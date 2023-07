Digitale Gästebetreuung: Landkreis entwickelt Chipkarte weiter

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Noch läuft in der Gästebetreuung vieles analog. Doch das eine oder andere könnte sich hier bald ändern. © dpa

Momentan ist sie noch ganz analog, die Gästekarte, die Urlaubern im Tölzer Land ausgehändigt wird. Doch das soll sich ändern. Der Landkreis plant die digitale Weiterentwicklung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bisher funktioniert es in den teilnehmenden Gemeinden ganz klassisch: Checkt der Gast in seiner Unterkunft ein, bekommt er seine Gästekarte ausgehändigt. Mit der kann er im Landkreis kostenlos Bus fahren. Zudem kann jede beteiligte Gemeinde – Bad Heilbrunn, Bad Tölz, Benediktbeuern, Jachenau, Kochel und Schlehdorf – über die Chip-Karte noch lokale Vergünstigungen anbieten, wie einen freien Eintritt ins Schwimmbad oder ähnliches. „Das wird aber bislang meistens nicht gemacht“, erläuterte Matthias Adam, Geschäftsführer der Königscard GmbH, am Montag im Kreis-Tourismusausschuss. Seit 2019 ist der Dienstleister Partner des Landkreises in Sachen Gästekarte.

Digitales Angebot statt Chipkarte aus Plastik

Nun möchte der Kreis den nächsten Schritt gehen: Aus der Plastik-Chipkarte soll eine digitale Gästekarte werden, die man im Smartphone jederzeit bei sich hat. Bislang habe die Umstellung wenig Sinn ergeben, weil in den Regionalbussen nur die RFID-Chips der normalen Karten ausgelesen werden können, sagte Adam. Nach jahrelangen Debatten „ist jetzt aber Bewegung reingekommen“. Bis spätestens Ende 2024 sollen auch digitale Karten überall im Nahverkehr nutzbar sein. Dass sich auch viele Gäste die Karte im Handy wünschen, daran hat Adam keinen Zweifel. Der Anteil der Gäste, die schon jetzt beim Suchen und Buchen von Unterkünften digital unterwegs seien, steige stetig. „Derzeit sind es 40 Prozent der Gäste. Vor zehn Jahren waren es 20 Prozent.“

Über die App können Gemeinden auch den Veranstaltungskalender einspielen

Die Handhabung ist einfach. Der Gast lädt sich einfach eine App herunter, in der wird dann die Karte aktiviert. Die App werde von einem Entwicklerteam „passgenau“ für jede teilnehmende Gemeinde programmiert. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Beispielsweise kann die Gemeinde ihren Veranstaltungskalender dort einspielen oder auf spezielle Highlights hinweisen – und so dem Gast vielleicht schon den nächsten Aufenthalt schmackhaft machen. Auch aktuelle Öffnungszeiten von Bädern und Museen können eingespielt werden. Viele weitere Dinge sind denkbar. „Wenn Sie beispielsweise einen kostenlosen Shuttle-Service zu einem Festival anbieten, bekommt der Fahrer einen QR-Code, der Gast scannt ihn und die App erkennt, ob diese Leistung in seiner Gästekarte eingeschlossen ist“, erklärte Adam.

Push-Nachrichten, die darauf hinweisen, dass eine Region gerade überlastet ist

Die App könnte aber auch gezielt zur Besucherlenkung eingesetzt werden, beispielsweise über Nachrichten, die auf gerade überlastete Gebiete hinweisen. Auch der jeweilige gastgebende Betrieb kann Infos einspielen und so die klassische Gästemappe auf dem Zimmer ersetzen. Wichtig: Die digitale Karte funktioniert auch, wenn es mal keinen Handyempfang gibt.

„Die digitale Gästekarte ist das, was der Gast erwartet, fast schon ein Muss“, sagte CSU-Kreisrat und Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. „Das ist eine sehr runde Sache.“ Wolfgang Goymann (Grüne) wollte wissen, in welchen Sprachen die App angeboten wird. „Deutsch und Englisch“, antwortete Adam. Michael Lindmair (FW) sah hier „ein Tool der nachhaltigen Gästebetreuung, dessen Potenzial wir noch gar nicht erfassen können“. Über die App sei es möglich, das ganze Jahr über passgenaue Informationen an den Gast zu richten und so eine Bindung herzustellen. „Ich hoffe, dass das auch große Begeisterung bei den Gastgebern hervorrufen wird“, sagte Lindmair.

Rund 30.000 Euro kostet die Weiterentwicklung der Karte pro Jahr

Das hofft auch Landrat Josef Niedermaier (FW). Vermutlich werde es bei einigen schwierig, sie von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. „Jeder muss sich digital fit machen – und es verursacht natürlich auch Kosten.“ Man werde sicherlich Vermieter haben, die diesen Schritt nicht mitgehen wollen, sagte Adam. Das gelte auch für Gäste. Daher werde es vorerst weiterhin parallel auch die Chip-Karte geben. Aber selbst die kann vom Gast selbst digitalisiert werden, erklärte der Geschäftsführer.

Rund 30 000 Euro pro Jahr wird die Weiterentwicklung zur digitalen Gästekarte den Landkreis kosten. Der Ausschuss beschloss einstimmig, diesen Betrag in die nächsten Haushaltsberatungen einzubringen.

