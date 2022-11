„Ein Abend mit Hindernissen“: Tölzer Marionettentheater feiert Premiere

Kultur

Mit „Carmen… Or not?“ gibt es an diesem Samstag (12. November) wieder eine Premiere im Tölzer Marionettentheater. Die beiden Leiter feiern damit ihr 20-jähriges Jubiläum.

Bad Tölz – Endlich wieder eine Premiere im Marionettentheater gibt es am Samstag – mit einem Stück, das ursprünglich für das Jahr 2020 geplant war. Zum Jubiläum, dass sie das Theater seit 20 Jahren leiten, wollten Albert Maly-Motta und Karlheinz Bille den Zuschauern damals etwas ganz Besonderes bieten. Die Pandemie kam dazwischen. Und so hatte „Carmen… Or not?“ unverhofft zwei Jahre länger Zeit, sich von der Idee zum Bühnenstück zu entwickeln.

Doch was genau verbirgt sich hinter dem rätselhaften Titel? „Auslöser für dieses Stück waren unsere Überlegungen, die sich aus der jahrzehntelangen Arbeit mit den Marionetten ergeben: Wer ist hier der Chef? Führe ich die Figur – oder führt sie mich?“, erklärt Maly-Motta. „In gewisser Weise hängt man selber am Faden. Und wird von der Figur dirigiert…“

Entwickelt am Küchentisch

Wenn er etwa eine neue Figur vor dem Spiegel ausprobiere, dann komme deren Stimme wie von selbst. „Mit jeder Figur haben wir einen Charakter geschaffen. Dann muss man die Hintergrundgeschichte dazu erfinden.“ Zuhause am Küchentisch bei Maly-Mottas ist die Handlung ursprünglich entstanden. Dann kam Bille dazu, und gemeinsam hat das kreative Trio das Szenario fortlaufend weiterentwickelt.

Wer dem Theaterleiter nun aber inhaltliche Details entlocken möchte, erfährt nicht wirklich viel. „Carmen ist sozusagen eine Grundsituation, die ständig passiert: Er liebt sie. Sie ihn nicht, dafür aber einen anderen, der wieder eine andere liebt“, führt Maly-Motta aus. Wegen dieser zeitlos gültigen Konstellation sei Bizets „Carmen“ die meistgespielte Oper weltweit. „Allerdings steckt sie auch voller Klischees. Und von denen wollten wir weg.“

„Die erste Hälfte gleiche einer Achterbahnfahrt“

So wurde die Geschichte in ein anderes Milieu überführt und Figuren und Geschichten dazu neu erfunden. „In der halb-öffentlichen Generalprobe habe ich in der Pause noch viele Fragezeichen in den Gesichtern gesehen“, erzählt Maly-Motta. „Erst am Ende lösen sich die Rätsel. Und das ist gut so.“ Die Geschichte schlage ständig Haken. Die erste Hälfte gleiche einer Achterbahnfahrt.

„Was mich am modernen Opernbetrieb ärgert, ist diese neue Beliebigkeit. Dreht man bei einer Inszenierung, die ins Netz gestellt ist, den Ton ab, könnte das alles Mögliche sein“, führt Maly-Motta aus. „Das Bild läuft links ab, der Ton rechts: Die treffen sich nirgends!“ Genau das wolle er mit „Carmen… Or not?“ karikieren.

Großes Lob für das Team

Versprochen wird ein „Abend mit Hindernissen“, etwas völlig Neues und ganz Eigenes. „Der Abend wird sicher nicht so ablaufen, wie man sich das vorstellt…“ Alles Weitere müssen die Besucher vor Ort selbst erkunden. Mehr über den Inhalt gibt der Theaterchef nicht preis.

Danken möchte er aber unbedingt seinem wunderbaren Team, das wie immer mit vollstem Einsatz bei der Sache sei. „Wir spielen das mit nur sechs Leuten – das sind eigentlich viel zu wenige“, stellt er klar und weist einmal mehr darauf hin, dass neue Mitspieler jederzeit herzlich willkommen seien. Über die reguläre Montagabend-Probe hinaus hätten sich einige aus dem Team unter der Woche nochmals getroffen, um weiterzuüben. „Dass sich alle so voll reinhängen, ist natürlich eine wunderbare Bestätigung für Karlheinz und mich.“

Zur Generalprobe junge Schnitzkünstler eingeladen

Zur gestrigen Generalprobe hatten die Theaterleiter die Schnitzschule aus Oberammergau eingeladen. Die jungen Leute hatten zum großen Teil bislang gar keinen Kontakt zum Marionettentheater und waren durchweg interessiert und begeistert. „Vielleicht kommt ja der eine oder die andere zu uns. Oder hat wenigstens den Draht zum Marionettenspiel entdeckt“, hofft Maly-Motta. „Denn dass es damit weitergeht, ist das Allerwichtigste.“

Die Premiere am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen: 26. November, 10. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, sowie am 31. Dezember, 19 Uhr. Eintritt: 20 € (ermäßigt 17 Euro). Kartenvorverkauf: Tourist-Information im Stadtmuseum: 0 80 41/7 93 51 56, Tourist-Information im Kurviertel: 0 80 41/78 67 15. Telefax-Bestellung: 0 80 41/7 93 35 03. Abendkasse: eine Stunde vor Beginn der Vorstellung im Theater, Am Schloßplatz 1. (Text: Sabine Näher)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.