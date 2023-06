Die Tölzer Post muss bleiben: Internet-Petition gestartet

Von: Melina Staar

Teilen

Setzt sich für den Erhalt der Post ein: Robert Keller aus Bad Tölz. Der Immobilienfachmann hat zusätzlich eigene T-Shirts und andere Produkte entworfen. © Privat

Am 28. Juni schließt die Hauptpost in Bad Tölz. Das will der Tölzer Robert Keller so nicht hinnehmen. Er hat eine Online-Petition gestartet.

Bad Tölz – Die Schließung der Tölzer Hauptpost an der Hindenburgstraße bewegt weiterhin viele Menschen. Am Mittwoch wird sie zum letzten Mal öffnen. Der Tölzer Robert Keller wollte nicht weiter tatenlos zusehen. Er hat nun eine Petition für den Erhalt der Hauptpost gestartet. „Ich hatte gelesen, dass der Stadtrat und der Bürgermeister eine Protest-Resolution erlassen haben“, sagt Keller im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. Außerdem sei er im persönlichen Umfeld von älteren Menschen auf die Postschließung angesprochen worden. „Ich selbst bin mobil und kann mit dem Auto meine Pakete auch woanders abgeben. Viele ältere Leute können das nicht.“

Post trage „Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Einzelhändler aus“

Nun haben wie berichtet zwei neue Paketshops eröffnet, einer an der Königsdorfer Straße, einer an der Sachsenkamer Straße. Mit der Inhaberin von letzterem Geschäft habe er gesprochen, sagt der 35-Jährige. „Dort werden sämtliche Leistungen der Deutschen Post angeboten.“ Kritisch sehe er das Gebaren der Post an sich: „Sie trägt ihre Sparmaßnahmen auf dem Rücken der Einzelhändler aus.“ Der Einzelhändler verspreche sich von der Übernahme der Post-Leistungen mehr Frequenz, werde damit auch von der Post gelockt, verdiene aber im Gegenzug fast nichts daran. „Das ist es, was ich maßgeblich kritisiere“, so Keller.

Die Post verhalte sich rücksichtslos. „2022 hat sie einen Rekordgewinn eingefahren.“ Das erreiche sie mit eben jenem Verhalten – sich mit Filialschließungen einen „schlanken Fuß“ zu verschaffen, wie Keller es nennt. Auf der anderen Seite würden Leistungen auf die Einzelhändler abgewälzt. „Dabei ist das ein ehemaliger Staatskonzern, an dem der Bund noch 20 Prozent hält.“ Dass sich die Deutsche Post nun auch in „DHL-Group“ umbenennen wolle, passe ins Bild. „Die Post ist nicht am Bürger interessiert.“

Mittlerweile haben über 400 Menschen die Petition unterzeichnet

Merkwürdig findet es Keller auch, dass es in Tölz so schnell gegangen ist: „Innerhalb von drei Monaten hat man gesagt, man schließt. Und dann hat man aber sofort schon zwei neue Paketshops geöffnet. Ich denke, da ist im Hintergrund schon viel mehr gelaufen. Das ist schäbig.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Am 27. Mai hat Keller die Petition über die Online-Plattform change.org gestartet. Inzwischen hat er – Stand 26. Juni – über 400 Unterschriften gesammelt. Bestätigung erfährt er auch, wenn er seine Flugblätter in der Stadt verteilt. So auch jüngst in der Hauptpost selbst. „Es war wie immer eine lange Schlange. Eine Dame hatte sich furchtbar über die Schließung aufgeregt. Der habe ich gleich einen Flyer gegeben.“ Von der nächsten Kundin habe er mitbekommen, „dass sie ihr Konto bei der Postbank dicht machen wollte, weil es nun keine Filiale mehr vor Ort gibt“. Mit den Mitarbeitern führte er ebenfalls Gespräche. „Die sind schon auch deprimiert und finden es toll, dass ich mich einsetze.“

1000 Unterschriften sind das Ziel

Zuspruch gibt es auch in den Kommentaren, die die Unterzeichner im Internet hinterlassen: Eine Kreisstadt brauche eine echte Post. Der persönliche Kontakt bei Problemen sei gerade für Ältere notwendig, heißt es da. Kritisiert wird auch, dass es sonst keine Postbank mehr gebe und man nicht gewillt sei, dafür bis nach Holzkirchen zu fahren.

Keller würde sich freuen, wenn 1000 Unterschriften zusammenkommen. „Jede Unterschrift ist ein Meinungsverstärker für Bürgermeister und Stadtrat.“ Der Tölzer hofft, dass man so noch etwas erreichen kann. „Wenn die Post merkt, dass es viele sind, denen das Ganze sauer aufstößt, kann man etwas bewegen. Die Post ist ein Unternehmen, das auf seinen Ruf achtet.“ Die Petition richte sich in diesem Fall nicht an den Staat, solle aber die Post an ihre moralische Verpflichtung erinnern.

Paketshops sollen ebenfalls in Bad Tölz bleiben

Bis Ende August möchte Keller weiter Unterschriften sammeln. Sein Wunsch wäre es, dass die Post in irgendeiner Form in den neuen Plänen der Firma Aureus, die das Areal wie berichtet gekauft hat, eine Rolle spielt. Die Paketshops sollen ebenfalls bleiben. „Ich bin überzeugt, dass man die Post halten kann. Dabei kann uns jeder unterstützen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Weitere Infos: Die Petition ist zu finden im Internet: www.change.org/p/tölzer-post-muss-bleiben