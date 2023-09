Diebe klauen 400 Kilo schweres Werkzeug aus Baucontainer

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild) © Symbolfoto/Daniel Karmann

Von einer Baustelle in Bad Tölz ist ein Anbauhammer verschwunden. Das Diebesgut dürfte recht schwierig abzutransportieren gewesen sein.

Bad Tölz - Wirklich schwere Beute machten Unbekannte in Bad Tölz. Das erlangte Diebesgut, ein hydraulischer Anbauhammer für einen Bagger, wiegt 300 bis 400 Kilo und dürfte daher sehr schwierig zu transportieren gewesen sein. Gemeldet wurde der Diebstahl von einer Baufirma aus Holzkirchen.

Werkzeug lag in einem verschlossenen Baucontainer

Der Anbauhammer war für die Zeit des Sommerurlaubs vom 4. bis 30. August in einen Baucontainer an der Lenggrieser Straße geräumt und mit einem Zahlenschloss gesichert worden. Als die Bauarbeiter am Mittwoch gegen 10 Uhr den Container öffneten, war das große Werkzeug verschwunden. Laut dem Bauleiter kann ausgeschlossen werden, dass der Hydraulikhammer an eine andere Baustelle verliehen wurde.

Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Tölz unter Telefon 0 80 41/76 10 60 zu melden.

Ähnlicher Vorfall Anfang August

Bereits Anfang August gab es einen ähnlichen Vorfall in Bad Tölz. Dieser ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 2. August, bis Sonntag, 6. August, auf einer Baustelle an der Tölzer Wachterstraße. Irgendwann in diesem Zeitraum stahlen die bislang unbekannten Täter ein Asphaltiergerät der Marke „Bomag“. Der Wert des Stampfers beläuft sich auf rund 2400 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise unter der oben genannten Telefonnummer.

