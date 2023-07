Das Wohl der Patienten stand für ihn an erster Stelle: Trauer um Dr. Wilfried Rothenberger (✝83)

War mit Leib und Seele Arzt: Dr. Wilfried Rothenberger. © Archiv

Dr. Wilfried Rothenberger, ehemaliger Chefarzt, ist mit 83 Jahren gestorben. Er war von 1981 bis 2005 für die Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz tätig.

Bad Tölz – Trauer um Dr. Wilfried Rothenberger. Im Alter von 83 Jahren ist der ehemalige Chefarzt und Ärztliche Direktor der Tölzer Stadtklinik gestorben. Er war seit August 1981 zuerst als Chefarzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Kardiologie und Gastroenterologie für das Städtische Krankenhaus und nach dessen Privatisierung noch bis 2005 für die Asklepios-Stadtklinik tätig.

Früher befand sich die Klinik am anderen Isarufer südlich der Altstadt (heute Rehazentrum Isarwinkel). Als die Stadt in der Amtszeit von Bürgermeister Eckart Fadinger daran ging, am Standort des ehemaligen Versorgungskrankenhauses für Kriegsversehrte im Badeteil den dringend gebotenen Neubau einer modernen Stadtklinik zu planen, begleitete Rothenberger dieses Projekt von Anfang an aus ärztlicher Sicht.

Fadinger: „Der Standort im Badeteil bot viel Platz und damit auch die weitaus besseren Entwicklungsmöglichkeiten. Dr. Rothenberger hat sich stark für sein Haus engagiert und unsere Planungen als ein wertvoller, äußerst kompetenter Partner und absoluter Spitzenfachmann mitgetragen.“

Zehn Jahre nach der Einweihung der Klinik im April 1990 war Rothenberger auch in die Privatisierung des Krankenhauses involviert, das im Januar 2000 vom bundesweit tätigen Klinikbetreiber Asklepios mit Hauptsitz in Hamburg übernommen wurde. Der Mediziner setzte sich dabei auch für einen geordneten Übergang ein mit der Übernahme aller Altverträge, was den Interessen der Belegschaft entsprach.

Rothenberger hinterlässt drei erwachsene Töchter und einen Enkel

Einer, der Rothenbergers Wirken sowohl in privater als auch beruflicher Hinsicht besonders zu würdigen weiß, ist der Tölzer Arzt Dr. Frank Dorfmeister: Als 27-Jähriger vertraute er sich ihm mit einer schweren, überaus bedrohlichen Erkrankung an und erlangte nach langwieriger stationärer Behandlung vollständige Heilung. Davon beeindruckt, entschloss er sich dazu, als Jungassistenzarzt und später Oberarzt unter Rothenberger zu arbeiten.

„Ich habe ihm viel zu verdanken. Er war ein Universalinternist vom alten Schlag, fachlich immer auf der Höhe der Zeit. Er war ein strenger Lehrer und ein Chef mit Charisma“, so Dorfmeister. Als solcher habe Rothenberger „die Qualität und den guten Ruf der Klinik weiter vorangebracht“ und sich darüber hinaus auch für einen vertrauensvollen, beinahe familiären Zusammenhalt zwischen Ärzteschaft, Pflegekräften und Patienten eingesetzt. So habe er bei betrieblichen Feiern stets auch die Partnerinnen und Partner der Beschäftigten einbezogen.

Rothenberger ist im baden-württembergischen Landkreis Rastatt aufgewachsen und hat in Freiburg und Berlin Medizin studiert. Nach Staatsexamen und Promotion war er an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und dem städtischen Krankenhaus in Ludwigshafen tätig. 1972 erwarb er den Facharzt für Innere Medizin und spezialisierte sich 1978 und 1980 auf Gastroenterologie und Kardiologie. Nach der Pensionierung war er noch als Gutachter für Arzthaftungsfragen für die Bayerische Landesärztekammer tätig.

Rothenberger hinterlässt drei erwachsene Töchter und einen Enkel. Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau heiratete er vor 16 Jahren noch einmal. Seine Witwe Roswitha und sein in München lebender jüngerer Bruder Siegfried bestätigen, was auch aus dem beruflichen Umfeld des früheren Chefarztes berichtet wird: „Seine Tätigkeit als Arzt war ihm Berufung und Verpflichtung. Das Wohl seiner Patienten stand für ihn im Vordergrund. Er kannte kein Wochenende, und es gab kaum einen Tag, an dem er nicht in der Klinik war und oft genug als Letzter nach Hause ging.“ (rba)

