Die Stiegenkirche auf dem Tölzer Kalvarienberg braucht eine Auffrischung - Sperrung bis 2024

Von: Felicitas Bogner

Heinz Bader zeigt bei einem Rundgang die anstehenden Arbeiten. An den Wänden herrscht Handlungsbedarf. © arp

Renovierungs- und Restaurationsarbeiten stehen in der Hl.-Kreuz-Kirche auf dem Tölzer Kalvarienberg nach Ostern an. Die Sperrung wird vorraussichtlich bis Herbst 2024 dauern.

Bad Tölz – Die Stiegenkirche – also der hintere Teil der Doppelkirche Heilig-Kreuz auf dem Kalvarienberg – benötigt eine Auffrischungskur. Nachdem 2004 das Dachtragwerk repariert und ertüchtigt wurde, sollen in den kommenden Wochen die umfangreichen Restaurationsarbeiten im Innenraum losgehen. Ab dann ist die Stiegenkirche gesperrt.

Trockenlegung der Außenwände von Nöten

„Die Innenrenovierung steht ja schon seit einigen Jahren aus“, sagt Mesner Heinz Bader beim Ortstermin in der Kirche. Vor vier Jahren habe man begonnen, alle Reliquien – quasi das gesamte bewegliche Inventar – in der Kirche zu begutachten, um einzuschätzen, wo überall Handlungsbedarf besteht, berichtet Bader. „Vor zwei Jahren gab es dann Untersuchungen an der Raumschale und der umfangreichen Ausstattung sowie Raumklimamessungen.“ Das Ergebnis: „Es ist eine Trockenlegung der gesamten Außenwand der Stiegenkirche von Nöten. Dazu muss man die abgelagerten Salze aus dem Stein rausbekommen. Das betrifft die Innenwände.“

Das Deckengemälde zeigt die Auferstehung Jesu. Es muss einiges ausgebessert werden. © arp

Neben den Maßnahmen an den Gemäuern müsse man auch bei dem Deckengemälde Hand anlegen. „Die Fresken müssen gereinigt und ergänzt werden“, erklärt Bader und zeigt auf die aufwändige Malerei an der Decke des barocken Gotteshauses. „Man kann von hier unten aus schon viele Risse sehen, sie sind aktuell mit Japanpapier überklebt, um die Putz- und Malschichten zu sichern“, erklärt er. „Das muss nun alles ergänzt und erneuert, konserviert und restauriert werden.“ Für die Arbeiten wird im Innenraum ein Raumgerüst eingestellt.

Arbeiten an Heiliger Stiege

Die Brüstung der Heiligen Stiege, der Scala Santa, müsse ebenfalls aufgefrischt werden. Hier gehe es um eine Erneuerung der Farbfassung an den Balustraden in Anlehnung an die barocke Erstfassung sowie die Reinigung, Konservierung und farbliche Ergänzung der Fehlstellen an den Engelsfiguren, die links und rechts auf dem Geländer der Stiege stehen. Hierbei wird die letzte Fassung von 1964 aufgegriffen.

An den Figuren in der Urlaubname-Jesu-Kapelle gibt es viele Fehlstellen, die restauriert werden müssen. © arp

Weiter gilt es, die Bodenplatten zu begutachten und zu überarbeiten. „Man möchte den Boden mit den Solenhofener Platten so gut es geht erhalten“, sagt Bader. „Allerdings gibt es einige kaputte Platten, die man tauschen muss.“ Überdies stehen Restaurationsarbeiten an der unten befindlichen „Urlaubname-Jesu-Kapelle“ als auch der oberen „Ecce-Homo-Kapelle“ an. „Hier werden sämtliche Gemälde und Figuren sowie die Altäre gereinigt und die Fehlstellen ergänzt.“ Die beiden Abgänge von der Kreuzkirche zur Heiligen Stiege werden mit provisorischen Abtrennungen versehen und erhalten zum Einblick kleine Fenster. So kann jeder den Fortgang der Arbeiten im Blick behalten, erklärt Bader.

Fortschritt der Arbeiten kann durch kleine Fenster beobachtet werden

Die Pfarrei ist der Bauherr und wird dieser Tage die Aufträge an die Firmen vergeben. „Die Angebotsabgaben sind erfolgt. Die Beauftragungen steht noch aus“, so Bader. Über die Osterfeiertage ist die Stiegenkirche, die übrigens zirka drei Jahre älter ist als die Kreuzkirche, noch offen. „Wir rechnen damit, dass die Arbeiten nach Ostern bald losgehen können“, spekuliert der Mesner. Bisher gehe man davon aus, dass die Bauphase bis September 2024 andauern werde. „Es ist wirklich sehr umfangreich“, sagt Bader. Wie lange es genau dauern werde, könne man allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. „Das ist nicht zuletzt auch recht stark von der Witterung abhängig.“ Auch über die anfallenden Kosten kann man laut dem Tölzer Mesner aktuell noch nichts sagen.

Die Heilige Stiege gehört zu dem ältesten Teil des Kirchenensembles am Kalvarienberg in Bad Tölz. © arp

Die Absperrung von der Kreuzkirche zur Stiegenkirche werde nach dem Heiligen Grab erfolgen. „Der vordere Teil ist in der Bauphase ganz normal geöffnet“, unterstreicht Bader. Auch Hochzeiten und andere kirchliche Feiern werden in dieser Zeit in der Kreuzkirche wie gehabt begangen.

