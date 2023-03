O Steffi Lüthke und Sandra Filser, Pflegebereichsleiterinnen, Kreisklinik Wolfratshausen:

Drei Jahre Corona - was bleibt?

Von: Felicitas Bogner

Lachende Pflegerinnen? Das gab es lange nicht mehr. Die Belastung durch die Pandemie war vor allem für Klinikpersonal hoch. Steffi Lüthke (li.) ist Pflegebereichsleitung der Normalstationen und Sandra Filser die Pflegebereichsleitung Intensiv am Wolfratshauser Kreisklinikum. Sie blicken auf herausfordernde Jahre zurück. © Privat

Am 11. März jährt sich der Ausbruch der Coronapandemie im Landkreis zum dritten Mal. Welche Herausforderungen Covid in verschiedene Lebensbereiche brachte? Eine Umfrage.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Abstand halten, testen, impfen, desinfizieren: Corona stellte in den vergangenen Jahren fast jeden Lebensbereich auf den Kopf. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt, und es gelten nahezu keine Einschränkungen mehr. Vor drei Jahren, am 11. März 2020, hat das Landratsamt die ersten Corona-Fälle im Landkreis bekannt gegeben. Wie blicken die Menschen auf diese Zeit zurück? Was nehmen sie mit? Und auf was hätten sie gerne verzichtet?

O Andreas Rammler, Bürgermeister Sachsenkam:

„Die größte Herausforderung war der Blindflug. Niemand wusste, was auf uns zukommt. Diese Zeit hat Spuren hinterlassen. Positiv ist, dass die Digitalisierung und auch der Glasfaserausbau vorangetrieben wurde. Man hat gemerkt, wie problematisch es ist, wenn das Internet nicht schnell ist. Wir haben erfahren, dass man sich nicht für jede kleine Besprechung ins Auto setzen muss und Home-Office möglich ist. Trotzdem hat der persönliche Kontakt gefehlt. Allerdings finde ich, dass es immer noch ein Hemmnis ist, andere zu umarmen oder ihnen die Hand zu geben. Ich finde das wichtig, aber es dauert vielleicht noch, bis sich das normalisiert hat. Mit zeitlicher Distanz haben Krisen auch eine stärkende Wirkung. Trotzdem bin ich über die Normalität nun froh.“

O Dr. Jörg Lohse, Hausarzt Münsing:

„Vor etwa 35 Jahren hatten wir mit Aids die erste Pandemie. Seither hat man im Praxisalltag Handschuhe getragen. Ähnlich ist das mit Corona und dem Mundschutz. Wenn einer hustet, wird Maske getragen. Das nehmen wir positiv nun mit. Immerhin gibt es hier ein Zusammentreffen vieler kranker Menschen. Wir haben gelernt, dass das System mal stehen bleiben kann und man sich mit einem Plan B behelfen kann. Dazu hat Corona das Bewusstsein, dass nicht alles selbstverständlich ist, geschärft. Nun liegt es aber an der Politik, die Missstände, die durch Corona noch deutlicher wurden, zu beheben. Wir haben gesehen, was passiert, wenn es immer nur darum geht, so billig wie möglich einzukaufen. Die Ärzte im Landkreis sind zusammengerückt – ganz ungeachtet ihrer Ansichten. Eine Herausforderung war es, keine Feindbilder aufzubauen.“

O Sandra Sanktjohanser, Wirtin „Jaegers“, Lenggries:

„Wir haben die Zeit während des Lockdowns für Freizeitaktivitäten genutzt. Ich bin Skitouren im Karwendel gegangen. Für so etwas bleibt während des Skibetriebes nie Zeit. Mein Mann hat sich eine private Werkstatt – sein Kindheitstraum – eingerichtet und unsere Biergarten-Tische und Bänke gebaut. Die größte Herausforderung war es cool zu bleiben, die freie Zeit zu genießen und sich einzureden, dass man es schaffen wird. Die Pandemie hat einige Veränderungen mit sich gebracht. Etwa die Loyalität der Gäste und die Wertschätzung der Gastronomie sind gestiegen. Die Personalsuche allerdings ist schwieriger bis unmöglich geworden. Unser Fazit lautet: Sowas brauchen wir nicht nochmal.“



O Steffi Lüthke und Sandra Filser, Pflegebereichsleiterinnen, Kreisklinik Wolfratshausen:

„Da manche unserer Kollegen an Long-Covid leiden, ist der Respekt vor der Erkrankung nach wie vor hoch. Schwerst erkrankte Patienen zu versorgen, teils über Wochen der einzige Kontakt für diese Menschen zu sein, hat uns sehr bewegt. Jedes Einzelschicksal bleibt in Erinnerung. Geblieben ist die Unsicherheit, was uns in Zukunft hinsichtlich Pandemien erwartet und wie sich die personelle Lage in der Pflege entwickelt. Der Zusammenhalt unter den Kollegen ist stärker geworden, auch durch das Aushelfen auf den unterschiedlichen Bereichen. Es war schön, zu sehen, wie leistungsfähig unsere Klinik in Krisenzeiten ist. Leider gab es auch oft Unverständnis vieler Besucher und Patienten für die notwendigen Schutzmaßnahmen. Die hohen Personalausfälle durch erkrankte Kollegen waren sehr herausfordernd. Wir sind froh, dass Themen wie Schul- und Kitaschließungen vom Tisch sind und im Krankenhaus wieder uneingeschränkt alle behandelt werden können und, dass dabei eine gewisse Routine zurückgekehrt ist.

O Sabine Sziedat, Friseurin, Benediktbeuern:

„Es war eine harte Zeit. Wir waren der einzige Handwerksberuf, der zumachen musste. Ich habe das Gefühl, dass durch Corona die Schwarzarbeit in unserem Gewerbe zugenommen hat. Bei den Kunden aber merkt man, dass sie den Friseurbesuch wieder viel mehr schätzen. Durch die Pandemie bin ich auf die Idee der 4-Tage-Woche gekommen und meine Mitarbeiter sind damit total glücklich. Positiv ist auch, dass wir im Team zusammengewachsen sind. Uns haut so schnell nichts mehr um.“

O Christine Venus-Michel, Schulleiterin Realschule Geretsried:

„Durch Corona ist die Digitalisierung an den Schulen schneller vorangegangen. Die Nachwirkungen von Home-Schooling merkt man bis heute mit Blick auf das soziale Verhalten und Lernen in Gruppen. Es tritt hervor, dass mehr Schüler soziale Ängste und Phobien haben. Herausfordernd war es, die Infos der Behörden – die oft spät zu uns kamen – sofort umzusetzen. Manchmal wurden die Regelungen schon an die Medien gegeben, da wussten wir noch nichts davon. Die Testungen waren eine organisatorische Hürde. Insgesamt bin ich froh, dass ein soziales Miteinander uneingeschränkt wieder möglich ist.“

O Birgit Krey, Hebamme, Bad Tölz:

„In meinem Beruf ist es unabdingbar, den Frauen persönlich gegenüberzustehen, sie zu untersuchen und individuelle Lösungen zu finden. Das geht telefonisch oder online nicht gut. Mir ist klar geworden, wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist. Manche Defizite sind durch Corona richtig sichtbar geworden und sollten gelöst werden. Nun bin ich froh, dass ich nicht mehr ständig nach Infos zu Änderungen im Infektionsschutzgesetzt suchen muss. Auch die Angst vor Ansteckungen ist gesunken. Ich freue mich für die Frauen, dass vieles einfacher ist, so dürfen die Väter wieder länger bei der Geburt dabei sein und auch in den Tagen danach zu Besuch kommen.



O Norbert Weinhuber, Bergwacht Bad Tölz:

„Die Kooperation mit der Bergwacht Lenggries konnten wir während der Pandemie durch gemeinsame Online Ausbildung- und Fortbildungen vertiefen. Ich bin trotzdem froh, dass die eingeschränkten und ausgebliebenen Ausbildungen in Gruppen nun wieder normal abgehalten werden können. Die ausgebliebenen Veranstaltungen, die auch zur Finanzierung unserer Rettungswache erheblich beigetragen haben, waren ein Problem. Ebenso stellten das Halten der Ausbildungsstandards, die durch Theorie nicht ersetzbare handlungsgebundene Ausbildung, die Prüfungsvorbereitungen und die Treffen in der Jugendarbeit Hürden dar.



O Gerhard Beham, katholischer Pfarrer, Wolfratshausen

„Durch Corona habe ich Freundschaften bewusster wahrgenommen und mehr wertgeschätzt. Die Pandemie hat die Solidarität gestärkt. Ich bin froh, dass Besuche in Kliniken oder Seniorenheimen wieder möglich sind und langsam verabschiedet sich auch das flaue Gefühl mit Blick auf eine mögliche Ansteckung. Trotzdem glaube ich, dass alte und kranke Menschen die Verlierer der Pandemie waren. Einem demenzkranken Menschen kann man das nicht erklären und man kann sich mit ihm auch nicht über das Telefon unterhalten. Ich habe in dieser Zeit in der Pfarrei viel Kreativität wahrgenommen. Wir haben medial viel aufgebaut, aber ich bin froh, dass der Kontakt wieder persönlich möglich ist. Das ist durch nichts ersetzbar.“



O Klaus und Andrea Bichler, Hotel Benediktenhof, Arzbach

„Auch wenn es finanziell eine Belastung war, war Corona privat die schönste Zeit für uns. Wir sind sieben Tage die Woche 16 Stunden im Hotel. In den Lockdowns habe ich nach dem ersten Schock realisiert, dass ich endlich Skitouren gehen und viele Gipfel besteigen kann, die ich sonst nur aus Erzählungen der Gäste kannte. Ich war zum Beispiel zum ersten Mal auf dem Heiglkopf, der Benediktenwand oder dem Geierstein und konnte unseren Garten mit meiner Frau Andrea genießen. Die verschiedenen Regelungen richtig umzusetzen, war nicht einfach. Ebenso war es hart, mit den Existenzängsten umzugehen. Man hat durch die Zeit gemerkt, dass die Region und auch die Hotellerie wieder wertschätzender wahrgenommen wird.“



O Julia Augner, Einrichtungsleiterin „Haus Elisabeth“, Geretsried:

„Wir versuchen, den Alltag für die Bewohner wieder wie früher zu gestalten, mit Veranstaltungen und allem was dazu gehört. Ein bisschen Restangst ist noch da. Nur die Besucher müssen im Haus noch FFP2-Masken tragen. Die größte Herausforderung war, die sozialen Kontakte für die Bewohner aufrechtzuerhalten. Hier haben wir mit Fensterbesuchen und Medien versucht, kreative Lösungen zu finden. Geblieben ist, dass die Mitarbeiter untereinander und die Mitarbeiter mit den Bewohnern ein engeres Verhältnis haben.“

