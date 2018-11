Ein Abend zum Thema Wintersport

Mitte November diskutieren die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl-Renz und andere Experten im Tölzer Kurhaus über die Zukunft des Wintersports – auch in der Region.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Wintersport-Nachfrage der Deutschen befindet sich in einem stabilen Hoch. Das ist die zentrale Erkenntnis der Grundlagenstudie „Wintersport Deutschland 2018“ der Deutschen Sporthochschule Köln. Doch was heißt das konkret für den Wintersport und den Wintertourismus im Tölzer Land? Wie sieht die Zukunft aus und welche Chancen hat die Region? Zu diesen und weiteren Fragen laden Tölzer Land Tourismus (TLT) und die Wintersportinitiative „Dein Winter. Dein Sport“ für Mittwoch, 14. November, zu einer Veranstaltung ins Kurhaus ein.

Hinter dieser Initiative stecken der Deutsche Skiverband, der Deutsche Skilehrerverband und der Snowboard Verband Deutschland, die sich 2014 hier zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, Know-how und Kräfte zu bündeln, positive Botschaften zu senden sowie mehr Menschen für den Wintersport zu begeistern.

Bei dem Abend im Kurhaus stellt Prof. Ralf Roth vom Institut für Natursport und Ökologie an der Sporthochschule Köln die Grundlagenstudie vor. Zudem gibt es zwei Talkrunden – eine mit Vertretern von Skigebieten und Tourismusverbänden, eine weitere mit Sportlern. Eingeladen sind unter anderem Langlauf-Junioren-Weltmeisterin Alexandra Danner und die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl-Renz. Die Moderation des Abends übernimmt der ARD-Sportreporter Tobias Barnerssoi.

Die Veranstaltung im Tölzer Kurhaus ist praktisch die Regionalausgabe des großen Wintersportkongresses, der im vergangenen Jahr mit hunderten Teilnehmern in Rottach-Egern stattfand. Mit dabei war TLT-Chef Andreas Wüstefeld. Ihm gefällt die Idee, dass sich eine Veranstaltung zentral mit dem Thema Wintersport beschäftigt. „Der Winter ist hier immer noch ein bisschen das Stiefkind. Auch wenn ein Drittel der Übernachtungen im Tölzer Land im Winter generiert werden“, sagt Wüstefeld. Viele Einheimische empfinden aber gerade den Wintertourismus auch oft als Belastung – beispielsweise wegen der langen Staus auf den Straßen in die Skigebiete. Auf der anderen Seite gebe es aber viel ehrenamtliches Engagement in den Skiclubs und Wintersportvereinen. Und Wintersportaktivitäten bringen Menschen in Bewegung – und das in der freien Natur.

Ein kontroverses Thema sind Beschneiungsanlagen. Auch hier könnte man über das Für und Wider diskutieren, sagt Wüstefeld. Mit Blick auf die Energie- beziehungsweise CO2-Bilanz sei es aber „oft sinnvoller ein Gebiet zu beschneien, als dass alle 50 Kilometer weiter mit dem Auto fahren müssen, um das nächste Skigebiet zu erreichen“.

Der Wintersport sei übrigens nicht nur wegen des Klimawandels unter Druck, sagt Wüstefeld. Auch der demografische Wandel und eine älter werdende Bevölkerung seien Herausforderungen, auf die man reagieren müsse, um als Wintersportregion bestehen zu können.

Anmeldung notwendig

Zur Veranstaltung am 14. November, die um 18 Uhr beginnt, sind alle Interessierten willkommen. Eine Anmeldung ist nötig bis zum 9. November per Mail an DWDS@toelzer-land.bayern oder per Telefon unter 0 80 41/ 505-206.