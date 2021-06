Die Tölzer Fischtreppe wechselt die Isarseite

„Die Leute kamen von weither, um sich das anzusehen“: Manfred Haff (re.) und Florian Herzinger, alter und neuer Fischereivorstand, stehen an der alten Fischtreppe von 2005 am Stauseekraftwerk. Die künftig Aufstiegshilfe wird auf der gegenüberliegenden Seite der Isar verlaufen und überwindet acht Meter Höhendifferenz.

Großprojekt am Tölzer Stauseekraftwerk

Bad Tölz – „Ein Fischaufzug: Wo gibt’s denn so was?“, spöttelten manche Zeitgenossen im Jahr 2005, als am Tölzer Stauseekraftwerk eine der ersten großen Fischaufstiegshilfen Bayerns gebaut wurde. „Das war ein tolle Sache damals“, schwärmt noch heute der frühere Tölzer Fischervorstand Manfred Haff. „Und sie ist es heute auch noch“, ergänzt Nachfolger Florian Herzinger. Dennoch muss die Fischtreppe bald die Isarseite wechseln.

Ziel der Fischtreppe ist: Den Naturschutz gewährleisten und zugleich mit dem Kraftwerk sauberer Strom für den Energiemarkt erzeugt. Das soll auch künftig so bleiben, wenn das Kraftwerk 2025 neu konzessioniert wird. Dann muss aus Gründen des Hochwasserschutzes ein viertes Wehr eingebaut werden, um auch bei einem 1000-jährlichen Hochwasser auf der sicheren Seite zu sein.

Äschen, Forellen, Barben und Nasen sollen isaraufswärts wandern können

Das geschieht auf der Seite, wo jetzt die Fischtreppe mit ihren 45 Becken Äschen, Forellen, Barben, Nasen und anderen Wanderfischen ermöglicht, eine Höhendifferenz von acht Metern zu überwinden, um in den Oberlauf der Isar zu gelangen und zu laichen. Die Durchlässigkeit der Gewässer ist in wasserrechtlichen Verfahren in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden.

Die Tölzer Fischtreppe wird dann auf die andere Isarseite verlegt werden, erläutern Herzinger und Haff bei einem Ortstermin. Im Grunde, so sagen sie, wäre das auch schon 2005 die richtige Wahl gewesen. Denn die Fische folgen der Strömung, und die ist dort, wo die zwei Kaplanturbinen des Kraftwerks auf der Ostseite Strom erzeugen und das Wasser unten buchstäblich herausschießt, deutlich stärker.

Gerade einmal ein Drittel der Fische nähmen die alte Fischtreppe an, größere Fische wie Huchen so gut wie gar nicht. Kontraproduktiv wirke auch, sagt Haff, dass nach Stauseespülungen großflächige Kiesbänke auf der Westseite zurückbleiben und den Zugang zur Fischtreppe „verkiesten“. Der Bau auf der Westseite mit einer naturnahen Beckenlösung war 2005 allerdings deutlich günstiger.

Die Kosten von rund einer Million Euro tragen die Stadtwerke

Das alles soll mit der neuen Fischtreppe deutlich besser werden, sagen die Fischer. Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber rechnet freilich mit rund einer Million Euro Kosten, die sein Haus als Kraftwerksbetreiber zu tragen hat. Derzeit arbeiten diverse Ingenieurbüros an den Plänen für die Kraftwerkserweiterung und die naturschutzrechtlichen Begleitverfahren. Im Herbst wird das Landratsamt als Genehmigungsbehörde alle Unterlagen bekommen.

Fische wandern in einer Betonrinne am Kraftwerk vorbei

Die neue Fischtreppe wird, wie Huber einräumt, aus Kostengründen nicht ganz so naturnah wie die jetzige werden. Die Fische werden in einer etwa 60 Zentimeter breiten, offenen Bachrinne aus Betonfertigteilen nach oben wandern. Der Einstieg wird so nahe wie möglich am Kraftwerk sein, um die Lockströmung zu erhöhen. Damit auch schweren Kranfahrzeugen die Zufahrt zum Kraftwerk möglich ist, wird die Betonrinne an einer Stelle mit einem massiven Eisenrost überdeckt. Die ansonsten offene Betonrinne ist wichtig. Fische, so sagt Haff, „gehen in keinen Tunnel, sondern brauchen Licht“.

Bis weit über Lenggries hinaus erhoffen sich die Fischer eine Wirkung von der neuen Fischtreppe. Ziel ist ein „selbsttragendes Gewässer“, also ein Fluss, in dem auch Großfische wie Äsche, Nase, Barbe und Huchen wieder Raum für die Aufzucht ihres Nachwuchses finden und nicht auf Besatzmaßnahmen durch die Fischereivereine angewiesen sind. Von Christoph Schnitzer

Lesen Sie auch: Nach Starkregen: Mure geht am Walchensee ab - eigentlich hätte das nicht mehr passieren dürfen

Der Charme eines 400 Jahre alten Hauses

Zahnarzt aus Leidenschaft: Trauer um Dr. Helmut Giehl