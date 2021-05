Ein flüchtiger Applaus: Klinikpersonal über die vorhandene Pandemie und die fehlende Wertschätzung

Zum internationalen Tag der Pflegenden

von Felicitas Bogner schließen

Am Mittwoch, 12. Mai, ist der internationale Tag der Pflegenden. Anlässlich dessen berichten Menschen aus Bad Tölz-Wolfratshausen, die in Pflegeberufen arbeiten, aus ihrem Alltag seit Ausbruch der Corona-Pandemie.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Bilder von vor einem Jahr aus Italien, Spanien und Deutschland sind im Kopf geblieben: Menschen, die auf Balkonen stehen und für die Leistung von Krankenhauspersonal während der Corona-Krise applaudieren und musizieren. Seither ist es jedoch still geworden. Auf den Balkonen klatscht niemand mehr und auch in den sozialen Netzwerken liest man kaum mehr Lobeshymnen. An der Belastung von medizinischem Personal hingegen hat sich wenig geändert. Anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden am Mittwoch, 12. Mai, berichten Pflegende und Klinikpersonal aus dem Landkreis von 14 Monaten Corona.

Julia Kreiss (41) aus Lenggries, Krankenschwester auf der Stroke Unit (Schlaganfall-Einheit) in der Tölzer Asklepios-Klinik:

„Die dritte Welle, in der wir uns aktuell befinden, ist schlimmer, als es vor einem Jahr war. In der ersten Welle war das Problem, dass erst zu wenig Schutzkleidung und Desinfektionsmittel verfügbar war. Dieser Umstand wurde aber schnell behoben. Jetzt haben wir jedoch umso mehr Patienten. Dafür können wir nun die Gefahr besser einschätzen als zu Beginn der Pandemie. Dennoch bekommen wir auf der „Stroke Unit“, also der Schlaganfall-Einheit, jeden Tag Patienten, bei denen wir zudem feststellen müssen, ob sie eine Covid-Infektion haben. Seit ich geimpft bin, ist etwas Belastung abgefallen. Davor hatte ich permanent Angst, mich und vor allem dann auch meine Liebsten anzustecken. Die ersten drei Monate Corona habe ich daher getrennt von meinem Mann und meiner Familie gelebt. Der Stress war schon immer ein Faktor, denn auch vor Corona gab es in der Pflege in ganz Deutschland Personalmangel. Ebenso die teils geringe Wertschätzung. Die Applaus-Szenen waren zwar eine schöne, aber kurzzeitige Solidarisierung. Langfristig hat sich nichts geändert. Dazu müssten viele Menschen umdenken. Was mich gefreut hat, ist, dass von der ersten Sekunde Corona alle Kollegen ohne Zögern eingesprungen sind und jeden Tag ihr Bestes geben. Noch anstrengender und belastender ist die Lage natürlich für diejenigen, die auf der Covid-Intensivstation arbeiten.“

+ Julia Kreiss © Privat

Emine Çetin (42) aus Geretsried, Arzthelferin in einer Dialyse-Praxis:

„Seit der Corona-Pandemie ist mein beruflicher Alltag wesentlich stressiger geworden. Meine Nerven sind extrem strapaziert. Man muss bei jedem Patienten darauf achten, dass er sich an die Hygiene-Regeln hält. Da gibt es auch immer wieder Uneinsichtige. Dazu begleitete mich vor der Impfung eine dauerhafte Angst vor einer Ansteckung. Meine Mutter wohnt im selben Haus, es wäre schlimm gewesen, wenn ich sie angesteckt hätte. Grundsätzlich hat sich an der geringen Wertschätzung nichts geändert. Alle erwarten Menschlichkeit von uns, aber nur wenige behandeln uns auch dementsprechend. Viele Patienten fahren einen bei dem kleinsten Defizit sofort an. Seitdem ich aber seit drei Jahren in einer Praxis arbeite, ist es etwas besser geworden. Davor habe ich viele Jahre in einer Notaufnahme einer Tölzer Klinik gearbeitet und muss sagen, dass ich jeden verstehe, der da raus will. Die Mischung aus Personalmangel, Schichtarbeit, schlechter Bezahlung und geringer Wertschätzung ist frustrierend. Mit Corona sicherlich noch einmal mehr, vor allem für die betroffenen Kollegen in den Kliniken. Man wird einfach verheizt.“

+ Emine Çetin © Privat

Andreas Wind (39), Leitender Fachkrankenpfleger der Intensivstation der Asklepios-Klinik Bad Tölz:

„Unser Beruf ist natürlich physisch und emotional sehr fordernd und die Belastung während der Pandemie ist deutlich intensiver. Doch ich bin stolz auf unser gutes und eingespieltes Team. Wir schaffen es, stressige Situationen gemeinsam zu meistern. Die Kollegen gehen gerne mal den Extrameter für den anderen und so sind wir als Team noch enger zusammen gewachsen. Angst vor einer Ansteckung habe ich keine, aber Respekt.“

+ Andreas Wind © Asklepios Klinik

Christina Münzer (27) aus Bad Tölz, arbeitete als Hol- und Bringservice in der Asklepios-Klinik Bad Tölz:

„Ich habe die letzten Monate in der Stadtklinik gearbeitet und die Pfleger unterstützt. Meine Aufgabe war es, die Patienten zu verlegen, sie zu den Untersuchungen oder in den OP zu bringen. Das war durch die Maskenpflicht wesentlich anstrengender als sonst, da man körperlich in diesem Job gefordert ist. Dazu kann man aufgrund der Hygienemaßnahmen viel seltener mal rausgehen und Pause machen – noch strenger ist das auf der Covid-Station, da muss man nach jedem Patientenkontakt die gesamte Schutzmontur abnehmen. Das ist ein großer Aufwand. Ich fand es hart, mehr als 90 Minuten mit der FFP2-Maske einen klaren Kopf zu behalten. Über die Pandemie hinweg hat sich ansonsten die Arbeit etwas verschoben. Anfangs war es bei mir weniger, da kaum Standarduntersuchungen durchgeführt wurden. Nach wie vor sehen viele unsere Arbeit als selbstverständlich an. Auch am Gehalt hat sich nichts geändert. Man hat einmalig einen Pflegebonus bekommen und das war’s. Das finde ich sehr schwach und traurig von der Politik. Man muss zum Beispiel für einen Urlaub oder Wochenendtrip länger sparen. Ein Auto wäre bei mir nicht drin gewesen. Was man verdient, geht vor allem für Miete und Lebensmittel drauf. Ich könnte es gut verstehen, wenn mehr Pfleger das nicht länger mitmachen wollen.“

+ Christina Münzer © Privat

Sebastian Sixt (34) aus Bad Tölz, Hauswirtschaftler im Tölzer Seniorenheim Haus am Park:

„Wir mussten beim Essen der Bewohner komplett umdisponieren. Nach wie vor bringen wir die Speisen aufs Zimmer. Das ist ein erheblicher Mehraufwand. Dazu ist der Arbeitstag durch die Maskenpflicht anstrengender und es fällt schwer, täglich mit anzusehen, wie traurig viele ältere Menschen wegen der Kontaktbeschränkungen sind. Sie sind teils sehr einsam. Die Wertschätzung ist gleich gering geblieben. Mal kurz auf dem Balkon applaudieren bringt nichts. Die Pflege ist in Deutschland seit über 30 Jahren ein marodes System. Man wird nicht so respektiert, wie es sein sollte, hat einen harten Job und eine geringe Bezahlung.“

+ Sebastian Sixt © Privat

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.