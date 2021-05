Fitnessstudio-Betreiber im Tölzer Land wollen öffnen: „Die Leute scharren mit den Hufen“

Aber Details zu den Auflagen fehlen noch

In Bayern wird immer mehr gelockert. Nun haben auch Fitnessstudios die Genehmigung, ab Freitag zu öffnen. Ob und wie sich die Betreiber der Studios im Landkreis auf die Wiedereröffnung vorbereiten, haben sie im Gespräch mit dem Kurier erzählt.

Bad Tölz - „Das Studio in Bad Tölz wird öffnen, aber Gmund und Holzkirchen wegen zu hoher Inzidenzzahlen nicht“, erklärt Herbert Rehmer, Betreiber von drei Fitnessstudios im Oberland. Zurzeit läuft als Teilbetrieb der Reha-Sport in seinen Studios, aber „der Vollbetrieb wird vorbereitet.“

Nach eigenen Angaben hat Rehmer für 20 000 bis 30 000 Euro spezielle Filter sowie CO2-Messer angeschafft. „Wenn wir wieder komplett öffnen, sind wir so gerüstet, dass ein Ansteckungsrisiko mit Corona gering ist“, sagt er. Die Rehasport-Teilnehmer seien zu Beginn vorsichtig gewesen, fühlten sich dann aber durch die Hygiene-Maßnahmen sicher. „Beim Reha-Sport hatten wir in allen drei Studios bislang keine einzige Ansteckung. Wir sind gut aufgestellt“, so Rehmer.

Für Regina Demleitner vom VITArea in Bad Heilbrunn war es eine „nervenzerreißende Situation.“ Vor Bekanntgabe des Öffnungszeitpunkts sah sie die Kategorisierung der Fitnessstudios in Freizeiteinrichtung als „Schlag ins Gesicht für jeden, der seine Gesundheit fördern möchte.“ Nun ist sie froh, dass sie wieder da eingeordnet sind, wo sie hingehören.

Mitglieder springen ab

Demleitner stehe seit Monaten in den Startlöchern und will am Freitag öffnen. „Wir wollen den Geimpften und Genesenen nicht das Studio nehmen.“ Sie will auch Selbsttests vor Ort anbieten. Seit November vergangenen Jahres hat sie keinen Beitrag mehr bei ihren Mitgliedern abgebucht, es gab auch Kündigungen. „Wir haben jetzt 15 bis 20 Prozent weniger Mitglieder“, so Demleitner. Trotzdem muss der Betrieb aufrechterhalten werden. „Ich kann einen Kurs nicht einfach auflösen, nur weil fünf bis zehn Leute weniger da sind“, erklärt sie. Wenn die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, rechnet Demleitner, dass viele Leute kommen. „Da habe ich null Bedenken. Die Leute scharren mit den Hufen.“

Bei Martin Simon im Fitnessstudio „Isarbalance“ in Lenggries konnten bislang auch nur draußen Präventionskurse wie Nordic Walking und Lauftraining stattfinden. Er merkt, dass die Leute Lust haben, rauszugehen und viele der Eröffnung der Studios entgegenfiebern: „Das Personal Training läuft momentan ganz gut. Der Corona-Speck soll weg.“

„Wir fangen bei Null an“

Benedict Dürbeck von der Fit Lounge in Bad Tölz setzte am Mittwoch ein Not-Meeting mit seinem Team an, da es eine „Riesen-Herausforderung“ sei, die Mitarbeiter in so kurzer Zeit zu mobilisieren. „Wir fangen bei Null an. Ich bin sicher, dass das nicht jedes Studio schaffen wird“, so Dürbeck. Da die Fit Lounge erst 2019 neu eröffnet hat, sei sie noch nicht „über den Berg“. Hinzu komme eine Mitglieder-Einbuße von mehr als 30 Prozent, obwohl die Verträge seit dem 1. Januar 2021 auf Eis gelegt sind. Ob er am Freitag öffnen wird, ist derzeit noch nicht klar. „Es kann sein, dass wir erst zum 1. Juni öffnen, da es ein großer bürokratischer Aufwand wäre.“ Insgesamt findet Dürbeck, wurde die Möglichkeit zur Wiedereröffnung zu kurzfristig angekündigt. Er hätte sich mehr Vorlaufzeit gewünscht. „Die Regierung stand unter Zugzwang und hat nicht groß nachgedacht“, sagt er.

Während der Schließung gab es in der Fit Lounge auch Online-Angebote: „Wir hatten online über Zoom Ernährungsberatung und Personal Training. Das wollen wir nun auch über die Wiedereröffnung hinweg beibehalten“, so Dürbeck.

Zeit zu reagieren, ist knapp

Details für eine Öffnung fehlen bei Martin Kiesewetter und Almut Schneider vom Club Vital in Geretsried. „Niemand weiß bislang, unter welchen Auflagen wir öffnen dürfen“, sagt Kiesewetter. „Wir wollen unseren Mitgliedern verbindliche Zusagen machen, aber das ist nicht möglich.“ Zudem sei es schwer, innerhalb von drei Tagen zu reagieren. „Der Beschluss der Regierung setzt uns unter Druck. Es ist unser Bestreben, so schnell wie möglich zu öffnen, aber es muss wirtschaftlich und menschlich umsetzbar sein.“

Während der Schließung von insgesamt fast zehn Monaten suchten sich viele Mitglieder Alternativen, um Sport zu treiben. „Wir wissen nicht, ob sie zurückkommen“, so Kiesewetter.

Mit Blick darauf, dass er zuerst seine Mitarbeiter zurückholen muss, die sich alternative Jobs gesucht haben, überlegt Kiesewetter, erst ab einer stabilen Inzidenz unter 50 zu öffnen. „Es war jetzt schon öfter so, dass man stundenlang nachgedacht hat, wie man öffnen kann und musste dann trotzdem wieder alles absagen. Deswegen muss die Situation mit Hirn und Verstand bewertet werden und wir machen lieber zwei bis drei Tage später auf.“ (Elena Royer)

