Bisher kann ich die Temperatur in der Theke aber konstant bei 4 bis 5 Grad halten. Bei längeren Strecken könnte jedoch der Transport problematisch werden. Was mich betrifft, so habe ich noch Glück, weil unser Marktstand im Schatten steht und wir hier vergleichweiße milde 29 Grad haben. Aber wenn die Sonne dreht, kann ich nur noch hinter der Theke stehen, lächeln und schwitzen.“

Bukurie Rakulli (28), Bad Tölz, Köchin und Rocco Angelillo (28), Bad Tölz, Kellner: „Wenn bei uns viele Gäste im Biergarten sitzen, dann haben wir in diesen Tagen bis zu 70 Grad am Pizzaofen. Heute Nachmittag ist weniger Betrieb, aber auch da knacken wir schon mal die 50-Grad-Marke. Bei so einer Hitze ist es tatsächlich erholsam, wenn wir im Hof bei 35 Grad eine Pause machen. Die beste Erholung bietet bei uns der Kühlraum.“

Sebastian Hörath (21), Lenggries, Straßenbau: „Wir versuchen den Großteil, schon früh morgens um 7 Uhr zu machen, denn ab 9 Uhr wird es schwierig. Immerhin ist es in den Maschinen nicht noch heißer als draußen, und es gibt keine technischen Probleme aufgrund der Temperaturen. Am besten helfen eine Kopfbedeckung – idealerweise nass –, viel zu trinken und um 12 Uhr eine Mittagspause. So kann man zumindest einem Teil der Mittagssonne aus dem Weg gehen, schließlich arbeiten wir bis 17 Uhr.“

Tolga Kistiloglu (44), Bad Tölz, Deutsche Post: „Der Morgen und frühe Nachmittag sind machbar. Ich fange ab 6.30 Uhr an und versuche, wenn möglich, im Schatten zu bleiben, allerdings ist auch das nicht immer möglich. Gegen 15 Uhr wird es unerträglich. Man kann nur viel Trinken und sich auf eine kalte Dusche freuen.“

Islam Oglu (55), Miesbach, Imbissverkäufer: Der ganze Arbeitstag, von 9 bis 19.30 Uhr, ist kaum auszuhalten. Drinnen hatte es heute meist eine Temperatur von etwa 33 Grad, am Dönerstand sogar 50. Obwohl es um die Mittagszeit am schlimmsten ist, haben wir zum Glück keine Schäden, was das Gemüse angeht, denn es wird immer wieder frisches nachgelegt. Ungefähr vier bis fünf Liter Wasser, trinken wir für gewöhnlich. Der Sommer ist zwar sehr schwer zu ertragen, aber dafür haben wir es im Winter hier schön warm.

David Sedlmeier, Bierfahrer aus Aying. © Paul Sellinger und Phileas Söntgen

David Sedelmeier (38), Aying, Bierfahrer: Dem Bier selbst macht die Hitze eigentlich wenig aus. Auch die Qualität verschlechtert sich nicht. Es kann aber natürlich passieren, dass das Bier warm wird, vor allem bei größeren Strecken. Interessant ist das geänderte Konsumverhalten während Hitze-Perioden. Zum Beispiel wird mehr Radler sowie Helles und insgesamt mehr Bier getrunken. Das lässt sich besonders gut am Absatz erkennen. Mein Kollege und ich haben im Laster gerade immer die Klimaanlage an und fünf bis sechs Flaschen Wasser dabei, um uns zu schützen. Und am Abend ist ein kühles Bier natürlich nicht fehl am Platz.

