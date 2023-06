Dreiste Diebin beklaut Frau (69) in Bad Tölz: EC Karte gestohlen und Geld abgehoben

Von: Sabine Schörner

Teilen

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl mit erheblichen Folgen. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Einer 69-jährigen Lenggrieserin ist am Donnerstagvormittag in Bad Tölz ihre EC-Karte gestohlen worden – mit weitreichenden Folgen.

Bad Tölz - Mittels eines raffinierten Tricks, so die Polizei, entwendete mutmaßlich eine bis dato unbekannte Dame aus der Geldbörse einer 69-jährigen Lenggrieserin am Donnerstagvormittag die EC-Karte. Als die Lenggrieserin den Diebstahl am nächsten Tag bemerkte, überprüfte sie ihr Konto.

Diebin tätigt mehrere Abbuchungen vom Konto

Dabei musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich mehrere Abbuchungen von ihrem Konto getätigt worden waren. Insgesamt wurde ein mittlerer vierstelliger Betrag erbeutet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass das Opfer zuvor bei der Eingabe der Geheimnummer beobachtet worden war.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.