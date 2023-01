Diskussion im Tölzer Kurhaus: „Wintersport ist das Gen der Region“

In dieser Runde ausschließlich mit Mitgliedern des Tölzer Skiclubs diskutierte Moderator Tobias Barnerssoi (li.) mit (ab 2. v.li): Sophie Mayr (neue Jugendsekretärin im Deutschen Skiverband) , Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Ingo Mehner und Biathlet Leo Pfund. „An- und Abreise belasten mehr als Beschneiung“ „Urlauber wollen ein Erlebnis in der Natur“ © esc

Zum Wintersport-Gipfel trafen sich Vertreter aus Sport, Tourismus, Politik und Gesellschaft jetzt im Tölzer Kurhaus. Beleuchtet wurden verschiedene Aspekte.

Bad Tölz – Kurz vor den Special Olympics Bayern („Soby“) in Bad Tölz gab es einen Wintersport-Gipfel im Tölzer Kurhaus. Vor zahlreichen Vertretern aus Politik, Sport und Gesellschaft, die allesamt eng mit dem Wintersport verbunden sind, gingen die Moderatoren Thomas Ammer („Dein Winter. Dein Sport“-Koordinator) sowie der Radio- und TV-Reporter Tobias Barnerssoi in vier Gesprächsrunden den Fragen über die Zukunft des Wintersports nach.

Eine der „führenden Wintersportregionen Deutschlands“

Auf Einladung von Britta Hohenreiter, Leiterin der Tölzer Tourist Info, und Andreas Wüstefeld, Leiter von Tölzer Land Touristik, diskutierten namhafte Vertreter über die künftigen Wintersport-Möglichkeiten in „einer der führenden Wintersport-Regionen Deutschlands“, wie es Barnerssoi ausdrückte.

Bestehende Gebiete ertüchtigen

Landrat Josef Niedermaier, der sich in jungen Jahren nicht ganz unerfolgreich im Biathlon versucht hatte, betonte: „Wintersport ist das Gen der Region. Wir müssen die Gebiete, die wir bereits haben, so weit ertüchtigen, dass nicht nur Privilegierte zum Skifahren nach Hintertux oder Südtirol fahren können.“ Bürgermeister Ingo Mehner, auch Vorsitzender des Tölzer Skiclubs, zeigte das Bedürfnis der Bevölkerung nach Natur und nach Schnee auf, dass er als „extrem wichtig“ bezeichnete. Und die Tölzerin Sophie Mayr, neue Jugendsekretärin im Deutschen Skiverband (DSV), will versuchen, „den Spaß am Wintersport an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.

Nicht nur Hoteliers und Bergbahnen profitieren von den Touristen

In einem spannenden Vortrag beleuchtete dann Lars Bengsch, Geschäftsführer eines Unternehmens für Tourismusberatung, anhand von zahlreichen Zahlen die sozioökonomische Bedeutung des Wintersports für die Region. „Nicht nur Bergbahnen und Hoteliers profitieren von Übernachtungs- und Tagesgästen, sondern weite Kreise der Bevölkerung und auch die Kommunen.“ Zudem befinde sich das Tölzer Land in Sachen Tourismus „schon wieder fast auf Vor-Corona-Niveau“. Außerdem belegte er, dass die Umweltbelastung durch maschinelle Beschneiung nur einen Bruchteil dessen ausmacht, die bei An- und Abreise in die Skigebiete verursacht würden.

Ökologischen Fußabdruck reduzieren

Den Bewegungsmangel der heutigen Jugend bemängelten schließlich Walter Vogel, Marketingdirektor im DSV und Peter Hennekes, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbands: „Wir bewegen uns viel zu wenig. Deshalb sind die Vereine so unheimlich wichtig.“ Freilich müsse man versuchen, den Fußabdruck des Menschen in der Natur so weit wie möglich zu reduzieren. „Aber der Urlauber, der hierher kommt“, sagte Hennekes, „sucht nicht das schmale weiße Schneeband, sondern will das Erlebnis in der Natur, egal welcher Art.“

