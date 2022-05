Diesel plötzlich aus: Schreck für Tölzer Autofahrer an der Tankstelle

Von: Christiane Mühlbauer

Unter anderem an der Tölzer Agip-Tankstelle gab es am Sonntag keinen Diesel-Kraftstoff mehr. Am Montagnachmittag lief aber alles wieder normal. © Pröhl

Autofahrer in Bad Tölz machten am Sonntag große Augen: In der Stadt war an einigen Tankstellen kein Diesel-Kraftstoff mehr zu bekommen. Einige fuhren deshalb nach Lenggries und Bad Heilbrunn.

Bad Tölz – Dass es an Tankstellen keinen Treibstoff mehr gibt, kommt hierzulande äußerst selten vor. In Bad Tölz waren am Sonntag zahlreiche Autofahrer mit dem Problem konfrontiert, dass es an mehreren Tankstellen keinen Diesel-Kraftstoff mehr gab. Viele waren verunsichert und in Sorge.

Diesel-Kraftstoff in Bad Tölz plötzlich aus: Run bei Jet am Samstag

Betroffen waren die Zapfsäulen von den großen Konzernen Agip und Jet sowie vom freien Betreiber „pur“. „Es gab keinen strukturellen Engpass. Es war ein auf Bad Tölz beschränktes Phänomen“, berichtet Niels Wick, Pressereferent von „Jet Deutschland“. Alle anderen Jet-Tankstellen in der Region seien nicht betroffen gewesen. Am Samstag hätte es in Bad Tölz „einen unerwartet überdurchschnittlichen Absatz von Diesel-Kraftstoff“ gegeben, berichtet Wick. Am Preis habe es nicht gelegen. Der Nachschub konnte erst in der Nacht auf Montag geliefert werden.

Aral-Tankstelle wird neu gebaut: „Man merkt, dass sie fehlt“

Das Problem scheint auch noch eine andere Ursache zu haben: „Man merkt sehr, dass in Tölz derzeit eine Tankstelle fehlt“, sagt Matteo Nardella, Pächter der Agip-Tankstelle an der Lenggrieser Straße. Wie berichtet, wird die Aral-Tankstelle an der Sachsenkamer Straße derzeit neu gebaut, sie soll Ende Juni wieder eröffnen. „Zudem gibt es gerade auch viele Touristen“, sagt Nardella. Die Kunden seien am Sonntag sehr verärgert gewesen, dass es bei ihm keinen Diesel mehr gab. Wenigstens kam die neue Lieferung schneller als gedacht – schon am Montagnachmittag und nicht erst am Abend gab es bei Agip wieder diesen Kraftstoff.

„Pur“ setzte Preise runter: Ansturm am Sonntag

Johannes Fritz, Betreiber der beiden „pur“-Tankstellen an der Ludwigstraße und im Farchet, setzte am Sonntag den Diesel-Preis auf 1,91 Euro pro Liter runter – und schlagartig stieg die Nachfrage. „Es war überwältigend“, sagt der Tölzer. „Da sieht man mal wieder, wie sehr die Leute auf die Tank-Apps schauen.“ Die 50.000 Liter Diesel, die er an der Ludwigstraße anbieten könne, seien bis zum Abend weg gewesen. „Am Farchet hat es aber noch was gegeben“, berichtet Fritz. Als freier Betreiber könne er schneller nachbestellen, sodass schon in der Nacht auf Montag der Vorrat überall wieder gefüllt war.

Verunsicherte Bürger fahren bis nach Lenggries und Heilbrunn

An den anderen Tankstellen in und um Bad Tölz machte sich das Problem am Sonntag schnell bemerkbar. An der Total-Tankstelle (Richtung Lenggries) verzeichnete der Pächter eine größere Nachfrage als üblich, ausgegangen sei der Kraftstoff bei ihm aber nicht. Ähnliches berichtet Florian Zens von der gleichnamigen Tankstelle in Lenggries. „Wir hatten aber immer Diesel“, sagt Zens.

Aus Panik, der Diesel-Kraftstoff könnte womöglich einige Tage lang nicht erhältlich sein, fuhren einige sogar bis nach Bad Heilbrunn, um bei Shell oder „mw“ noch Diesel zu tanken. „Wir haben erzählt bekommen, in Tölz sei der Diesel aus“, berichtet einer der Mitarbeiter. Bei ihnen habe es aber keine Probleme gegeben.

