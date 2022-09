„Die Italiener sind teils sehr verzweifelt“: Meinungen aus dem Tölzer Land zu dem Wahlsieg von Meloni

Wahlen in Italien

Italiener aus dem Landkreis und die Tölter Städtepartnerschaftsvorsitzende berichten von unterschiedlichen Reaktionen auf den Wahlsieg von Giorgia Meloni von der rechtsradikalen Partei „Fratelli d’Italia“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei der Parlamentswahl in Italien hat sich die Allianz um Giorgia Meloni von der rechtsradikalen Partei „Fratelli d’Italia“ durchgesetzt. Nach diesem Rechtsruck sprechen hier lebende Italiener und mit Italien verbundene Landkreisbürger über die Stimmung nach der Wahl.

Monika Öttl: „Finde das absolut nicht von Vorteil“

Monika Öttl aus Arzbach ist die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Bad Tölz mit San Giuliano Terme in der Toskana. „Dass in Italien die Wahlbeteiligung so gering war, zeigt, wie politikverdrossen das Land ist“, meint sie. Man würde deutlich mitbekommen, dass die Menschen vor Ort extrem unzufrieden mit den bisherigen Regierungen gewesen sind. „Ich gehe stark davon aus, dass viele aus Frust Rechtsaußen gewählt haben“, schätzt Öttl die Lage in der Toskana nach einigen Gesprächen mit italienischen Freunden ein. Sie glaube allerdings nicht, dass Katerstimmung ob des Wahlergebnisses herrsche. „Viele meinen, nun sei endlich jemand an der Regierung, der sich traut zu sagen, wo es langgeht“, berichtet Öttl. „Ich selbst finde es jedoch absolut nicht von Vorteil, dass Meloni so gut abgeschnitten hat. Nicht für Italien und erst recht nicht für Europa.“ Überrascht sei Öttl ob des Ergebnisses jedoch nicht. „Ich habe zum Schluss leider damit gerechnet. Die Italiener sind teils sehr verzweifelt und hoffen auf Veränderung, egal wie.“

Diese Einstellung vor Ort habe auch der gebürtige Italiener Raffaele Angelillo dementsprechend wahrgenommen. „Ich lebe seit 50 Jahren in Deutschland und interessiere mich nicht sonderlich für die italienische Politik“, holt er aus. „Aber mein Cousin aus Bari (Apulien) berichtet, dass alle bisher sehr unzufrieden waren. In Italien sind die meisten froh, dass nun jemand Neues an die Regierungsspitze kommt und etwas ändern könnte“, berichtet der Inhaber des Tölzer Restaurants „Milano“. Generell müsse sich in seiner Heimat etwas ändern. „So wie bisher will scheinbar niemand, dass es weitergeht.“ Trotz seines Desinteresses am politischen Geschehen könne Angelillo Giorgia Meloni etwas Positives abgewinnen: „Ich finde es gut, dass mal eine Frau Italien regieren könnte“, so der Gastronom.

Michela Martinelli kommt aus dem norditalienischen Dorf Corte Franca und arbeitet dort als Lehrerin. Der Kirchenchor der Gemeinde pflegt eine Austausch-Freundschaft zu dem Wackersberger Kirchenchor. Auch bei ihr herrscht kein Entsetzen, ob des Erfolges von Meloni. Sie sagt: „Die aktuelle soziale und politische Situation in Italien ist sehr kompliziert. Viele Italiener sind müde, sie können die Strom- und Gasrechnungen nicht mehr zahlen und haben große Sorgen mit Blick auf die Zukunft für sich und ihre Familien.“ Viele Italiener, so Martinelli, würden sich nach einer neuen Regierung und Stabilität sehnen. „Ganz besonders nach der Niederlage der Fünf-Sterne-Bewegung und den ganzen internen Konflikten der Linken“, unterstreicht die Lehrerin.

Italien: Meinungen zu Ergebnis der Parlamentswahlen sehr geteilt

Meloni werde ihrer Ansicht nach von der Linken und einem Teil der Welt wegen „ihrer konservativen Ideen dämonisiert und Europa sieht sie als gefährlich an“, meint die 44-Jährige. Allgemein gebe es nun viel für die Regierung zu tun. „Italien braucht soziale Gerechtigkeit und neue Arbeitsplätze.“ Martinelli hoffe eindringlichst, dass die Politikerin mit den von vielen Seiten geäußerten Faschismus-Vorwürfen nichts zu tun hat. „Ich hoffe, dass sie Stabilität für Italien garantieren kann“, lautet der Wunsch der Italienerin.

Bei Familie Pisellucci, den Besitzern des „Cristallino“ in Tölz herrscht sogar innerhalb der Familie eine geteilte Meinung zu dem Wahlergebnis. Während Rosina den Sieg von Meloni sehr bedenklich – auch für Europa – sieht, meint ihr Mann Gino, dass das Ergebnis für die Arbeitnehmer in Italien Vorteile habe. „So wie in unserer Familie verhält sich das in der ganzen Bevölkerung“, berichtet ihre Tochter Terry Bontempo. „Meine Familie kommt ursprünglich aus Kalabrien und unsere Bekannten und Verwandten vor Ort sind auch geteilter Meinung, während die einen es super finden, haben andere Angst.“ Erschreckend findet Bontempo vor allem die geringe Wahlbeteiligung. „In Kalabrien waren es nur 50,78 Prozent – die Lage ist sehr diffizil und schwierig.

