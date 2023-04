Doch zwei Ferienwohnungen am Kogel in Bad Tölz

In zwei bereits bestehenden Nebengebäuden sollen am Kogel zwei Ferienwohnungen entstehen. „Da war doch sowieso schon einmal ein Café“ © cs

Der Tölzer Bauausschuss stimmtdem Bebauungsplan für ein kleines Sondergebiet am Kogel zu. Ein Stadtrat war entschieden dagegen.

Bad Tölz – Das Alpenhotel Kogel gehörte seit der Eröffnung 1890 zu den touristischen Anziehungspunkten von Tölz. Auf diese Tradition beruft sich auch Tobias Fuhrmann, der heute Eigentümer des früheren Cafés und Hotels ist und darin wohnt. Er möchte zwei Nebengebäude zu hochwertigen Ferienwohnungen umgestalten. Das Landratsamt verlangt, da es sich um Außenbereich handelt, einen Bebauungsplan. Die Aufstellung hat der Tölzer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit 10:3 Stimmen beschlossen.

Voran ging eine längere Diskussion. Das Bauvorhaben hat nämlich eine Vorgeschichte. Eine Ferienwohnung hatte Fuhrmann schon – mit der behördlichen Zusage für eine gewerbliche Nutzung – in einem ehemaligen Stall 2020 eröffnet. Die touristische Nutzung war damit nicht abgedeckt und führte mehrfach im Bauausschuss zu Diskussionen. Vor allem der Ellbacher Landwirt Anton Mayer (CSU) hatte über diese Privilegierung im Außenbereich geschimpft. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans soll das Vorhaben nun auf rechtlich haltbare Füße gestellt werden.

Anton Mayer erbitterter Gegner des Vorhabens

Auch jetzt war Anton Mayer erbitterter Gegner des Vorhabens. Hinter einem Bebauungsplan sollten seiner Meinung nach stets öffentliche Interessen stehen. Das sei hier nicht gegeben, im Gegenteil. Mayer sprach von „Gefälligkeitsplanung“, die nur einer Privatperson zugute kommen. Im Übrigen seien Ferienwohnungen in Tölz nur zu 20 Prozent belegt, zweifelte er generell am Bedarf. Bauamtsleiter Christian Fürstberger wies hingegen auf das Rahmenkonzept Badeteil hin, in dem der Tourismus als Ziel fixiert sei. Bebauungspläne seien in Tölz zudem schon mehrfach auch für einzelne Bauvorhabensträger erstellt worden. Das sei nicht außergewöhnlich.

Auch Kurdirektorin Brita Hohenreiter begrüßte das Vorhaben an der Stelle. Das komme bestimmt gut an. Die niedrige Belegung von Ferienwohnungen in Tölz liege einfach daran, dass viele nur saisonal verfügbar seien. René Mühlberger (CSU) parierte Mayers Angriff mit ganz feiner Klinge, als er erklärte, dass es überall in der Stadt Ferienwohnungen gebe – „auch in Ellbach“. Auch Johannes Gundermann (Grüne) stimmte gegen das Vorhaben, weil damit die ohnehin große Verkehrsbelastung am Kogelweg nochmals verstärkt werde. Das ließ Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) nicht gelten. „Jetzt ist ja auch schon in einem Gebäude Büronutzung genehmigt.“ Das führe unter Umständen zu mehr Verkehr als eine Ferienwohnung. Mehner war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gebäude, das zweite ist das ehemalige Badhäusl, bereits stehen.

Michael Ernst (SPD) stand hinter dem Vorhaben. Er fragte sogar, ob man nicht gleich die Grenzen des künftigen „Sondergebiets Ferienwohnungen am Kogel“ weiter ziehen könne, damit später noch baulich erweitert werden könne. „Das geht nicht“, beschied Fürstberger, da dann Ausgleichsflächen geschaffen werden müssten. Das sei Außenbereich.

„Da war doch sowieso schon einmal ein Café“

Julia Dostthaler (CSU) hielt Ferienwohnungen für nicht so wichtig und erklärte ihre Priorität für Wohnungsbau. Was das mit dem Antrag zu tun habe, erschloss sich indes dem Bürgermeister nicht. Karsten Bauer (CSU) erhob seine Stimme für das Sondergebiet. Die zwei Ferienwohnungen sind ein weiteres „kleines Puzzleteil für unsere städtebaulichen Ziele“. Michael Lindmair (FWG) pflichtete ihm bei. Toni Kollmeier (Grüne) fand zwar, dass die Vorgeschichte „nicht glücklich gelaufen ist“, aber auch er hielt an der Stelle die Ferienwohnungen für „gut und richtig“. Der Besitzer wolle damit sicher nicht „sein Eigentum vergolden“. Martin Harrer (FWG) erinnerte daran, dass man vor Kurzem in der Nachbarschaft sogar ein Hotel genehmigt habe. „Und da reden wir jetzt über zwei Ferienwohnungen, wo sowieso schon mal ein Café war.“

Für die Aufstellung des Bebauungsplans, dessen Kosten der Bauwerber tragen muss, stimmten: Mehner, Mühlberger, Bauer, Winter (alle CSU), Fottner, Harrer, Lindmair (alle FWG), Bigos, Kollmeier (beide Grüne), Ernst (SPD). Dagegen waren: Dostthaler, Mayer (beide CSU) sowie Gundermann (Grüne). (Von Christoph Schnitzer)

