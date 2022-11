Ein Brot für alle: Aktion „Kolpingbrot“ in Tölzer Bäckereien

Von: Elena Royer

Stellten die Aktion „Kolpingbrot“ vor (v. li.): Hannes Schönhaber (Kassier Faistsche Stiftung), Josef Steigenberger (stellvertretender Diözesanvorsitzender), Stadtpfarrer Peter Demmelmair, Thorben Dahms (Vorsitzender der Kolpingsfamilie), Martin Bauer (Bäckerei Bauer) und Melchior Sappl (im Vorstand der Kolpingsfamilie). © Oy

Die Kolpingsfamilie macht das Grundnahrungsmittel in Bäckereien in Bad Tölz um einen Euro günstiger. Die Aktion „Brot für alle“ startet am 26. November.

Bad Tölz – „Die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist“, sagte Adolph Kolping. Zu den Nöten unserer Zeit zählen zweifelsohne die stark gestiegenen Lebensmittelpreise, die insbesondere einkommensschwache Haushalte stark belasten. Die Kolpingsfamilie Bad Tölz nimmt sich daher die Aussage des Wegbereiters der katholischen Sozialbewegung zu Herzen und startet zur Adventszeit die Aktion „Kolpingbrot“.

Brot als Grundnahrungsmittel für jeden

„Weil durch die Inflation alles teurer wird, dachten wir uns: Da könnten wir doch was machen“, sagte Melchior Sappl, der bei der Tölzer Kolpingsfamilie in der Vorstandschaft aktiv ist, bei einem Pressegespräch im Kolpinghaus an der Marktstraße. So entstand die Idee eines „Kolpingbrotes“. Bei der Aktion subventioniert der Verein den Brotpreis in einigen Tölzer Bäckereien mit einem Euro pro Kilogramm bei Mischbrot beziehungsweise Landbrot. Den Zuschuss gibt es ausschließlich für Brot, nicht für anderes Gebäck wie Semmeln, Brezen oder Süßes. „Die Kolpingsfamilie Bad Tölz ist bemüht, die Teuerung beim Grundnahrungsmittel Brot abzumildern“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. „Die Aktion sollte eine einfache Geschichte sein und gut handhabbar“, betonte Sappl.

Mittel aus Kolping-Familienfonds der Kolpingsfamilie Bad Tölz

Wer ein solches subventioniertes Brot kaufen möchte, verlangt einfach in einer der beteiligten Bäckereien (siehe Ende des Texts) ein „Kolpingbrot“. „Die Aktion ist für den wirtschaftlich schwächeren Teil der Bevölkerung gedacht“, schreibt der Verein, und Sappl unterstrich: „Wir haben keine Bedenken, dass die Falschen davon profitieren.“

Gefördert wird das Vorhaben aus den Mitteln des Kolping-Familienfonds der Kolpingsfamilie Bad Tölz. Weil sich die Kosten der Aktion im Voraus nicht genau abschätzen lassen, behält sich die Kolpingsfamilie vor, das Angebot im Wechsel in einzelnen Bäckereien anzubieten. „Ich denke aber, es wird zu stemmen sein“, sagte Sappl.

Auch der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair, der gleichzeitig Präses der Kolpingsfamilie ist, zeigte sich von der Aktion überzeugt. „Mir hat die Idee auf Anhieb gefallen“, sagte er und verwies auf die Heilige Schrift, in der schon steht: ’Unser tägliches Brot gib uns heute.’ „Ich möchte die Leute ermutigen, das ,Kolpingbrot‘ zu kaufen. Das ist eine unkomplizierte Sache.“ Thorben Dahms, der Vorsitzende der Tölzer Kolpingsfamilie, betonte: „Niemand muss sich schämen, wenn er beim Bäcker das ,Kolpingbrot‘ verlangt.“ Am ersten Adventswochenende, genauer am Samstag, 26. November, soll die „Kolpingbrot“-Aktion starten und vorerst bis Lichtmess (2. Februar 2023) laufen.

Beteiligte Bäckereien

In folgenden Tölzer Bäckereien ist das „Kolpingbrot“ erhältlich: Bäckerei Bauer, Jungmayrplatz; Bäckerei Detter, Nockhergasse; Bäckerei Wiedemann, Marktstraße; Bäckerei Büttner, Marktstraße; Bäckerei Riedmeier, Marktstraße.

