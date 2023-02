Ehemalige Tölzer Diskothek „Blu“: Vermieter spricht mit Interessent

Von: Melina Staar

Wird das ehemaligen „Blu“ bald wieder genutzt? Zumindest laufen Gespräche. © Franziska Kraufmann

Die Disco im Tölzer Moraltpark steht seit Längerem leer. Doch Eigentümer „Berlinovo“ hat möglicherweise einen neuen Mieter.

Bad Tölz – Viele rauschende Partys wurden im „Blu“ gefeiert. Später tanzten die Gäste im „Pride Club“, „Part III“ oder „Nao“ an selber Stelle bis in die Morgenstunden. Doch seit Jahren ist die frühere Diskothek im Moraltpark geschlossen. Im Dezember 2021 wurde die Immobilie entrümpelt, größere Umbaumaßnahmen vorgenommen. Man wolle, so Ulrich Kaliner, Sprecher des Eigentümers „Berlinovo Immobilien GmbH“ aus Berlin damals, die Fläche attraktiv für eine künftige Nutzung machen.

„Wir befinden uns in Abstimmung mit einem möglichen Mieter“

Heute, im Februar 2023, steht die Diskothek zwar immer noch leer. Aber: „Wir befinden uns in Abstimmung mit einem möglichen Mieter“, berichtet Kaliner auf Anfrage. Derzeit würden „bautechnische Abstimmungsgespräche“ laufen. Weitere Informationen zur Nutzungsart gibt es momentan noch nicht. Die soll es erst geben, wenn es zu einem positiven Abschluss mit dem Interessenten kommt.

Nach wie vor unklar ist, wie es mit dem „Inkognito“ weitergeht

In der Vergangenheit hatte sich beispielsweise Peter Frech, Wirt des benachbarten „Jailhouse“, dafür interessiert, dort wieder eine Disco zu eröffnen. Auch der Betreiber des „Isar-Kinocenters“ hätte gerne um die Fläche erweitert. Bei beiden Ideen kam es zu keiner Einigung.

Unklar ist nach wie vor, wie es mit dem Bistro „Inkognito“ weitergeht. Wie berichtet ist dieses seit dem Unfalltod des Betreibers geschlossen. Die Sachlage sei unverändert, so Kaliner. Vor etwa zwei Monaten hatte es geheißen, dass es noch etliche Unklarheiten zu beseitigen gebe, wie etwa die Nachlassverwaltung. „Wir als Vermieter haben weiterhin keinen Zugriff auf die Fläche, versuchen hier schnellstmöglich eine Klärung vorzunehmen“, so Kaliner.

