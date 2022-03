Dreister Dieb in Tölzer Antiquitätenladen: Rolex und Saphir-Ring gestohlen

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Eine Rolex-Uhr ließ der Unbekannte mitgehen (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd

Ein dreister Dieb schlug in einem Tölzer Antiquitätengeschäft zu. Er gab vor, etwas zu kaufen. In einem unbeobachteten Moment stahl er dann Schmuck auf der Auslage.

Bad Tölz - Beute im Wert von rund 7500 Euro machte am Mittwochmittag ein dreister Dieb in einem Antiquitätengeschäft in der Tölzer Badstraße. Der Unbekannte befand sich gegen 11.45 Uhr in dem Laden und vermittelte dem Geschäftsinhaber den Eindruck, er wolle mehrere antike Geschirrteile kaufen.

Ring hat 14 Karat und ist besetzt mit einem Saphir

Während sich der 74-jährige Ladeninhaber im hinteren Teil des Geschäftes befand, um die Formalitäten der Kaufabwicklung zu erledigen, griff der Täter in einem unbeobachteten Moment in die Schaufensterauslage und entwendete daraus eine Armbanduhr sowie einen Goldring. Letzterer hat 14 Karat und war besetzt mit einem blauen Saphir und Diamantsplittern. Die Armbanduhr der Marke Rolex, Oyster Datejust, Serie 8194526 befand sich in einem grünen Stoffbeutel mit der Aufschrift „Rolex“.

Unbekannter gibt vor, dass sein Chauffeur das Geschirr abholen kommt

Im Anschluss gab der Mann an, dass er das Geschirr von seinem Chauffeur abholen lasse. Dann tätigte er eine Anzahlung und verließ das Geschäft. Zu einem späteren Zeitpunkt fiel dem Geschäftsinhaber dann erst auf, dass der Ring und die Armbanduhr fehlten.



Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung des Täters

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Zirka 35 Jahre alte, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat mittelblonde, kurze, glatte Haaren und trug einen Anzug. Der Mann sprach Bairisch. Hinweise in diesem Fall erbittet die Tölzer Polizei unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60.

