Neun Stelen für Thomas Mann in Tölz

Ein Modell der neuen Buch-Stelen, wie sie am Thomas-Mann-Weg aufgestellt werden sollen. Foto: cs

Ehrung für den Literaturnobelpreistäger

von Christoph Schnitzer schließen

Die Stadt Bad Tölz will entlang eines Spazierwegs im Stadtgebiet Informationstafeln aufstellen, die an Schriftsteller Thomas Mann erinnern. Dieser besaß in Bad Tölz einst ein Sommerhaus.