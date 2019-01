Ein „Flaggschiff“: Ofenbauer treffen sich zum 50. Mal zur Fachtagung in Bad Tölz

Sie kommen bis aus Ostfriesland, Hamburg, Österreich, der Schweiz und Norditalien: 400 bis 500 Kachelofen- und Luftheizungsbauer treffen sich jedes Jahr zu einer Fachtagung im Tölzer Kurhaus. Neben heißen Diskussionen und feurigen Vorträgen wurde heuer auch gebührend gefeiert: Die Veranstaltung fand bereits zum 50. Mal statt.

Bad Tölz– Kein Arbeitsseminar verpasst hat im Laufe der Jahre Ofenbau- und Fliesenlegermeister Günter Steiner. Der Tölzer stand zu jener Zeit am Beginn seiner Karriere. „Wie viele andere Junge wollte ich an Fachwissen kommen, das nicht an der Berufsschule gelehrt wurde“, erinnert er sich. Anfangs trafen sich die Berufsanfänger mit den Altmeistern in einem Gasthaus hinter Holzkirchen – mit mäßigem Erfolg. „Es wurde eher gekegelt und Karten gespielt“, sagt Steiner und lacht.

Auf Steiners Initiative hin wurde die Tagung in den „Kolbergarten“ verlegt und Fachreferenten eingeladen. Schnell erwarb sich die mehrtägige Veranstaltung einen guten Ruf weit über die Grenzen Bayerns hinaus – und trotze auch den vielen Konkurrenzveranstaltungen, die im Laufe der Jahre auf der Bildfläche erschienen. Das mag auch daran liegen, dass Bad Tölz ein sehr schöner Tagungsort ist, sagt Seiner augenzwinkernd. Bald war der Zulauf so groß, dass die Kachelofenbauer ins Kurhaus umzogen.

Ziel war und ist es Steiner zufolge, immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu bleiben – egal, ob es um die neuesten Techniken oder Gesetzesvorgaben geht. Diese Aktualität betont auch Wolfgang Schwarz: „Man kann mit Fug und Recht sagen, dass der derjenige, der am Jahresanfang nicht nach Tölz gereist ist, nicht auf dem Laufenden in der Szene ist – weder, was die beruflichen Themen noch den gesellschaftlichen Teil dieses kleinen, aber feinen Gewerks angeht.“ Schwarz ist Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Bayern.

Dieser gesellschaftliche Teil macht sicher einen Teil des großen Erfolgs aus, glaubt Schwarz. Über die Jahre hinweg entwickelten sich ihm zufolge zahlreiche Freundschaften, die das Arbeitsseminar zu einem „wirklichen Familientreffen“ mache. Der Zusammenhalt war auch heuer beim großen Festabend mit hochkarätigem Bühnenprogramm und Livemusik spürbar. Stargast und Kabarettist Chris Boettcher heizte den Kachelofen- und Luftheizungsbauern ordentlich ein.

Auf dem Erfolg ausruhen will sich Schwarz nicht. Man sei bestrebt, das „Flaggschiff unter den Ofen- und Luftheizungsveranstaltungen“ stetig fortzuentwickeln. Heuer zum Beispiel ging es nicht nur um Themen wie den „Optimalen Betrieb von Öfen und Kaminen“. Auf dem Programm stand unter anderem ein Vortrag zum neuen Datenschutzrecht.