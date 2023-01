Grüne Pisten, nicht nur am Brauneck: In Bad Tölz wird Zukunft des Wintersports diskutiert

Von: Andreas Steppan

Auf einem weißen Streifen inmitten des Grüns war das Skifahren am Brauneck in diesem Winter möglich – bis am 6. Januar auch die letzten Talabfahrten geschlossen werden mussten. © Matthäus Krinner

Der Zeitpunkt der Infoveranstaltung im Kurhaus Bad Tölz macht die Brisanz des Themas deutlich: „Dein Winter. Dein Sport“ fällt mitten in einen grünen Januar.

Bad Tölz – Nur Grün und Braun, aber kein Zipfelchen Weiß ist aktuell beim Blick in die Landschaft zu erspähen. Am Brauneck gilt seit dem Dreikönigstag: „Kein Skibetrieb möglich.“ Doch auch wenn im Isarwinkel aktuell kein Wintersport betrieben werden kann – darüber gesprochen wird trotzdem. Die Initiative „Dein Winter. Dein Sport“ lädt am Donnerstag, 19. Januar, zur Infoveranstaltung „Wintersport im Tölzer Land“ ins Tölzer Kurhaus ein. Dabei wollen unter anderem der Deutsche Skilehrerverband, der Deutsche Skiverband und der Verband „Snowboard Germany“ Flagge für den Wintersport zeigen.

Wintersport: Schnee ist nicht mehr da, „wenn wir ihn brauchen“

„Wir wissen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher“, sagt Peter Hennekes, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbands vorab im Gespräch mit unserer Zeitung. Sowohl er als auch Walter Vogel, Marketing-Direktor beim Deutschen Skiverband (DSV), zeigen sich aber optimistisch. Auch in vergangenen Jahren habe es schon schlechte Winter gegeben, sagt Vogel. „Aber ich bin überzeugt, dass der Schnee heuer noch kommt.“

Allerdings werde man sich auf größere Schwankungen einstellen müssen, ist auch Vogel klar. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass der Schnee nicht gerade dann da ist, wenn wir ihn brauchen und wollen – am liebsten in den Weihnachtsferien.“ Deswegen gelte es, Alternativen in petto zu haben. Im Nachwuchssport könnten dies etwa Wettbewerbe auf Rollski oder Ski-Inlinern sein, im Tourismus das Angebot eines breiteren Spektrums an Aktivitäten.

Überlegung: Kürzere Weihnachts-, längere Faschingsferien?

Auch Hennekes berichtet von seit Langem laufenden Vorbereitungen und Anpassungsstrategien. So verlagere der Skilehrerverband sein Ausbildungsangebot zunehmend nach hinten. Gletscherskikurse fänden kaum noch im Oktober oder November statt, dafür oft bis in den April hinein. Die Erfahrung zeige, dass dann mehr Schnee vorhanden sei. Aus Hennekes Sicht sollten sich auch die Hobby-Skifahrer umstellen. „Oft hat man im März leere Pisten, obwohl dann die besten Schneeverhältnisse herrschen. Aber die meisten Leute zieht es dann schon aufs Fahrrad.“ Zumindest eine Überlegung wert wären für Hennekes eine Verkürzung der Weihnachts- und Verlängerung der Faschingsferien. „Man sollte da ausgetretene Pfade verlassen.“

Er berichtet zudem von der vom Skilehrerverband angestoßenen „Natursportakademie“, die einer engeren Vernetzung von „gewerblichen Natursportdienstleistern“ diene, etwa von Bergführern, Gleitschirm-, Kajak-, Snowboard oder Skilehrern. Breiter aufgestellt, könnten diese Anbieter besser auf Wetterschwankungen reagieren und ihren Lebensunterhalt sichern.

Skilehrerverband: „An Beschneiung kommen wir nicht vorbei“

Dem Wintersport in Tölzer Land und Isarwinkel gibt Hennekes durchaus eine Zukunft – „in den nächsten zehn bis 15 Jahren auf jeden Fall“. Klar sei aber: „An Beschneiung werden wir nicht vorbeikommen.“ Dafür werde es „immer ausreichend Kälteperioden geben“, meint er. Auch heuer, so seine Einschätzung, hätte in der Kälteperiode Ende November/Anfang Dezember noch stärker beschneit werden können, wäre man nicht aufgrund der aktuellen Energiekrise „so sanft und ressourcenschonend wie möglich“ vorgegangen. Unter „normalen“ Umständen hätte man nach seiner Überzeugung ausreichend weiße Unterlage schaffen können, „dass man das Brauneck nicht hätte zumachen müssen“.

Freilich sei es legitim, wenn eine Gesellschaft und eine Region sich überlegen, „ob sie das wollen“. Er selbst tritt jedenfalls dafür ein. „Denn sonst müssen alle, die den Sport betreiben wollen, über die Grenze fahren“. Dem Skilehrerverband sei es speziell wichtig, „Kinder in die Natur zu bringen und Naturverbundenheit zu schaffen“. Er verweist darauf, dass in Deutschland jedes Jahr 180.000 Kinder das Skifahren lernen. „Es geht nicht nur um Energie und Beschneiung, es geht auch um Menschen.“

Glücksgefühle beim Skifahren

Walter Vogel ist es ebenso ein Anliegen, „junge Menschen in den Schnee zu bringen“, wie er sagt. Denn: „Schnee macht was mit der Natur und macht was mit dem Menschen.“ Mit dem Skifahren, dem Gleiten und dem Kurvenfahren seien „Glücksgefühle“ verbunden. „Und wir freuen uns, wenn viele das ausprobieren.“

Zudem, so Hennekes, sei die Intensität und Großflächigkeit der Beschneiung im Tölzer Land nicht mit den Verhältnissen in Südtirol vergleichbar. Vogel preist ebenfalls die Vorzüge der hiesigen Wintersportregion. Sie verfüge mit dem Brauneck über einen Skiberg ebenso wie über „tolle Langlaufgebiete“ und biete dennoch auch relativ zurückgezogene Orte.

Die Veranstaltung

„Wintersport im Tölzer Land“ am kommenden Donnerstag, 19. Januar, im Kurhaus Bad Tölz beginnt um 19 Uhr. Veranstalter sind „Tölzer Land Tourismus“ und das Referat für Tourismus und Kultur der Stadt Bad Tölz. Auf dem Programm stehen Vorträge und Podiumsrunden rund um die Zukunft des Wintersports. Teilnehmer sind unter anderem Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Ingo Mehner, Biathlet Leonhard Pfund (Skiclub Bad Tölz), Walter Vogel (Deutscher Skiverband), Peter Hennekes (Deutscher Skilehrerverband), Antonia Asenstorfer (Brauneckbahn), Peter von der Wippel („Sport Peter“) und Holger Strobel (Sportjugendherberge Bad Tölz). Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung auf www.toelzer-land.de/dwds wird gebeten.

