Edle Weine helfen der Tölzer Bergwacht

Den Segen von oben hat die Rettungswache bereits bekommen (im Bild Stadtpfarrer Peter Demmelmaier mit Ministrant Franzi Schneider). Mit ihrer Benefizaktion möchte die Bergwacht nun auch noch die verbliebenen Kosten der Baumaßnahme abtragen. © rbe

Die Tölzer Bergwacht startet wieder eine Benefizaktion auf dem Tölzer Christkindlmarkt. Für die Rettungswache sind noch Verbindlichkeiten offen.

Bad Tölz – Den kirchlichen Segen hat die neue Rettungswache der Tölzer Bergwacht anlässlich ihrer festlichen Einweihung im Sommer dieses Jahres bereits bekommen. Allein: Alle Verbindlichkeiten der Bergwacht aus dieser großen Baumaßnahme sind damit noch längst nicht abbezahlt. Um daran etwas zu ändern, haben sich Aktive der Tölzer Bergwacht deshalb für ihre jetzt gestartete Benefizaktion eine ganze Menge einfallen lassen: An ihrem Stand auf dem Tölzer Christkindlmarkt verkaufen sie von Montag, 12., bis Heiligabend, 24. Dezember, unter anderem offenen Glühwein und „Akja-Wurstsemmeln“ sowie flaschenweise spanische Prädikatsweine.

Bergwacht hat ab 12. Dezember Stand am Christkindlmarkt

Diese edlen, teils gold-preisgekrönten Weine aus Spanien verkauft die Bergwacht allerdings auch kartonweise: also sechs, zwölf oder mehr Flaschen in einer vom Kunden individuell gewünschten Auswahl aus einem großen Angebot von 15 verschiedenen Weinsorten aus ökologischem Anbau mit Biosiegel.

Und noch etwas macht diese Weine zu einem schönen Geschenk, mit dem man seine Verbundenheit zur Bergwacht zum Ausdruck bringen kann: Alle Flaschen sind als „Edition für Freunde, Förderer und Kameraden der Bergwacht Bad Tölz“ sowie mit schönen Bildmotiven aus den Isarwinkler Bergen zusätzlich etikettiert. Wie Bergwachtsprecher Norbert Weinhuber erklärt, unterstützt jeder Käufer die Bergwacht folgendermaßen: „Wir erhalten beim Großeinkauf vom spanischen Weinhändler 50 Prozent Nachlass auf die angebotene Ware und verkaufen sie zum Katalogpreis. Mit jedem Kauf unterstützt man also bei dieser Benefizaktion die Bergwacht finanziell beim Bau und der Ausstattung ihrer neuen Rettungswache.“

So geht’s mit dem Bestellen:

auf der Homepage https://bergwachttoelz.de kann man sich das limitierte Weinangebot mit detaillierter Beschreibung anschauen und ganzjährig eine Bestellung aufgeben, die dann frei Haus geliefert wird. Man kann sich auch direkt an jeden persönlich bekannten Tölzer Bergwachtler wenden sowie eine E-Mai an info@bergwachttoelz.de, mietzner-axel@t-online.de oder an schn_ps_7@ web.de schreiben. (R. Bannier)

