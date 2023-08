Drogenfund in Tölzer Wohnung

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Eine Aufzuchtanlage und Cannabis stellte die Polizei sicher. © Polizei

Cannabis-Pflanzen, Samen und eine Aufzuchtanlage entdeckte die Polizei in einer Tölzer Wohnung. Gegen einen 31-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren.

Bad Tölz - Im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen erhielt die Polizeiinspektion Bad Tölz am vergangenen Sonntag Hinweise auf Drogen in einer Wohnung in der Fröhlichgasse. Daraufhin fand am Sonntagvormittag eine Wohnungsdurchsuchung statt, bei der nach Angaben der Polizei neben großen Mengen an Cannabis eine hochprofessionelle Aufzuchtanlage, eine Trocknungsanlage, sowie eine große Anzahl an Marihuana-Blüten, Cannabis-Pflanzen und Samen sichergestellt wurden.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

31-Jähriger erwartet nun ein Strafverfahren

Den 31-jährigen Tölzer erwartet nun ein Strafverfahren. Dabei geht es unter anderem um den illegalen Anbau von Cannabis und den unerlaubten Besitz einer nicht geringen Menge von Cannabis.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.