„Dinner in the Dark“ im Kurhaus: Zwei Stunden Tasten, Riechen und Schmecken

Das Auge isst mit, heißt es. Das stimmt allerdings nicht immer. Wer ein „Dinner in the dark“ im Tölzer Kurhaus bucht, verzichtet einen Abend lang auf seinen Sehsinn. Genau das aber ermöglicht eine interessante Erfahrung.

Bad Tölz – Ein- bis zweimal pro Monat speisen die Teilnehmer im Restaurant des Kurhauses in absoluter Dunkelheit. „Es kommt sehr gut an“, sagt Mitarbeiter Tim Bergrath. Jeweils 20 bis 40 Interessierte buchen das Vier-Gänge-Menü.

An diesem Abend warten etwa 25 Teilnehmer darauf, dass es los geht. Im Saal knallen beim Heimatabend gerade die Peitschen der Goaßlschnalzer, als Bergrath eine kleine Einweisung gibt. Er wird an diesem Abend servieren – ausgestattet mit einem Nachtsichtgerät, das seine Welt in einen grünen Schimmer taucht. „Bitte hängen Sie die Handtaschen nicht an die Stuhllehne oder stellen sie hinter sich“, sagt Bergrath. Mit dem Nachtsichtgerät kann er zwar sehen, Stolperfallen auf dem Boden könnten ihm aber leicht entgehen.

Wasser einschenken wird zur Herausforderung

Auf dem Tisch befinde sich bereits die Vorspeise, ein Brotkorb, für jeden Gast ein Glas und eine Flasche Wasser. „Einschenken müssen Sie selbst. Klingt schwierig, ist aber möglich.“ Dann gibt es noch zwei gute Tipps: „Gehen Sie nochmal aufs Klo.“ Das sei zwar auch während des Dinners möglich, aber eben etwas komplizierter. Händewaschen wäre generell nicht verkehrt, sagt Bergrath. „Sie werden vermutlich das eine oder andere mit den Händen erfassen müssen. Ich verrate es auch niemanden“, scherzt der Kurhaus-Mitarbeiter.

Dann geht’s los – in einer Polonaise. Bergrath führt kleinere Gruppen ins stockdunkle Restaurant. Jeder fasst seinen Vordermann an der Schulter, um nicht verloren zu gehen. Nach und nach wird jeder an seinen Platz gebracht. Erste Herausforderung: das Brot suchen. Zweite Herausforderung: Wasser einschenken. Also Finger ins Glas und aufhören, wenn er nass wird. Funktioniert gut – zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal eine halbe Stunde später hat man die Dunkelheit schon irgendwie verdrängt – und auch die Notwendigkeit, einen Finger ins Glas zu halten. Macht nichts, die Überschwemmung auf dem Tisch – wohlweislich gibt es keine Tischdecke – sieht ja niemand.

Die Vorspeise ist leicht. Ein Schüsselchen, ein Löffel. Das ist machbar. Auch Gang zwei ist keine Herausforderung. Das Kurhaus-Team ist gnädig: Serviert wird die Suppe in einem hohen Glas mit Strohhalm. Schwieriger ist schon herauszufinden, was man da eigentlich isst. „Auf jeden Fall ist Ingwer drin“, sagt Selina (19). Und Kürbis – das ist die allgemeine Vermutung. Verwirrend ist nur, dass die Suppe irgendwie zwei Konsistenzen aufweist. Das wird sich erst ganz am Ende aufklären, wenn die Teilnehmer das komplette Menü einmal bei Licht anschauen dürfen. Kürbis- und Spinatsuppe sind in zwei Lagen in ein Glas geschichtet worden.

Links Gemüse, hinten Fleisch und vorn Kartoffeln

Wirklich schwierig wird es beim Hauptgang, der mit Messer und Gabel gegessen wird. Nur: Wo liegt überhaupt was auf dem Teller? Also doch mal kurz die Hände zur Hilfe nehmen. Gut, links liegt Gemüse, vorne die Kartoffeln und hinten das Fleisch. „Hühnchen“ , vermuten die einen, „ganz klar, Schwein“, die anderen (die erste Fraktion hat recht). Ohne Hände geht auch beim Nachtisch nichts – schließlich will man ja herausfinden, ob man bei der Dessertvariation wirklich alles auf dem Teller gefunden hat.

Nach zwei Stunden Tasten, Riechen und Schmecken spendiert Bergrath ein paar Kerzen. In diesem Moment sieht man auch zum ersten Mal, mit wem man sich den ganzen Abend über unterhalten hat. Das Erlebnis sei „intensiv gewesen“, sagt Leni (18). Die Sinneswahrnehmung sei einfach eine andere, wenn man nichts sehe. „Wir hatten auf jeden Fall Spaß“, ergänzt Selina. Das sieht auch Christian (44) so. Er könnte sich auch vorstellen, ein „Dinner in the dark“ einmal für Singles anzubieten – weil man so leichter ins Gespräch komme, sich am Charakter des anderen orientiere, nicht am Aussehen.

Info

Das nächste „Dinner in the dark“ im Tölzer Kurhaus gibt es am Freitag, 16. November, um 20 Uhr. Das Vier-Gänge-Menü kostet pro Person 65,50 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0 80 41/ 8 08 93 45 oder per E-Mail an info@kurhaus-badtoelz.de möglich.