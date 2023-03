Staatspreis für Haflingerzüchter Kappelsberger mit Altstute Odette K.

Eine echte Schönheit: Stolz ist Johann Kappelsberger aus Helfertsried auf seine achtjährige Bundessiegerstute Odette K. © arp

Johann Kappelsberger aus Dietramszell und Anton Mayer aus Bad Tölz züchten seit 50 Jahren erfolgreich Haflinger. Bei der Bundesstutenschau räumte Kappelsberger beachtliche Erfolge ab.

Bad Tölz/Dietramszell – Wenn das Frühjahr näher rückt, beginnt auch wieder die Fohlenzeit. Zwischen Ende Februar und Mai bekommen Zuchtpferde normalerweise ihren Nachwuchs. Sehr gefragt sind im Landkreis Haflinger. Anton Mayer aus Ellbach und Johann Kappelsberger aus Helfertsried (Gemeinde Dietramszell) züchten seit einem halben Jahrhundert die Freizeitpferde. Kappelsberger erzielte dabei im vergangenen Herbst beachtliche Erfolge auf Bundesebene.

Große Aufregung herrscht dieser Tage in den Stallungen von Johann Kappelsberger. Drei Fohlen sind bereits da und stehen mit ihren Müttern in den kuscheligen Stroh-Boxen. Weitere vier Stuten sind hochträchtig. Auch am Ellbacher Hof von Anton Mayer geht es bald los. „Wir erwarten heuer drei Fohlen“, freut er sich.

Hengst aus Zucht eines „Kastelruther Spatzen“

Konkurrenzdenken herrscht unter den Züchtern aus der Nachbarschaft nicht. Man kennt und schätzt sich. Für einige Anpaarungen kommt Anton Mayer auch gerne auf die Hengste von Johann Kappelsberger zurück. Und nicht nur Anton Mayer. „Ich verpachte meine Hengste manchmal sogar“, berichtet der 66-jährige Helfertsrieder. Das komme aber nur in Frage, wenn er die Zucht gut kennt. Übrigens: Arctros, ein prämierter Hengst von Kappelsberger, stammt aus der Südtiroler Pferdezucht von Norbert Rier, dem Frontmann der „Kastelruther Spatzen“. „Der hat in Südtirol eine große Zucht“, berichtet der 66-Jährige.

Ganz nah bei der Mama bleiben. Das ist die Devise des sieben Tage alten Hengstfohlens auf dem Kappelsberger-Hof. © arp

Aber nicht nur die Hengste sind gefragt. Kappelsberger räumte im Herbst bei der Bundesstutenschau für drei seiner Stuten hohe Auszeichnungen ab. Odette K. wurde Bundessiegerin bei den Altstuten. Der 66-Jährige bekam dafür den Ehrenstaatspreis des Bundeslandwirtschaftsministeriums verliehen. „Darauf bin ich schon sehr stolz“, meint er und klopft der Stute liebevoll auf den Hals. Eine weitere Haflingerdame, Odienne K., schaffte es zur Bundessiegerstute im Fahren und wurde Bundesreservesiegerstute der Edelbluthaflinger, während Jungstute Oktavia K., als Bundesreservesiegerin Klassensiegerin der Sieben- bis Achtjährigen wurde.

Bundesstutenschau findet nur alle fünf Jahre statt

Je nach Alter und Disziplin, wie Reiten oder Fahren, werden die Pferde in Kategorien eingeteilt. Die entscheidenden Punkte für den Staatspreis seiner Odette K. seien die Noten in der Zuchtbeschreibung gewesen. „Da wird danach gegangen, wie nah die Stute an der Beschreibung des optimalen Haflingers ist. Man achtet vor allem auf den Gang, die Bewegungen und das Gebäude, sprich die Halsung, die Schulter und die Gruppe“, erklärt Kappelsberger. Der Staatspreis ist allerdings nur die Krönung der Erfolge der Achtjährigen. Denn Odette K. war als Dreijährige bereits Landessiegerin in Bayern und auch schon Süddeutsche Siegerstute. Mittlerweile ist sie fünffache Mama. Ihr sechstes Fohlen ist auf dem Weg. Die Vorbereitungen auf die Bundesstutenschau würden bereits drei Monate vorher beginnen. „Man muss die Pferde schließlich gut auftrainieren“, erklärt Kappelsberger. „Je nachdem, in welchen Kategorien sie an den Start gehen, muss man jeden Tag longieren, im Gespann fahren oder reiten.“ Eine speziell angepasste Fütterung gehöre auch dazu. „Dabei hilft meine Tochter Rosi, ohne sie würde ich das alles nicht hinbekommen“, sagt der vierfache Familienvater.

Johann Kappelsberger erziehlt mit drei Stuten große Erfolge

Die Erfolge haben sich die Züchter über lange Zeit erarbeitet. Beide haben circa 50 Jahre Erfahrung. „Ein gutes Pferd bekommt man nur über Generationen guter Zuchtarbeit hin“, sagt Kappelsberger. Ein Quäntchen Glück spiele freilich auch mit hinein. „Ich hätte sogar noch mehr Pferde gehabt, die für die Schau geeignet wären, aber es gibt pro Bundesland nur ein gewisses Kontingent“, erklärt er. Es sei schon ein Erfolg, bei dem begehrten Event überhaupt mit seinen Tieren auftrumpfen zu können. „Es findet ja nur alle fünf Jahre mit circa 120 Pferden aus ganz Deutschland statt.“

Tölzer Haflingerzüchter Anton Mayer auch bei Bundesstutenschau „guten mittleren Platz bekommen“

Auch Anton Mayer war bei der Schau dabei. „Er hat sehr gute Pferde“, lobt Kappelsberger. „Ich habe im Herbst eine Haflinger-Altstute vorgestellt. Sie hat einen guten mittleren Platz bekommen“, sagt Mayer. Allerdings musste er die Bundesstutenschau coronabedingt frühzeitig abbrechen. „Das war wirklich sehr schade. Es ist immer ein tolles Züchter-Event.“ Nun freut sich Mayer auf seine nächsten Fohlen. Insgesamt drei sollen in den kommenden Wochen auf seinem Hof in Ellbach das Licht der Welt erblicken. „Zwei davon sind sogar von einem Kappelsberger Hengst“, sagt Anton Mayer am Telefon und lacht. Weitere Preise und Medaillen für die nächste Generation sind also nicht ausgeschlossen.

