Dietramszeller Straße in Bad Tölz: Motorradfahrer (54) stürzt an Baustelle

Die laufende Baustelle auf der Dietramszeller Straße in Bad Tölz ist am Mittwoch gegen 19.40 Uhr einem Motorradfahrer zum Verhängnis geworden.

Bad Tölz - Wie die Polizei mitteilt, stürzte er, als er über die Fräskante fuhr und zog sich dabei Verletzungen im Schulter- und Brustbereich zu. Der 54-Jährige aus Anzing (Landkreis Ebersberg) war mit seinem Kraftrad der Marke BMW stadtauswärts in Richtung Ellbach unterwegs. Der Unfall passierte im Kurvenbereich der Einmündung in die Eisenbergerstraße. In diesem Bereich wird derzeit der Belag der Fahrbahn erneuert, weshalb die stadteinwärts gelagerte Fahrspur um vier Zentimeter abgesenkt wurde. Der Verlauf der Fräskante war jedoch mit Warnbaken gekennzeichnet und abgesichert. Ein Rettungswagen brachte den Kradfahrer ins Tölzer Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Lesen Sie auch: Am Kesselberg: Polizei bremst Motorradfahrer aus