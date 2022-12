Echtes Fenster in die Tölzer Vergangenheit: Ein Besuch beim heiligen Hieronymus

Schon der berühmte Ritter Winzerer erfreute sich an der hohen Qualität der Glasfenster in der Tölzer Pfarrkirche. © cs

In jeder Ausgabe bis Heiligabend öffnet sich ein Fenster, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt. Heute geht es erneut in die Tölzer Stadtpfarrkirche, wo unter der Empore ein heiliger Hieronymus viel zu erzählen weiß.

Bad Tölz – Viele große Maler haben sich an seiner Darstellung versucht: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dürer, Rembrandt und Lucas Cranach. Das Leben des heiligen Hieronymus (347-420) verlief gar zu aufregend und abenteuerlich. Ein Kirchenlehrer und Bibelübersetzer, der auf den Kardinalshut verzichtete und lieber Einsiedler wurde, der sich mit einem Stein kasteite. Ein Seelsorger, der, so die Legende, eine große Anziehungskraft auf Frauen hatte und ihnen in seiner Zeit auf Augenhöhe begegnete. Und einer, der einem Löwen einen Dorn aus einer Tatze zog, worauf der zum Haustier eines Klosters wurde.

Es ist eines der beeindruckendsten und kostbarsten Kunstwerke, die Bad Tölz aufzuweisen hat

Was das mit Tölz zu tun hat? Eines der beeindruckendsten und kostbarsten Kunstwerke, die Bad Tölz aufzuweisen hat, ist ein Glasfenster vom heiligen Hieronymus in der Stadtpfarrkirche. Das nach der großen Kirchenrenovierung 2011 unterhalb der Empore angebrachte und gut geschützte Glasgemälde interpretiert den Heiligen mit den Attributen Löwe, Stein und Kruzifix selbstbewusst und kraftvoll. Der Farbenpracht haben auch über fünf Jahrhunderte nichts anhaben können.

Denn der „heilige Hieronymus“ gehört wie 22 andere Glasgemälde zum ältesten Inventar der Pfarrkirche überhaupt. Sie entstanden zwischen 1480 und 1530 und werden der (ersten) Münchner Schule zugerechnet.

Die hohe Qualität der Fenster wurde nicht immer geschätzt

Auch eine weihnachtliche Szene „Anbetung der Könige“ ist zu finden. Was eine Besonderheit darstellt: Einige Fenster wurden von den bayerischen Herzögen gestiftet, was auf gute und wichtige Beziehungen zwischen Landesherrn und aufstrebendem Markt schließen lässt.

In einem Standardwerk über die mittelalterliche Kunst der Erzdiözese von Joachim Sighart von 1855 werden die Tölzer Fenster neben denen der Münchner Frauenkirche und Salvatorkirche als die bedeutendsten im ganzen Bistum beschrieben.

Ihre hohe Qualität wurde allerdings nicht immer geschätzt, wie Kirchenpfleger Claus Janßen berichtet. Sie wurden im Vorgängerbau der Kirche mehrfach umgruppiert und verschwanden – für Jahrhunderte – auch schon mal im Dachstuhl der Kirche.

Schon der kühne Ritter Winzerer blickt zu den Fenstern hinauf

Mitglieder der bedeutenden Tölzer Künstlerfamilie Fröhlich waren mit der Wiederentdeckung und Renovierung der Fenster befasst.

Man kann ihre Bedeutung als Fenster in die Vergangenheit auch mit einem kleinen Gedankenexperiment vor Augen führen. Schon der kühne Ritter Winzerer III. (1475 – 1542), dessen Denkmal in der Marktstraße viel jünger ist, hat zu seinen Lebzeiten zu diesen Fenstern hoch geblickt und sich – vielleicht gerade an Weihnachten – davon erbauen lassen. (cs)

