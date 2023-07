Ein Energieträger mit Potenzial: Wasserstoff-Gipfel im Tölzer Landratsamt

Von: Vinzent Fischer

Gut besucht war der Wasserstoff-Gipfel am Dienstag im Landratsamt, auf dem Foto am Rednerpult Elisabeth Freundl von der Bürgerstiftung Energiewende Oberland. © arp

Zum Wasserstoff-Gipfel hatte nun die Bürgerstiftung Energiewende Oberland ins Tölzer Landratsamt eingeladen. Im gut gefüllten großen Sitzungssaal präsentierten Unternehmen ihre Wasserstoff-Projekte und tauschten sich mit Kommunalpolitikern und anderen Interessierten aus.

Bad Tölz – In Vertretung von Landrat Josef Niedermaier übernahm sein Stellvertreter Thomas Holz (CSU) die Einführung in die mehrstündige Veranstaltung. „Wir befinden uns in Zeiten einer Energiekrise und -knappheit, in denen immer auch über Wasserstoff diskutiert wird“, wies Holz auf die zunehmende Bedeutung des Energieträgers hin. „Dass so viele Menschen gekommen sind, zeigt, dass das Thema bewegt.“

Strategie des Wirtschaftsministeriums vorgestellt

Per Videoanruf war aus Nürnberg Stefan Dürr vom „Zentrum Wasserstoff.Bayern“ (H2.B) zugeschaltet, die zentrale Strategie- und Koordinationsstelle für Wasserstoff im Freistaat. Er stellte die auf Initiative des bayerischen Wirtschaftsministeriums 2020 erarbeitete bayerische Wasserstoff-Strategie sowie die Wasserstoff-Roadmap von 2022 vor, in der Perspektiven und Handlungsempfehlungen aufgezeigt werden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Auswirkungen auf den Energiemarkt konnten darin noch nicht berücksichtigt werden.

Nach den Strategiepapieren ist es das Ziel, die Herstellung von grünem Wasserstoff in Bayern zu fördern und ihn in der Region zu nutzen. Dürr wies allerdings darauf hin, dass das Potenzial zur nachhaltigen Wasserstoffproduktion begrenzt sei. Ohne Importe aus dem Ausland gehe es nicht.

So wird Wasserstoff hergestellt

Wasserstoff wird mithilfe des Elektrolyse-Verfahrens hergestellt, bei dem das Gas aus Wasser gewonnen wird. Bei der Verbrennung von Wasserstoff wird kein Kohlendioxid freigesetzt, was ihn zu einem der bedeutendsten Energieträger der Zukunft macht. Allerdings ist Wasserstoff erst dann vollständig klimaneutral, wenn auch der Strom für die Elektrolyse aus nachhaltigen, nicht-fossilen Quellen stammt. Die Forschung arbeitet zudem an Möglichkeiten, die entsprechenden Geräte effizienter zu machen und den Strombedarf bei der Wasserstoff-Herstellung zu senken.

„Unter den aktuellen Rahmenbedingungen schaffen wir die Energiewende im Oberland nicht bis 2035“, sagte Elisabeth Freundl von der Energiewende Oberland. Sie stellte das EU-Förderprogramm „AMETHyST“ vor, das die Marktentwicklung von Wasserstoff-Lösungen für den Alpenraum unterstützt.

„Wasserstoff muss auch im Oberland produziert werden“

Thomas Zorn vom Geretsrieder Energieversorger Tyczka wies darauf hin, dass Wasserstoff auch im Oberland produziert werden müsse, „um die Versorgung sicherzustellen“. Michael Schneider („Energienetze Oberbayern“) forderte, Industrie- und Gewerbekunden umweltfreundliche Alternativen wie etwa Wasserstoff anzubieten. Hubert Kohler von der „Blue Flux Energy AG“ stellte ein neues Verfahren vor, mit der Wasserstoff aus organischen Stoffen wie Gülle oder Klärschlamm hergestellt werden kann. Dies sei „besonders interessant für die Landwirtschaft“. Andreas Seebach von der „white energy GmbH“ erklärte, wie Wasserstoff in der Immobilienwirtschaft eingesetzt werden kann.

In der abschließenden Podiumsdiskussion waren sich alle Teilnehmer trotz teils unterschiedlicher Meinungen in einem Punkt einig: Der Preis für Wasserstoff aus dem Oberland müsse marktfähig sein, sonst könne der endgültige Durchbruch nicht gelingen.

