Volkstrauertag: „Eigene Friedfertigkeit reicht nicht, um Frieden zu bewahren“

Gedenken im Landkreis

Von Andreas Steppan

Zum Volkstrauertag wurde am Sonntag in vielen Gemeinden im Landkreis der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, von Terrorismus und Extremismus, von Antisemitismus und Rassismus gedenken: Dieser Gedanke des Volkstrauertags ist in Zeiten, in denen der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist, aktueller denn je. Das machte unter anderem der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner am Kriegerdenkmal neben der Franziskanerkirche deutlich. Auch in vielen anderen Orten im Landkreis wurde der staatliche stille Gedenktag mit Kirchenzügen und Reden begangen.

Mehner erinnerte daran, dass in Deutschland vor 70 Jahren der erste Volkstrauertag nach dem 2. Weltkrieg begangen worden sei. „Damals hatten die Teilnehmer noch eigene Kriegserinnerungen“, sagte er. Die folgende Generation habe „Gott sei Dank ohne diese Erfahrungen aufwachsen können“. Das aber habe dazu geführt, dass viele dem Thema Krieg sehr unbedarft gegenüber gestanden seien. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mir ein Klassenkamerad gesagt hat, wie überflüssig die Bundeswehr doch sei.“

Erinnerung an Auslandseinsatz für die Bundeswehr

Ihm, Mehner, sei immer klar gewesen, dass das so nicht stimme. Als er selbst mit der Bundeswehr an einem Auslandseinsatz teilnahm, habe er in Bosnien-Herzegowina mit eigenen Augen gesehen, was ein Krieg anrichtet. „Doch für die Menschen in Deutschland war der nur zwei Stunden entfernte Krieg sehr weit weg. Wir hatten es uns gemütlich eingerichtet“. Es reiche aber nicht, den Krieg aus seinen Gedanken zu verdrängen. „Man muss auch aktiv für den Frieden arbeiten“, forderte Mehner. In dieser Hinsicht sei in den vergangenen Jahrzehnten viel richtig gemacht worden, etwa die Pflege persönlicher grenzüberschreitender Kontakte durch Städtepartnerschaften, Schüleraustausch und private Reisen. Auch wirtschaftliche Beziehungen hätten zu einem internationalen Miteinander statt Gegeneinander beigetragen.

Mehner: „Handel reicht nicht, um Frieden zu sichern“

„Doch dass Handel nicht reicht, um den Frieden zu sichern, das war für viele eine bittere Erfahrung, die uns der russische Angriff auf die Ukraine vor Augen geführt hat.“ Auch zeige die aktuelle Lage, dass „eigene Friedfertigkeit alleine nicht genügt, um den Frieden zu bewahren – man muss sich auch verteidigen können“, so Mehner. An der Tölzer Gedenkfeier nahmen Stadtkapelle, Spielmannszug, Schützenkompanie, Fahnenabordnungen und mehrere Stadträte teil. In Ellbach legte 3. Bürgermeister Christof Botzenhart einen Kranz nieder.

+ In Lenggries legten Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Franz Leichmann vom Veteranenverein einen Kranz nieder. © dh

Gedenken in Lenggries

Unter reger Teilnahme der Bevölkerung wurde der Volkstrauertag in Lenggries begangen. Bürgermeister Stefan Klaffenbacher legte gemeinsam mit Franz Leichmann, Vorsitzender des Veteranen- und Kriegervereins, einen Kranz am Kriegerdenkmal nieder. Die Pfarrer Josef Kraller (katholisch) und Matthias Schricker (evangelisch) hielten Ansprachen. (ast/dh)

