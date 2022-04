„Diese Buben töten gerade andere Kinder“ - Gespräche mit ukrainischen Flüchtlingen in Tölz

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Im Gespräch: Redakteurin Felicitas Bogner (2. v. li.) unterhielt sich mit den Geflüchteten (ab 3. v. li.) Amiran, Vladyslava und Illia. Auch Vladyslavas Eltern waren bei der Runde dabei. Vhs-Dozentin Ludmila Kilin (li.) sprang als Dolmetscherin ein. © arp

Ukrainer, die im Tölzer Land Zuflucht gefunden haben, berichten im Gespräch mit unserer Zeitung von traumatischen Erlebnissen, Flucht, Angst und Wünschen. Eins haben sie neben ihrer Herkunft gemeinsam: Sie wollen wieder nach Hause.

Bad Tölz – „Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie viel das kostet?“ Diese Frage sagen 16 Menschen in Dauerschleife – mal klarer mal weniger deutlich – vor sich hin. Jeder gibt sich große Mühe, es so genau wie möglich auszusprechen. Dann gibt es ein quietschendes Geräusch. Ludmila Kilin schreibt neue Wörter auf die dunkelgrüne Tafel. Auf Deutsch. Darunter stehen kyrillische Schriftzeichen. Der erste Zusatzkurs der Volkshochschule Bad Tölz für Ukrainer hat gerade begonnen.

Angst vor Todesnachrichten aus der Heimat

Die Teilnehmer sitzen im „WeltRaum“ am Vichyplatz. Sie scheinen jede Silbe wie ein Schwamm aufzusaugen, notieren jeden Buchstaben mit. „Nein, danke“, „Guten Morgen“ und „Auf Wiedersehen“, wiederholen sie stoisch. Kilin streift langsam von Platz zu Platz und versucht Kurzdialoge mit den Teilnehmern zu führen. „Brauchen sie noch eine Tüte?“ „Ja. bitte,“ „Wollen sie mit Karte zahlen?“ „Nein. Ich zahle bar.“ Will es nicht auf Anhieb klappen, macht sie den Lernenden mit einem fröhlichen Lächeln Mut, es erneut zu probieren.

Kapazitäten an Deutschkursen für Anfänger knapp

Die Kursteilnehmer haben großes Glück, heute hier zu sein. Immerhin gibt es bei Weitem noch nicht genügend Kapazitäten für Deutschkurse für Anfänger (wir berichteten). „Auch dieser Kurs war sofort ausgebucht“, sagt Vhs-Leiter Marcus Stiegler. Dass die Dozentin Russisch spricht, ist obendrein ein immenser Vorteil, weiß er. „Die meisten Ukrainer verstehen Russisch. Die Sprachen sind ähnlich“, erklärt Kilin, die in Russland geboren ist. Seit sieben Jahren unterrichtet die an der Vhs Deutsch und Russisch. „Nun wurde ich ob der Lage angefragt, mehr Kurse zu übernehmen. Da habe ich nicht lange gezögert.“ Sie fühlt mit den Menschen, die hier aus der Ukraine angekommen sind, mit. „Ich bedauere das alles sehr“, sagt sie.

Amiran M. (59) aus Kiew © arp

In dem 120-minütigen Kurs sitzen vor allem Frauen und Kinder. Wenige Männer sind auch dabei. Die Altersspanne erstreckt sich von etwa Vierjährigen bis ins Rentenalter. Unter den Teilnehmern ist auch der 59-jährige Amiran aus Kiew. Da er ursprünglich Georgier ist, durfte er das Land nach Kriegsausbruch verlassen. Eine Woche sah er sich an, was Putins Truppen machten. Dann entschloss er sich mit seiner Frau zur Flucht. Drei Tage war er unterwegs. Zu Fuß, mit Bussen und Zügen nach ins polnische Warschau. Von dort bekam er einen Flug über Athen nach München. „Es ist unvorstellbar. Ich habe auf der Flucht in einem Vorort von Kiew gesehen, wie Raketen explodieren“, schildert er. Er selbst war früher Offizier in Georgien. „Die Auseinandersetzungen mit Russland sind für mich nichts Neues“, erklärt er. Auf die Frage, ob er sich einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine in diesem Ausmaß hätten vorstellen können, ringt er nach Worten. Er reißt seine dunkelgrauen Augen auf und flüstert: „Das, was da gerade passiert, hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können.“Amiran holt tief Luft, legt die Hand auf die der Reporterin und sagt: „Die russischen Soldaten sind selber noch Kinder, die gar nicht wissen, wohin sie geschickt worden sind. Diese Buben töten gerade andere Kinder, Männer und Frauen.“ In Kiew, wisse er, leben sehr viele Russen. „Es fliegen russische Raketen in russische Häuser und töten russische und ukrainische Menschen. Täglich.“

„Habe gesehen, wie Raketen explodieren“

Amiran betont, wie „heilfroh“ er sei, in Sicherheit zu sein. In Wackersberg ist er mit seiner Frau bei einer Familie auf ihrem Bauernhof untergekommen. „Den Kontakt vermittelte die orthodoxe Kirche in München“, erklärt er.Ebenfalls in Wackersberg hat Vladyslava mit ihren Eltern Natalia und Olexii sowie ihrem Freund Illia Obdach gefunden. Vladyslava und Illia waren im Skiurlaub in den Karpaten, als der Krieg ausbrach. Das junge Pärchen machte sich sofort auf den Weg in ihr Appartement nach Lwiw. „Wir studieren beide dort. Eigentlich leben wir aber in Dneper“, sagt sie. Kurz darauf musste sie mit Illia auch aus Lwiw fliehen. Der 18-Jährige hatte wohl Glück und konnte das Land noch verlassen – wie genau, darauf geht er nicht ein. Erst fand das Pärchen in Italien bei Illias Großmutter Unterschlupf, dann kamen sie nach München, wo sie am Hauptbahnhof zu einer Familie nach Wackersberg vermittelt wurden. Vladyslavas Eltern kamen nach. „Wir waren eine Woche länger in der Ukraine. Mein Mann ist Diabetiker und hat kein Insulin mehr herbekommen“, berichtet Natalia. Nun seien alle erleichtert, gemeinsam hier zu sein. Doch das Heimweh schmerzt. Das gilt für alle „Eins ist klar, so schön es hier auch ist, wir alle wollen am liebsten sofort wieder nach Hause“, sagt Amiran.

Vladyslava S. (18) aus Dneper © arp

Für Vladyslava ist es kein neues Gefühl, vor dem Krieg zu fliegen. „Ich bin in Donezk aufgewachsen und musste 2014 vor den Raketenangriffen weiter ins Landesinnere fliehen“, sagt sie und senkt dem Kopf. Ihr sehnlichster Wunsch wäre es, ihr Design-Studium in Lwiw abschließen zu können. Auch Illia ist voller Sorgen. Viele seiner Bekannten kämpfen gerade an der Front. „Sie dürfen keine Bilder schicken, nicht sagen, wo sie sind“, berichtet er. Leidet er täglich unter Angst, er könne eine Todesnachricht bekommen? „Nein“, sagt er. „Stündlich.“

Ilia V. (18) aus Dneper © arp

Viele Ukrainer suchen nach Arbeit

Am dringlichsten bräuchten die Geflüchteten nun eine Arbeit. „Ich bin zwar 59, aber im Herzen 18. Ich will arbeiten, mich einbringen und bis ich wieder heim kann, hier mein eigenes Geld verdienen“, sagt Amiran entschlossen. Auch die anderen würden gerne einer Tätigkeit nachgehen. Aktuell lernen sie Deutsch und erkunden die Gegend. Besonders gut gefällt ihnen die Tölzer Marktstraße. Und in einen landestypischen Genuss ist Illia in Wackersberg auch schon gekommen: „Schnitzel und Weißbier“, sagt er in gebrochenen Deutsch und schmunzelt. Bei seinem nächsten Wirtshausbesuch wird er sicherlich schon selbst fragen können: „Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie viel das kostet?“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.