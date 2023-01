Die Lokalmatadore der Soby-Winterspiele: Fünf Delegationen aus dem Landkreis

Von: Andreas Steppan

Langlauftraining in der Lenggrieser Kaserne. © arp

622 Athleten aus sechs Ländern nehmen an den Winterspielen der Special Olympics Bayern (Soby) teil. Die Wettbewerbe werden von Montag, 23., bis Donnerstag, 26. Januar, in Bad Tölz, Lenggries und Schaftlach ausgetragen. Mit dabei sind dann auch zahlreiche Lokalmatadore.

Bad Tölz – Die Sportler mit geistiger oder Mehrfach-Behinderung freuen sich, vom heimischen Publikum angefeuert zu werden. In den meisten Disziplinen sind Teilnehmer aus dem Landkreis vertreten. Die größte Sportler-Abordnung stellt dabei die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen. Nach Angaben von Sprecherin Susanne Gotzler umfasst diese Delegation rund 40 Sportler, dazu kommen 24 Betreuer. In der Ballsportart Floorball seien es neun junge Olympioniken der Lebenshilfe, fünf würden beim Klettern mitmachen, acht im Schneeschuhlaufen antreten, drei sich im Bereich Ski alpin auf die Piste am Streidlhang wagen und zu zehnt bei den Stockschützen, die ihre Spiele in der Stocksporthalle der „Eisratz’n“ in Schaftlach austragen, eine „starke Mannschaft“ stellen. Zu erkennen sei das Lebenshilfe-Team an der einheitlichen Kleidung mit gelben Mützen und dunkelblau-gelben Jacken.

Eine eigene Delegation bildet das Team der Regionalen Offenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe. Dazu gehören laut Susanne Gotzler vier oder fünf Schneeschuhläufer und ein Starter im Bereich Ski alpin.

Auch der Tanzsportclub Tölz ist vertreten

Vier Sportler stellt bei den Soby-Winterspielen der Tanzsportclub Tölzer Land. Wie Vorsitzender Markus Zimmer berichtet, hat sich dort im vergangenen Herbst eine inklusive Tanzsport-Gruppe zusammengetan. Ein Tanzpaar, bestehend aus einem Nicht-Behinderten und einer Tänzerin mit Handicap, habe für die Disziplin „Ballroom“ einen langsamen Walzer einstudiert. Zwei weitere Athleten präsentieren jeweils einen Solotanz und einen Duo-Tanz, also eine Synchron-Darbietung zu zweit aus dem Bereich Modern Dance.

Insgesamt, so weiß Zimmer zu berichten, treten die allermeisten Athleten der Tanzwettbewerbe in der Kategorie „Performing Arts“ an, unter die etwa moderner Jazz-Tanz oder zeitgenössisches Ballett fallen. Der Tanzsportclub Tölzer Land ist dafür in seinen Räumen auf der Flinthöhe Gastgeber. Zwei oder drei Athleten des ESC River Rats Geretsried treten bei den Special Olympics im Tölzer Eisstadion im Eiskunstlauf an. „Wir gehören zu den wenigen Eissportclubs deutschlandweit, die eine Gruppe für Menschen mit Handicap haben“, sagt Präsident Thomas Ranft stolz, der den Winterspielen auch selbst einen Besuch abstatten möchte.

DAV stellt auch ein Team

Drei Inklusions-Klettergruppen gibt es in der Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV). „Sie umfassen jeweils sechs Kinder ohne und drei bis vier mit Handicap“, erklärt Anke Ellmann vom DAV, die dort als Trainerin tätig ist. Die erste Gruppe habe sich bereits vor 15 Jahren formiert.

Neun Kinder hätten sich zu den Special Olympics angemeldet. „Seitdem trainieren sie alle zwei Wochen samstags zusätzlich für die Spiele“, sagt Anke Ellmann. Nun gehören sie zu den insgesamt 90 Teilnehmern, sie sich im Tölzer DAV-Kletterzentrum im Toprope-Klettern messen. Toprope bedeutet, dass das Seil bereits oben an dem Punkt hängt, der das Ziel bildet. Die Olympioniken der Tölzer DAV-Sektion sind gut erkennbar an ihrer Teamkleidung, bestehend aus T-Shirt, Jacke und Mütze, alles in der Farben Grellgrün und Schwarz.

