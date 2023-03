Die Standl stehen schon: Ostermarkt in Bad Tölz eröffnet am Freitag

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Standl sind schon aufgestellt. Am Freitag beginnt in Bad Tölz der Ostermarkt. © Arndt Pröhl

Vorösterliche Stimmung kommt in Bad Tölz am 31. März auf, wenn in der Marktstraße der Ostermarkt beginnt. Zu den Attraktionen zählen 1,20 Meter große Ostereier.

Bad Tölz – Beim Aufstellen der Standl am Montag habe sie eine Art Déjà-vu gehabt. „Es lag genauso viel Schnee wie beim Aufbau vom Christkindlmarkt“, sagt die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Doch tatsächlich wird am Freitag, 31. März, der Tölzer Ostermarkt eröffnet. Bis einschließlich Ostermontag, 10. April, laden die 35 Verkaufsstände zum Bummeln ein. Geöffnet ist täglich von 11 bis 18 Uhr. Einzige Ausnahme: Am Karfreitag, 7. April, bleibt der Markt geschlossen.

Ostermarkt in Bad Tölz mit 35 Verkaufsständen

„Es ist eine schöne Mischung aus Kunsthandwerk und Gastronomie“, sagt Marktleiterin Daniela Klaar. Das Angebot reicht von österlichen Dekorationen über Holzspielzeug bis hin zu Schafmilchseife und Unikaten aus Alpakawolle. Zum ersten Mal gibt es wie auf dem Christkindlmarkt eine wechselnd belegte Hütte – unter anderem werden dort Unicef-Grußkarten angeboten. Das Musikprogramm an den Wochenenden wurde etwas ausgeweitet. Jeweils ab 14 Uhr gibt es auf der Bühne am Marienbrunnen Gruppen zu hören. Am 1. April ist es die Danzlmusi der Stadtkapelle, tags darauf „Session 4four“. Am 8. April treten „Anni und die Brotzeitmusi“ auf, am 10. April ist das „Blasensteiner Quartett“ vor Ort. Nur bei ganz schlechtem Wetter müsse das Musikprogramm entfallen, sagt Klaar. Der Grund: Die Bühne hat kein Dach.

Auch im Rahmenprogramm gibt es etwas Neues. Am Ostermontag ab 10 Uhr lädt die Stadt alle Kinder zum großen Ostereiersuchen ins Taubenloch ein. Außerdem gibt es Spiele und ein großes Osterei zum Bemalen. Von den 1,20 Meter großen Eiern hat die Stadt übrigens auch im Vorfeld des Markts schon drei verteilt – an einen Tölzer Künstler, Montessori-Kinder und die Tölzer Jugendförderung. Die bemalten Exemplare wandern als Dekoration auf den Ostermarkt. Und in den kommenden Jahren sollen weitere folgen, „bis wir einen Ostereierweg zusammenhaben“, sagt Frey-Allgaier.

Palmbuschen binden und Osterfladen backen

In der Museums-Werkstatt im Stadtmuseum kann man wieder allerlei selber basteln. Los geht’s schon am Donnerstag, 30. März, mit dem Palmbuschenbinden. Bis Ostern kann man dann auch Osterfladen backen, Eier färben oder ein Hasennest flechten. Anmeldung und Programm auf www.bad-toelz.de/stadtmuseum. Außerdem kann man wieder Küken beim Schlüpfen zusehen. Die Eier stammen vom Hof der Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker. Über einen Live-Stream und auf einem Bildschirm im Museum kann man immer beobachten, was sich im Brutapparat so tut. „Hier kann man lernen, wie Leben entsteht“, sagt Bürgermeister Ingo Mehner.

Außerdem gibt es im Rahmenprogramm noch Passionsspaziergänge (wir berichteten) und ein Gewinnspiel: In den Schaufenstern in der Marktstraße sind Hasen versteckt, die gezählt werden müssen. Zu gewinnen gibt es Wertkarten „Der Tölzer“. Eine gute Gelegenheit zum Zählen gibt es übrigens am verkaufsoffenen Sonntag, 2. April. Ab 13 Uhr laden zahlreiche Geschäfte zum Bummeln ein.

