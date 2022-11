„Die Mühlfeldler Gmoa darf nicht sterben“

Von: Patrick Staar

Wollen die „Mühlfeldler Gmoa“ wiederbeleben (v. li.): Jürgen van Wahnem (Kämmerer), Karl Heinz Kral (2. Vorsitzender), Georg Gmeiner (Vorsitzender). © arp

Der Vorstand der „Mühlfeldler Gmoa“ will im wiedereröffneten Tölzer „Bräustüberl“ an alte Zeiten anknüpfen. Der Verein hofft auf neue Miglieder.

Bad Tölz – Zwei Jahre Corona-Pandemie und die Schließung des Tölzer „Bräustüberls“ haben der „Mühlfeldler Gmoa“ schwer zugesetzt. Die Stammtisch-Mitglieder verteilten sich auf andere Gaststätten, gleich 14 Mitglieder starben. Doch nun scheinen die Turbulenzen überstanden. Die Vorstandschaft bastelt an einem Neuanfang, hofft auf Rückkehrer und versucht, neue Mitglieder anzuwerben.

Nach Zweitem Weltkrieg: Vier Stadtteilgemeinden in Bad Tölz

Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten sich in Bad Tölz gleich vier „Stadtteil-Gemeinden“ mit Bürgermeister und Gemeinderat. Die „Mühlfelder Gmoa“ tagte im „Bräustüberl“, die „Kohlstattler“ hatten im „Jägerwirt“ ihr Zuhause, die „Hintersbergler“ im „Poststüberl“ und die „Griesler“ im „Schletzbaum“ an der S-Kurve der Lenggrieser Straße. Als einzige Gemeinde übrig geblieben ist die „Mühlfeldler Gmoa“, die seit zwei Jahren auch mit Problemen kämpft.

Im Grunde handelte es sich bei den Stadtteil-Gemeinden um Nachbarschaftshilfe-Vereine. Handwerker und Geschäftsleute unterstützten sich gegenseitig: „Wenn jemand zum Beispiel neue Fensterstöcke gebraucht hat, dann wusste er, an wen er sich wenden muss“, erläutert Georg Gmeiner, seit 2004 Vorsitzender der „Mühlfeldler Gmoa“. Geriet ein Mitglied in Not, wurde ihm geholfen. Ausflüge, Feiern und das Aufstellen der Maibäume stärkten das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Jeder sollte sich in seinem Ortsteil wohlfühlen“, sagt Gmeiner.

Der erste Gemeinderat der „Mühlfeldler Gmoa“ im Jahr 1951 (v. li.): Domenikus Niggl (Kassier), Anton Schmaus, Erhard Lorenz (2. Bürgermeister), Paul Ertl (Gast), Josef Bernwieser (1. Bürgermeister), Josef Brunnhuber (Ältestenrat), Franz Dick (Kämmerer), Johann Frimberger (Kämmerer), Maria Frimberger (Gast), Karl Rieger. Nicht auf dem Foto: Josef Janker, Josef Bigl, Otto Mittermeier, Anton Mayer und Tudo Aumann. © Archiv Mühlfeldler gmoa

Einen großen Einschnitt gab es am 17. März 2020, als Heidi Königbauer als Wirtin des „Tölzer Bräustüberls“ in Ruhestand ging. „Auch für die Mühlfelder Gmoa ging damit eine Ära zu Ende“, sagt Kämmerer Jürgen van Wahnem. Das „Rathaus“ sei geschlossen worden. Die Gmoa-Mitglieder hofften auf eine schnelle Wiedereröffnung, doch die blieb aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das Schmuckstück im Mühlfeld verwaiste, die Stammtischgemeinschaften verteilten sich auf andere Lokale im Stadtgebiet. Im Frühjahr 2021 begann die Sanierung, am 9. Mai dieses Jahres wurde das Lokal wiedereröffnet. Die Sanierung sei „vorbildlich“ gelungen, urteilt van Wahnem. Und doch sei bei der Wiedereröffnung nichts mehr so, wie es war, sagt Gmeiner: „Früher hat man jeden gekannt – die Wirtin, die Gäste, das Lokal. Jetzt ist es ein anderes Ambiente. Es ist nicht mehr die gleiche Wärme da wie früher.“

Vorbereitungen für Weihnachtsfeier laufen

Dabei sei die „Gmoa“ mit dem neuen Wirt zufrieden: „Er unterstützt uns bei der Weihnachtsfeier und hat unseren Stammtisch mit dem historischen Stammtisch-Schild in den Gesellschaftsraum gestellt.“ Gmeiners Appell lautet: „Unsere Mitglieder sollten sich besinnen. Es liegt an ihnen, das alles anzunehmen.“ Dies bestätigt 2. Bürgermeister Karl Heinz Kral: „Es sind die Menschen, die das Haus beleben.“ Van Wahnem appelliert: „Die Mühlfeldler Gmoa darf nicht den Bach runtergehen und sterben. Wir reißen uns den Arsch auf, damit das nicht passiert.“

Schon kurz vor der Wiedereröffnung des „Bräustüberls“ stellte die „Mühlfeldler Gmoa“ vor einigen hundert Besuchern einen Maibaum auf. Geplant sind ein Jahresessen und eine Jahresmesse. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier am Samstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr im „Bräustüberl“. Musikalisch gestaltet wird der Abend von der „Wackersberger Zithermusi“, Franz Apfel spricht besinnliche Worte. Es gibt eine Tombola und Freibier. „Wir hoffen, das ist ein Weckruf“, sagt Kral. Ziel sei, dass die Mitgliederzahl von derzeit 159 wieder in den früheren Bereich – über 200 – steigt.

