„Ein Glücksfall für die Musikschule“: Walter Frei bei Festakt verabschiedet

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Musikschulleiter Harald Roßberger (Mi.) dankte Walter und Christl Frei. © arp

Nach 33 Jahren an der Spitze des Trägervereins der Tölzer Sing- und Musikschule wurde Walter Frei nun mit stehenden Ovationen verabschiedet. Bei dem Festabend im Greiner-Kulturhaus gab es für ihn zahlreiche Überraschungen. Zum Nachfolger wurde Landrat Josef Niedermaier gewählt.

Bad Tölz – „Ohne dich würde es die Musikschule heute nicht mehr geben“, sagte Leiter Harald Roßberger, und Lehrer Ingo Veit sprach im Namen des Kollegiums von einem „Glücksfall für die Musikschule“. Es lagen viele Emotionen in der Luft, als Walter Frei (81) am Donnerstagabend in der Jahresversammlung des Trägervereins der Sing- und Musikschule verabschiedet wurde.

Denn Frei war nicht nur 33 Jahre Vorstand des Trägervereins – und damit Arbeitgeber von Leiter, Lehrern und Personal –, sondern er hatte diesen Posten 1989 in einer äußerst schwierigen Zeit übernommen, als nämlich um den Fortbestand der Schule gekämpft werden musste. Und Frei hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zahlreiche Klippen erfolgreich umschifft und Segel gesetzt, um die Einrichtung erfolgreich in die Zukunft zu führen. Für all das wurde ihm und auch seiner Frau Christl nun großer Dank zuteil. Neben den Lehrern waren auch zahlreiche Weggefährten gekommen.

„Es war damals kein Zuckerschlecken“

Eigentlich geht die Einrichtung auf den „Verein Singschule Bad Tölz“ zurück, der 1959 von Gerhard Schmidt-Gaden gegründet worden war – so wurde auch der Tölzer Knabenchor aus der Taufe gehoben. 1963 erfolgte die Erweiterung des Vereins zur Sing- und Musikschule Bad Tölz. Anfang der 1980er-Jahre wurden an der Schule rund 400 Kinder unterrichtet, doch dann sank die Zahl rapide auf 90. Es wurde klar, dass sich Verein und Schule neu aufstellen müssen. „Es war damals kein Zuckerschlecken“, sagte Frei. Anfangs habe er gezögert, ob er diese Aufgabe bewältigen könnte.

„Es geht eine Ära zu Ende“

Sein Ziel, wieder mehr Kindern und Jugendlichen Zugang zur Musikschule zu ermöglichen sowie neue Strukturen innerhalb der Schule zu schaffen, ist Frei geglückt. Der 81-Jährige erinnerte an zahlreiche Treffen und Gespräche mit der Stadt, für deren Unterstützung er mehrmals dankte – beispielsweise dafür, dass der städtische Zuschuss an die Entwicklung des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst (TVöD) gekoppelt wurde. Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart unterstellte Frei schmunzelnd ein „gewisses Maß an Beharrlichkeit“.

Dass die Einrichtung heute so stark im Stadtgeschehen verankert sei, habe allerdings nur jemand erreichen können, der auch so sehr mit der Stadt verbunden sei, so Botzenhart in Anspielung auf Freis Engagement in zahlreichen anderen Vereinen. Freis Abschied sei deshalb nicht nur das Ende einer Amtszeit, „sondern das Ende einer Ära“.

Mit drei bekannten Musikstücken, deren Texte eigens auf Walter Frei umgeschrieben wurden, überraschte ein Lehrer-Chor den langjährigen Vorstand. © arp

Schule besuchen heute rund 1000 Kinder

2006 konnte die Schule das Greiner-Kulturhaus beziehen, also das ehemalige Finanzamt. Bei seinem Rückblick erinnerte Frei auch an die schwierige und jahrelange Suche nach einem neuen Standort. Auch hier zeigte er beherzt Engagement. Freis Einsatz ist es auch zu verdanken, dass 2007 eine Stiftung zur Förderung der gemeinnützigen Ziele gegründet wurde. Mit dem Geld werden Instrumente angeschafft und gepflegt, Projekte finanziert, bedürftige Schüler unterstützt und die Nebenkosten des Greiner-Kulturhauses finanziert, falls erforderlich. Heute besuchen die Schule rund 1000 Kinder. Frei wurde nicht müde, immer wieder seiner Frau Christl zu danken, die ihn stets „selbstlos und couragiert“ unterstützt habe. Zudem dankte er vielen Weggefährten und Unterstützern.

Viele musikalische Einlagen und noch ein Preis

Mit stehenden Ovationen wurde Frei schließlich gewürdigt. Der Festakt wurde umrahmt von einem musikalisch hochkarätigen Programm. Neben Atsuko Heuberger am Klavier gab es Einlagen des Machado Quartetts. Die Lehrer hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen. Drei bekannte Musikstücke wurden auf Walter Frei umgedichtet, unter anderem „Irgendwann bleib i dann dort“ von STS. Der Refrain lautete zum Schluss: „Darauf gebn ma dir as Wort, wie vui Jahr aa no vergehn, in unserm Herzen bleibst bestehn.“

Als Überraschung überreichten ihm die Lehrer noch den „ersten Ehrenpreis für besondere Verdienste“: Er war – für den bekennend unmusikalischen Frei – augenzwinkernd gedacht, denn es handelte sich um die „Goldene Blockflöte“. Birgit Niedernhuber, einst Freis Vorgängerin und Künstlerin, überreichte ihm eine ihrer Skulpturen, die „Weinkönigin“ aus einem Rebstock.

Das neue Vorstandsteam des Trägervereins mit Vorsitzendem Josef Niedermaier (3. v. li.) und Zweiter Vorsitzender Christa Schuster (4. v. re.) sowie (v. li.) Birgit Botzenhart und Maxi Dietz (beide Elternvertreter), Schulleiter Harald Roßberger, Elisabeth Schregle (Schriftführerin) und den Beisitzerinnen Christl Frei und Waltraud Buchert. In Abwesenheit gewählt wurden Schatzmeister Walter Wintersberger, Elternvertreterin Susanne Kießling-Filipp und als dritter Besitzer Martin Fischer. © arp

Landrat Josef Niedermaier wird Nachfolger

Zum Nachfolger wurde einstimmig Landrat Josef Niedermaier gewählt, seit 25 Jahren schon Freis Stellvertreter. Es werde sich „sicher der eine oder andere fragen, ob ich nichts anderes zu tun habe“, sagte Niedermaier bei der Vorstellung und berichtete dann, was „mir die Musikschule persönlich alles gebracht hat“. Niedermaier lernte dort Klarinette – unter anderem bei Birgit Niedernhuber und zusammen mit dem heutigen Schulleiter Harald Roßberger. Auch seine Frau sei „ein Kind der Musikschule“, und eine ihrer Töchter habe dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Er spüre „eine gewisse Verpflichtung, sich für die Schule weiter zu engagieren“, sagte der Landrat, auch wenn ihm bewusst sei, dass es Interessenskonflikte gebe und schon gab, so der ehemalige Tölzer Bürgermeister. Aber er wolle mit einem hervorragenden Team die Herausforderungen der Zukunft „im Geist der Schule“ anpacken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.