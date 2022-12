Ehepaar hat ein Leben lang hart gearbeitet: Doch jetzt reicht das Geld einfach nicht mehr

Von: Felicitas Bogner

Nein, Luxus bräuchten sie nicht, sagt ein Ehepaar aus dem Landkreis. Doch seitdem die Preise für Lebensmittel, Benzin und für Heizen so stark gestiegen sind, reicht das Geld nicht mehr zum Leben.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie haben ein Leben lang hart gearbeitet, führten über 30 Jahre ihr eigenes Geschäft im Tölzer Land. Er war für das Handwerkliche zuständig, sie fürs Büro. Vor zwei Jahren musste das Ehepaar den Betrieb schließen. Nicht freiwillig. „Mein Mann ist schwer herzkrank, und nun wurde bei ihm auch Parkinson diagnostiziert“, sagt Simone Oswald (Name von der Redaktion geändert). Sie sitzt am Besprechungstisch der Zeitungsredaktion und ist sichtlich mitgenommen.

Trotz vieler Rückschläge wurde immer weitergekämpft

Oswald ist Sozialhilfeempfängerin, hat vor vielen Jahren Haus und Hof verloren, aber trotz Niederschlägen immer weitergekämpft und lebt jetzt mit ihrem Mann in Armut. Sie ist 59 Jahre alt. „Mir ist das alles so unangenehm. Wir haben beide bisher tagein, tagaus gearbeitet, und jetzt stehen wir hier.“

Oswald schüttelt ungläubig den Kopf. Ihre Geschichte beginnt eigentlich vor 30 Jahren. „Der Start in unser gemeinsames Berufsleben war nicht einfach, wir hatten einen riesigen Auftrag für einen großen Bauträger“, berichtet die Verkäuferin. „Wir haben immens viel für das Projekt gearbeitet und Materialkosten vorausgestreckt.“ Auf ihren Lohn warteten sie vergebens. „Dann hat der Bauträger und Auftraggeber Insolvenz angemeldet“, sagt sie mit einem leeren Blick.

Schweren Herzens musste das Haus wegen der vielen Schulden verkauft werden

Was dann? „Wir haben damals so viele Schulden gemacht, dass wir diese nicht mehr begleichen konnten. Also mussten wir schweren Herzens unser Haus verkaufen, um weitermachen zu können“, sagt Oswald.

Dieses Erlebnis steckt dem Ehepaar bis heute in den Knochen. „Aber es musste ja weitergehen, und wir haben uns damit arrangiert, ein sehr genügsames Leben zu führen. Wir brauchen keinen Luxus“, unterstreicht die 59-Jährige.

Für Rücklagen blieb einfach kein Geld übrig

Auf kleinem Fuße haben sie ihren Betrieb im Landkreis zu zweit führen können. „Aber es war nie etwas für Rücklagen übrig, und so haben wir auch einige Jahre nicht in die Rentenkasse einzahlen können.“ Irgendwann, sagt Oswald und ringt nach Worten, „kommt man in ein Hamsterrad“.

Seit knapp zwei Jahren bezieht das Ehepaar Hartz IV. „Ich arbeite zusätzlich in einer Bäckerei“, sagt sie. „So kommen wir gemeinsam auf knapp 1500 Euro, die uns monatlich zur Verfügung stehen.“

Seit dem Lebensmittel und alles andere so teuer geworden sind, geht es einfach nicht mehr

Mit diesem Geld seien sie gerade so über die Runden gekommen. „Aber seit Lebensmittel, Benzin, Strom und Heizen so teuer geworden sind, weiß ich teilweise gar nicht mehr, was ich mittags auf den Tisch stellen soll.“

Eine große Mahlzeit müsse es für das Paar gar nicht sein. „Ein Butterbrot oder Nudeln mit Soße, das reicht uns“, sagt die 59-jährige Frau. „Aber selbst, wenn wir so sparsam wie nur irgendwie möglich leben, kann ich mir nicht mal eine neue Winterjacke kaufen.“

Das Ehepaar ist auf seinen uralten Opel angewiesen

Der Hauptausgabepunkt des Ehepaars ist ihr Auto. „Ein uralter Opel, aber wir sind auf das Fahrzeug angewiesen.“ Die Oswalds wohnen in einem sehr abgelegenen Ortsteil in einer Loisachtalgemeinde. „Ich muss meinen Mann sehr oft nach Großhadern in die Klinik bringen. Aktuell wartet er auf ein Spenderherz. Dazu hat er wegen der Parkinsonerkrankung viele andere Arzttermine“, berichtet die Frau.

Seit ihr Mann so krank ist, kümmert sie sich um alles. Ihre Tage sind lang: Wenn Oswald gerade nicht in der Bäckerei arbeitet, kümmert sie sich um den Haushalt und pflegt parallel noch ihre Mutter, die in Dietramszell lebt. „Ohne Auto wüsste ich nicht, wie ich das hier auf dem Land alles hinbekommen soll“, sagt sie.

Manchmal kann der Sohn seinen Eltern unter die Arme greifen

Doch nun steht einiges an Zahlungen an: „Ich muss eine Inspektion machen lassen, das Auto braucht neue Keilriemen und neue Winterreifen.“ Diese Beträge zu begleichen, sei für sie derzeit schier unmöglich. „Mein Mann musste sogar schon ein paar Tage auf seine Medikamente verzichten, bis mein Gehalt da war. Das Konto war einfach leer“, sagt Oswald. Alles, was die Krankenkasse nicht übernimmt – wie beispielsweise Magnesium – sei eine große Zusatzbelastung. „Manchmal kann uns unser Sohn unter die Arme greifen. Aber auch seine Ressourcen sind irgendwann begrenzt, schließlich hat er auch eine Familie.“

Hoffen, dass der Mann in einen Pflegegrad aufgenommen wird

Einen Lichtblick sehe sie momentan nicht. „Wir hangeln uns von Tag zu Tag“. Ein Wunsch – neben den Winterreifen und der Inspektion für ihren alten Opel – brennt ihr dennoch auf dem Herzen: „Dass mein Mann offiziell in eine Pflegestufe aufgenommen wird. Er hat einen Hausnotruf. Das ist für uns wichtig, da ich viel unterwegs bin. Bisher müssen wir die 54 Euro dafür selber zahlen.“ Mit einer Pflegestufe würde die Krankenkasse davon 25 Euro monatlich übernehmen. Das wäre, sagt Oswald mit einem Funken Hoffnung in den Augen, „für uns wie ein kleines Weihnachtswunder“.

