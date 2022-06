Gebrochene Nase und Platzwunde bei Schlägerei am Amortplatz

Von: Stefanie Wegele

Drei Menschen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. © Symbolfoto: dpa

Schmerzhafte Folgen hat eine Auseinandersetzung am Amortplatz in Bad Tölz für drei junge Männer: Sie erlitten unter anderem eine gebrochene Nase und Platzwunden. Da die Beteiligten alkoholisiert waren, bittet die Polizei um Hinweise.

Bad Tölz - Wie die Polizeiinspektion Bad Tölz mitteilt, kam es zu der Schlägerei am frühen Sonntagmorgen. Kurz nach 5 Uhr ging laut Bericht ein Anruf bei den Beamten ein. Ein Zeuge berichtete von einer körperlichen Auseinandersetzung am Amortplatz in Bad Tölz. Nach derzeitigem Sachstand pöbelte ein 29-jähriger Mann mehrere Personen an.

Der Aggressor wurde von den drei späteren Geschädigten auf Bairisch aufgefordert, zu verschwinden. was diesem offensichtlich missfiel. Der Berufssoldat, der nach Angaben der Polizei in einer Großen Kreisstadt in Schwaben wohnt, schlug daraufhin mit den Fäusten auf das Trio ein. Dabei erlitten die jungen Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, die aus Waakirchen, Reichersbeuern und Warngau kommen, unter anderem eine gebrochene Nase und Platzwunden.

Der Tatverdächtige selbst erlitt bei der Schlägerei nach derzeitigen Erkenntnissen keine Verletzungen. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung der Beteiligten - Alkoholwerte zwischen einem und rund 2,2 Promille - sind zur Aufklärung des Sachverhalts weitere Ermittlungen erforderlich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041/ 761060.

